RB Leipzig - ein Langzeitprojekt

Die Botschaft des 32-Jährigen sollte ja sein: Auch der nächste Rückschlag wirft den Herbstmeister nicht um, der so gar nicht richtig ins neue Jahr kommen will: keine überzeugende Leistung, bereits zwei Niederlagen (beide gegen Frankfurt) und der Verlust der Tabellenführung.



Die Bayern hingegen, diese immer hungrigen Titelsammler von der Isar, haben nur drei Rückrundenspieltage gebraucht, um bereits wieder an der Spitze zu stehen. Und nicht nur wegen des Heimvorteils sehen sich die Münchner naturgemäß als Favorit. "Wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir gewinnen wollen", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.