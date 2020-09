Freiburg: Verein für Wellenbewegungen

Umbrüche und Neuanfänge gehören in Freiburg dazu, ohne, dass etwa das Grund-Konzept in Frage gestellt wird. Vor zwei Jahren nach dem Abstieg gab es einen solchen Umbruch. Neue, hungrige Spieler kamen. Heute steht ein Team auf dem Platz, in dem Spieler wie Nils Petersen, Vincenzo Grifo, Philipp und Florian Niederlechner stehen, die Spiele entscheiden können und „für unsere Momente sorgen“ (Saier).