Bundesliga-Saison 16/17 - Eine Zwischenbilanz

Sport - 4. Spieltag: Torfabrik Borussia Dortmund (4/17)

Nach 6:0-Siegen in der Champions League in Warschau und in der Bundesliga gegen Darmstadt fertig der BVB auch Wolfsburg ab (5:1). Pierre-Emerick Aubameyang trifft in der Partie doppelt - und bisher 16 Mal.