Neuer Rekord: Bundesliga investiert fast 600 Mio Euro

Rekord-Investitionen in Deutschland, Millionenrausch in England, Frankreich und Spanien: Der europäische Transfermarkt ist aus den Fugen geraten. Obwohl sich die Bundesliga im Vergleich zu den irrwitzigen Zahlen in anderen kontinentalen Topligen noch zurückhielt, wurde in diesem Sommer so viel Geld wie nie zuvor investiert.