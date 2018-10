90 Fazit:

Der SC Freiburg schlägt Borussia Mönchengladbach zum Start des 9. Bundesligaspieltags mit 3:1. Infolge des auf zwei Strafstoßtreffern von Petersen (1.) und Hazard (20.) basierenden Halbzeitunentschiedens gingen die Breisgauer in Minute 57 durch einen gefühlvollen Waldschmidt-Linksschuss erneut in Führung, obwohl sie sich zuvor mit dem Wiedereinstieg sehr schwer getan hatten. Daraufhin konzentrierte sich die Streich-Truppe darauf, den eigenen Kasten zu verteidigen und baute ein vielbeiniges Abwehrbollwerk auf. Das reichte schon, um die nach dem Seitenwechsel ziemlich harmlosen Mönchengladbacher in den allermeisten Szenen fern des Schwolow-Kastens zu halten und den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten. Mit der letzten Aktion des Abends konnte der eingewechselte Höler sogar noch das dritte Heimtor erzielen, indem er das Spielgerät aus dem Mittelkreis per Seitfallzieher in den verwaisten Fohenkasten beförderte. Während die Hausherren auf den achten Tabellenplatz vorrücken, bleiben die Gäste zwar vorerst Zweiter, können im Laufe des Wochenendes aber noch auf den sechsten Rang abrutschen und verpassen es, zu Spitzenreiter Borussia Dortmund aufzuschließen. Der SC Freiburg ist am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Gast bei der KSV Holstein. Borussia Mönchengladbach bekommt es zeitgleich vor eigenem Publikum mit Bayer Leverkusen zu tun. In der Bundesliga reisen die Breisgauer ist am nächsten Samstag zum FC Bayern München. Die Fohlen empfangen am Sonntag Fortuna Düsseldorf in der Hennes-Weisweiler-Allee. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Tooor für SC Freiburg, 3:1 durch Lucas Höler

Das Spiel hat mit einem Paukenschlag begonnen und es endet mit einem! Bei ihren letzten Versuchen, einen langen Ball nach vorne zu schlagen, spielt der auf der rechten Abwehrseite auftauchende Sommer in den Mittelkreis - direkt in die Füße des eingewechselten Höler. Der feuert die Kugel per Seitfallzieher aus gut 45 Metern in die rechte Torecke.

90 Der mutmaßliche Matchwinner Waldschmidt wird mit tosendem Applaus in den vorzeitigen Feierabend verabschiedet. Lienhart betritt den Rasen für die letzten anderthalb Minuten.

90 Einwechslung bei SC Freiburg -> Philipp Lienhart

90 Auswechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

180 Sekunden kommen obendrauf!

89 Mit der Hereinnahme von Höler für Haberer kann Streich noch etwas Zeit von der Uhr nehmen.

89 Einwechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

89 Auswechslung bei SC Freiburg -> Janik Haberer

88 Erst jetzt können die Fohlen den Druck auf die Defensive der Hausherren noch einmal erhöhen und das Leder dauerhaft in der Nähe des Strafraums halten. Verhindert die Borussia ihre zweite Saisonpleite auf den letzten Metern?

85 Sallai hat die Entscheidung auf dem Fuß! Der Ungar macht die Kugel an der halblinken Sechzehnerkante fest und kommt mit dem rechten Innenrist zum Abschluss. Sommer kann das Spielgerät in der halbrechten Ecke entschärfen.

83 Hazard findet Stindl! Der Belgier kann den Ex-Hannoveraner an der Fünferkante mit einem flachen pass von der rechten Grundlinie in Szene setzen. Der zunächst mit dem Rücken zum Tor stehende Stindl probiert es aus der Drehung mit dem rechten Fuß; sein Schuss wird geblockt.

82 Die Freitagabendpartie ist schon in den letzten zehn Minuten angekommen und weiterhin hat der Sport-Club wenig Mühe, den knappen Vorsprung zu halten. Freiburg ist dem ersten Dreier seit einem Monat ganz nahe.

80 Letzte personelle Option von Gästecoach Hecking ist Traoré. Der Flügelangreifer ersetzt Außenverteidiger Lang. SCF-Trainer Streich darf noch zweimal tauschen.

79 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Ibrahima Traoré

79 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Michael Lang

78 Gelbe Karte für Denis Zakaria (Bor. Mönchengladbach)

Um einen Freiburger Konter zu stoppen, stellt Zakaria Waldschmidt bei erhöhtem Tempo ein Bein.

75 ... Hofmanns effetreiche Ausführung kann von Waldschmidt vor Elvedi per Kopf geklärt werden. Auch nach Standards wird Schwolows Kasten nicht wirklich in Gefahr gebracht.

74 Günter lässt Hazard auf seiner linken Abwehrseite über die Klinge springen...

73 Sallai rutscht knapp am 3:1 vorbei! Waldschmidt wird gegen aufgerückte Fohlen auf dem linken Flügel geschickt. Er treibt die Kugel bis an das Strafraumeck und spielt dann flach vor den langen Pfosten. Dort kommt der ungarische Einwechselspieler etwas zu spät, um einzuschieben.

71 Kapitän Frantz gibt die Binde an Petersen ab, ist noch nicht wieder fit für 90 Minuten. Erster Joker auf Seiten der Gastgeber ist Sallai, der in Berlin noch zur Startformation gehört hatte.

70 Einwechslung bei SC Freiburg -> Roland Sallai

70 Auswechslung bei SC Freiburg -> Mike Frantz

69 Der Fohlenelf fällt gerade wenig ein, wie die Freiburger Defensivreihe ausgespielt werden könnte. Sie verliert sich in Kleinigkeiten und hat kein Gespür für freie Räume. SCF-Keeper Schwolow muss zwar die ganze Zeit hellwach sein, ist aber nur selten aktiv gefordert.

67 Ginter muss auf dem Feld behandelt werden, nachdem er durch Frantz einen schmerzhaften Tritt gegen das Knie bekommen hat. Der Nationalspieler scheint nach kurzer medizinischer Hilfe aber weiterspielen zu können.

66 Hecking nimmt mit Strobl den eher defensiven Part seines Mittelfeld herunter und setzt ab sofort auf den kreativeren Neuhaus, der in dieser Saison schon häufig als Einleiter und direkter Vorbereiter glänzen konnte.

65 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

65 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Tobias Strobl

63 Der Sport-Club hat derzeit keine Mühe, den knappen Vorsprung zu verwalten. Den Fohlen mangelt es an Geschwindigkeit, um im Breisgauer Abwehrbollwerk Lücken aufzureißen. Mit einem Dreier würden die Hausherren übrigens auf Rang acht vorrücken.

60 Die Fohlenelf ist also erneut gezwungen, auf einen Rückstand zu antworten. Gelingt das nicht, kassiert sie heute ihre zweite Saisonniederlage.

57 Tooor für SC Freiburg, 2:1 durch Luca Waldschmidt

Waldschmidt bringt die Breisgauer wieder in Front! Der steil auf die rechte Außenbahn geschickte Haberer spielt auf Höhe der Strafraumkante flach in die Mitte. Dort lässt Waldschmidt das Leder gefühlvoll über den linken Innenrist gleiten. Es schlägt präzise in der flachen linken Ecke ein.

55 Günter wird auf der linken Außenbahn von Zakaria zu Fall gebracht. Waldschmidts Ausführung segelt über die Köpfe von Freund und Feind hinweg ins rechte Seitenaus.

53 Nach einem schlimmen Fehlpass von Koch wird Lang im rechten Halbfeld nicht schnell genug attackiert. Der Schweizer zieht deshalb mit dem rechten Spann aus gut 20 Metern ab. Das Spielgerät rauscht nicht weit über den rechten Winkel hinweg.

52 Zakaria setzt sich auf dem rechten Flügel gegen Günter durch und kann völlig unbedrängt vor den Kasten passen. Dort ist Gulde jedoch perfekt positioniert und klärt vor dem einschussbereiten Stindl ins Seitenaus.

49 Stindl nimmt Maß! Wendt nimmt im halblinken Offensivkorridor an Fahrt auf und spielt zehn Meter vor dem Sechzehner nach innen zum Gästekapitän. Der visiert aus gut 22 Metern mit dem rechten Fuß die flache linke Ecke an, verfehlt diese mit einem Kullerball aber deutlich.

48 Während Christian Streich vorerst auf personelle Umstellungen verzichtet, hat Dieter Hecking den etwas angeschlagenen Pléa durch Herrmann ersetzt. Der Franzose bleibt damit erstmals in einem Bundesligaauswärtsspiel ohne Treffer.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Schwarzwald-Stadion! Trotz der Freiburger Führung nach 60 Sekunden sahen die Zuschauer 20 Minuten lang Einbahnstraßenfußball in Richtung des Breisgauer Kastens. Kurioserweise änderte sich das nach dem verdienten Ausgleichstor der Fohlenelf; danach hielt der Sport-Club sehr gut mit dem Tabellenzweiten mit.

46 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Patrick Herrmann

46 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Alassane Pléa

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten am Bundesligafreitag zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Die Begegnung im Schwarzwald-Stadion begann mit einem Paukenschlag: Schon nach zehn Sekunden zeigte Schiedsrichter Hartmann nach einem Foul von Gästekeeper Sommer an Waldschmidt auf den Elfmeterpunkt; Petersen verwandelte den Strafstoß nach exakt einer Minute sicher. Wenig später ließ Elvedi die Chance auf den schnellen Ausgleich ungenutzt, als er eine flach ausgeführte Hazard-Ecke mit dem linken Fuß an den rechten Pfosten verlängerte (7.). Die Fohlen konnten den Schock des frühen Gegentores schnell abschütteln und kamen nach 20 Minuten nach Foul von Heintz an Stindl durch Hazard ebenfalls durch einen Elfmeter zum völlig verdienten 1:1. Danach gestalteten sich die Kräfteverhältnisse deutlich ausgeglichener; zwingende Torchancen gab lange Zeit nicht. Erst kurz vor dem Pausenpfiff zogen Kübler (44.) und Hofmann (45.) noch einmal nennenswert ab, fanden aber ihre Meister in Sommer und Schwolow. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Hofmann aus der zweiten Reihe! Nach einer unzureichend geklärten Gästeecke packt der Ex-Dortmunder aus gut 23 Metern einen harten Aufsetzer mit dem rechten Spann aus, der für die linke Ecke bestimmt ist. Schwolow streckt sich und pariert zur Seite.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Kübler prüft Sommer! Auf engstem Raum können sich die Breisgauer im halblinken Mittelfeld befreien. Haberer spielt einen tollen eröffnenden Steilpass in den halbrechten Offensivkorridor. Kübler dringt in den Sechzehner ein und zieht aus spitzem Winkel wuchtig ab. Sommer sichert sich das Leder im Nachfassen.

42 Lang leitet ein Strobl-Anspiel aus dem offensiven Zentrum am rechten Strafraumeck direkt in Richtung Elfmeterpunkt weiter. Dort will Zakaria abnehmen, kommt gegen Gulde aber einen Schritt zu spät.

41 ... Waldschmidts Ausführung vor den kurzen Pfosten klärt Stindl mit dem Kopf.

40 Nach einem weiteren starken langen Ball von Heintz kann Günter gegen Lang auf links einen Eckball herausholen...

38 Nach einem sehr unterhaltsamen Auftakt flacht das Spielniveau gerade deutlich ab. Die Mannschaften neutralisieren sich im Mittelfeld, können die jeweilige Abwehrreihe in dieser Phase überhaupt nicht in Bedrängnis bringen.

35 Pléa legt sich das Leder auf dem linken Flügel gegen Haberer zu weit vor und wird dadurch sauber von diesem gestoppt. Der Franzose bleibt in der Folge mit mutmaßlichen Schmerzem am Boden liegen, ist dann aber schnell wieder auf den Beinen, als die Hausherren den Ball ins Aus gespielt haben.

32 Die Fohlenelf ist nicht mehr so durchschlagskräftig wie in der ersten Viertelstunde, schafft es meist nur noch bis in die Nähe des Strafraums der Breisgauer. Mittlerweile bewegen sich die Mannschaft fast auf Augenhöhe.

29 Gelbe Karte für Mike Frantz (SC Freiburg)

Frantz grätscht im linken Mittefeld ohne Rücksicht auf Verluste seitlich in die Beine von Lang. Mit der Gelben Karte ist der Kapitän der Hausherren noch gut bedient.

28 Freiburg kann seine Ballbesitzanteile nach einer knappen halben Stunde weiter erhöhen und dringt auch immer mal wieder in das letzte Felddrittel vor. Haberer zieht auf rechts gegen Wendt in den Sechzehner ein und zieht mit links ab. Dabei rutscht ihm die Kugel über den Schlappen und flieg nicht einmal in die Nähe von Sommers Kasten.

26 Die Begegnung ist nach dem 1:1 deutlich offener, da die Hausherren im Mitteleld mehr Zweikämpfe gewinnen und nicht mehr nur fast ausschließlich am eigenen Sechzehner gefangen sind. Überhaupt sehen die Zuschauer im Schwarzwald-Stadion bisher eine ziemlich attraktive Freitagabendpartie.

23 Auch Freiburgs Reaktion auf das Negativereignis ist eine gute: Der Sport-Club ist erstmals an diesem Abend für längere Zeit in der gegnerischen Hälfte aktiv. Höfler verlängert eine Waldschmidt-Ecke von links am kurzen Pfosten mit der Stirn, verpasst die lange Ecke aber deutlich.

20 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Thorgan Hazard

Auch Hazard netzt vom Punkt! Nachdem sich Schwolow für die linke Ecke entschieden hat, feuert der Belgier das Leder zentral unter den Querbalken. Die Fohlen sind nach 20 Minuten auf Augenhöhe!

19 Es gibt Strafstoß für Mönchengladbach! Stindl ist nach einem Querschläger auf der linken Sechzehnerseite etwas früher am Ball als Heintz, der den Ex-Hannoveraner dann ungestüm zu Fall bringt.

18 Freiburg taucht mal wieder vorne auf. Außenverteidiger Günter setzt aus dem linken Halbfeld einen wuchtigen, aber unplatzierten Linksschuss ab. Den kann Sommer in der kurzen Ecke problemlos entschärfen.

17 Ein halbhoher Hazard-Ball von der rechten Grundlinie rutscht zu Pléa an den Elfmeterpunkt. Der Franzose zieht aus der Drehung ab, hat dabei aber eine starke Rücklage. Deshalb segelt das Leder weit über Schwolows Gehäuse hinweg.

16 Das Hecking-Team hat nach einer guten Viertelstunde klare Vorteile, kann den frühen Rückstand aber trotz drückender Überlegenheit noch nicht egalisieren. Für den Sport-Club spricht bisher eigentlich "nur" die erfolgreichen ersten 60 Sekunden.

13 In den Nachwehen eines kurz ausgeführten Eckstoßes von der linken Fahne probiert Hazard sein Glück mit einem Rechtsschuss aus gut 21 Metern. Das Leder rauscht recht deutlich an der linken Stange vorbei so dass Schwolow nicht eingreifen muss.

11 Heintz spielt aus dem Mittelfeld einen großartigen Pass auf die rechte Sechzehnerseite. Waldschmidt verpasst einen sauberen ersten Kontakt und damit auch einen Abschluss aus bester Lage.

10 Die Fohlenelf schnuppert nun an einer schnellen Antwort, setzt sich tief in der gegnerischen Hälfte fest. Das Streich-Team ist gerade fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert und gerät unter Druck.

7 Elvedi scheitert am Pfosten! Der Schweizer verlängert eine halbhohe Hazard-Ecke von der linken Fahne am ersten Pfosten in Richtung langer Ecke. Schwolow hebt mangels Abwehrchance gar nicht erst ab und hat Glück, dass das Aluminium für ihn rettet.

6 Viel besser hätte der Abend für den Sport-Club natürlich nicht beginnen können. Mönchengladbach ist gerade bemüht, sich durch längere Ballbesitzphasen Sicherheit zu holen. Das schnelle Gegentor steckt den Fohlen noch in den Kleidern.

5 Dieter Hecking hat im Vergleich zum 4:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 eine personelle Änderung vorgenommen. Im Mittelfeld bekommt Denis Zakaria den Vorzug vor Florian Neuhaus.

3 Christian Streich hat nach dem 1:1-Auswärtsremis bei Hertha BSC zweimal umgestellt. Marco Terrazzino und Roland Sallai müssen Mike Frantz und Nils Petersen weichen.

1 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Nils Petersen

Die Breisgauer jubeln nach genau einer Minute! Petersen schickt Sommer in die rechte Ecke und schiebt souverän unten links ein - welch ein Start für das Streich-Team!

1 Nach zehn Sekunden gibt es Strafstoß für Freiburg! Infolge eines langen Schlages an die zentrale Strafraumkante geht ein Klärungsversuch von Ginter fehl. Der angeschossene Waldschmidt legt sich das Leder am Elfmeterpunkt an Sommer vorbei und wird dann von diesem zu Fall gebracht.

1 Freiburg gegen Mönchengladbach – die Freitagabendpartie läuft!

1 Spielbeginn

Lars Stindl gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Mike Frantz. Damit stoßen die Hausherren an.

In diesen Augenblicken betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen. Die Breisgauer präsentieren sich in roten Trikots; die Elf vom Niederrhein möchte in weißer Kleidung erfolgreich sein.

Mit der Regeldurchsetzung des 33. Bundesligavergleiches zwischen SCF und BMG hat der DFB-Schiedsrichterausschuss ein Schiedsrichtergespann beauftragt, das von Robert Hartmann angeführt wird. Der 39-jährige Diplom-Betriebswirt steht in Diensten des SV Krugzell aus dem Bayerischen Fußball-Verband und pfeift seit Februar 2011 in der nationalen Eliteklasse. Bei seinem 88. Bundesligaeinsatz wird er an den Seitenlinien von Christian Leicher und Markus Sinn unterstützt. Vierter Offizieller ist Tobias Reichel.

"Momentan passen bei uns viele Dinge gut zusammen. Uns hilft natürlich, dass wir nahezu den gesamten Kader zur Verfügung haben, dadurch haben wir im Training eine hohe Intensität und Qualität. Dazu hatten wir in manchen Partien auch das nötige Spielglück. Und wenn man Spiele gewinnt, steigt natürlich auch das Selbstvertrauen – das strahlt die Mannschaft aktuell auch aus. Dieses Gefühl wollen wir natürlich so lange wie möglich weitertragen", beschreibt Dieter Hecking das Bündel an Gründen für den aktuellen Galopp der Fohlen.

Das sensationelle 3:0 beim FC Bayern München, das der Hecking-Truppe vor der Länderspielpause gelang, wurde am Sonntag durch einen 4:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 vergoldet. Dabei stach mit Dreierpacker Hofmann (21., 53., 63.) ein Akteur heraus, der zuvor nicht wirklich für seine Torgefahr bekannt gewesen war. Eine besondere Rolle nahm auch Hazard ein, der die ersten beiden Treffer vorbereitete und Tor Nummer drei dann nach feiner Vorarbeit von Neuzugang Alassane Pléa selbst erzielte (58.).

Borussia Mönchengladbach hat sich selbst in den letzten Wochen in die Lage versetzt, zumindest für eine Nacht punktemäßig mit Spitzenreiter Borussia Dortmund auf Augenhöhe sein zu können. Die Fohlenelf hat zuletzt zehn von zwölf Zählern geholt und damit hervorragend auf die einzige Niederlage, einem 2:4 bei Hertha BSC, reagiert. Nach zwei Jahren der internationalen Abstinenz dürfen die Anhänger der Schwarz-Weiß-Grünen berechtigterweise darauf hoffen, dass Mönchengladbach in der kommenden Saison wieder auf der europäischen Fußballlandkarte auftaucht.

"Es geht darum, es Gladbach richtig schwer zu machen. Wir müssen uns gute Optionen schaffen. Es ist wichtig, dass wir mutig spielen. Wir wollen, dass die Leute am Freitag ihre Freude haben", kündigt Trainer Christian Streich eine aktive Herangehensweise seiner Mannschaft an, die neben Amir Abrashi, Brandon Borrello (beide Aufbautraining) und Caleb Stanko (Knieprobleme) auf Jérôme Gondorf (Muskelfaserriss) und Florian Niederlechner (Sprunggelenksverletzung) verzichten muss.

In der Hauptstadt rannten die Breisgauer schon nach sieben Minuten einem Rückstand hinterher, konnten den Spielstand durch einen abgefälschten Rechtsschuss von Koch jedoch noch vor dem Kabinengang egalisieren (36.). Sowohl im Heimspiel gegen die Werkself als auch beim Gastspiel im Olympiastadion stabilisierte sich die Defensivabteilung der Streich-Truppe, die zuvor durchschnittlich mehr als zwei Gegentore pro Begegnung kassiert hatte. Eine gute Abwehrleistung dürfte auch heute gegen die zweitbeste Offensive der Bundesliga nötig sein.

Der SC Freiburg gehört als Elfter nach acht Runden zum sieben Klubs umfassenden Mittelfeld der Bundesligatabelle, das sich noch nicht wirklich von der Abstiegszone hat distanzieren können. Mit neun Zählern auf dem Konto sind die Breisgauer nur drei Punkte besser als der FC Schalke 04, der aktuell den Relegationsrang belegt. Für Freiburger Verhältnisse ist diese Zwischenbilanz sehr ordentlich ist, auch wenn dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 eine 1:4-Pleite beim FC Augsburg und Unentschieden gegen Bayer Leverkusen (0:0) und bei Hertha BSC (1:1) folgten.

Nach drei Wettkampftagen in den Vereinswettbewerben der UEFA meldet sich an diesem letzten Freitag im Oktober die Bundesliga mit ihrem 9. Spieltag zurück – natürlich mit zwei Vereinen, die nicht auf europäischer Bühne gefordert waren, wegen der am Dienstag und Mittwoch angesetzten 2. Runde des DFB-Pokals aber trotzdem am Anfang einer Englischen Woche stehen. Sowohl der Sport-Club als auch die Borussia können mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein – die einen einigermaßen, die anderen sehr.