Arjen Robben brachte die Bayern in der 18. Minute in Führung. Torjäger Robert Lewandowski, der im vergangenen Jahr beim 5:1 gegen den VfL in 8:59 Minuten fünf Tore erzielt hatte, gelang bei seinen Saisontoren zehn und elf ein Doppelpack (21. und 58.), ehe Weltmeister Thomas Müller mit seinem ersten Saisontor (76.) seine Flaute beendete. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Douglas Costa (86.). Der VfL, der vor allem in der ersten Hälfte überfordert war, bleibt somit zu Hause Lieblingsgegner der Münchner. In bislang 20 Gastspielen bei den Bayern holte Wolfsburg erst einen mageren Zähler (3:3 am 8. Dezember 2001).