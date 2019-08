Siege für RBL und VfL

Union Berlin freut sich über den ersten Bundesligapunkt der Eisernen überhaupt.

Quelle: imago

Union Berlin holte mit großartiger Moral und am Ende sogar in Unterzahl beim FC Augsburg seinen ersten Punkt. Der Aufsteiger erkämpfte in seinem ersten Auswärtsspiel im Oberhaus ein verdientes 1:1 (0:0). Nach einer Co-Produktion zweier Einwechselspieler erzielte Sebastian Andersson in der 80. Spielminute auf Vorlage von Sebastian Polter das von den mitgereisten Fans euphorisch gefeierte Ausgleichstor.



Der FCA war eine Woche nach dem krachenden 1:5 bei Borussia Dortmund durch Neuzugang Ruben Vargas in Führung gegangen (59.). Nach einer Roten Karte für Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (84.) wegen groben Foulspiels mussten die Gäste das Remis in der Endphase zu zehnt verteidigen.