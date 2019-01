Stöger als Psychologe gefragt

Gute Ratschläge für den Ex-Klub: Ottmar Hitzfeld

Quelle: Patrick Seeger, dpa

Weil die BVB-Verantwortlichen mit Stöger zunächst bis Saisonende planen, müssen die Dortmunder mit Spekulationen um dessen Nachfolge im kommenden Sommer leben. Laut "Bild"-Zeitung sollen sich die Borussen bereits mit Hoffenheims Julian Nagelsmann einig sein. Der umworbene 30-Jährige kann darüber nur schmunzeln. "Das sind immer lustige Fragen", sagte Nagesmann nach dem 0:2 in Hannover. "Es ändert sich nicht alle zwei Tage." Er könne sich auch ein Klebeband auf die Stirn kleben, auf dem stehe: "Kein Kontakt".



Dortmunds Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld rät Nagelsmann davon ab, schon jetzt zu einem TopKlub zu wechseln. "Für die persönliche Entwicklung ist es immer gut, wenn man Erfahrungen sammelt, gerade im internationalen Geschäft. Hoffenheims Abschneiden in der Europa League war ja jetzt auch nicht so goldig, aber da lernt man raus", sagte Hitzfeld. "Bei den Bayern oder beim BVB bist du nachher auf dem Prüfstand, da muss alles klappen. Und wenn so jemand dann bei Dortmund ist mit 31 Jahren, dann frage ich mich: Was macht der denn eigentlich noch danach? Was für Ziele hätte er noch mit 40?"