FC Bayern müht sich zum Sieg

90 Fazit

Es reicht nicht zu einem Punktgewinn, aber immerhin zu einer Erwähnung in den Bundesliga-Geschichtsbüchern: Der FC Augsburg unterliegt nach 90 kräftezehrenden Minuten dem FC Bayern mit 2:3. Bereits nach 13 Sekunden führen die Hausherren, nie zuvor fiel ein Eigentor im deutschen Oberhaus schneller. Doch den Fuggerstädtern wird schon da klar gewesen sein, dass man dieses Ergebnis nicht einfach verwalten kann. Deshalb lässt sich Manuel Baum immer wieder etwas neues einfallen, mit kleinen Zettelchen informiert er seine Mannen über neue Systemumstellungen. Damit kann der FCA im ersten Abschnitt durchaus Unruhe stiften, nach dem 2:3 kommt aber nicht mehr allzu viel Produktives zustande. So holt sich der FC Bayern, der neben drei Toren auch noch zweimal am Aluminium scheitert, letztlich verdient die drei Punkte. Am kommenden Dienstag muss sich die Kovač-Elf dennoch steigern, in Liverpool wird die heutige Leistung nicht ausreichen. Fraglich, ob der heutige Doppeltorschütze in Anfield helfen kann: Kurz vor Schlusspfiff humpelte Kingsley Coman in die Kabine.

90 Spielende

90 Schlechte Nachricht: Kingsley Coman humpelt in die Katakomben, er wird nicht zurückkehren. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

90 Gelbe Karte für Javi Martínez (Bayern München)

Augsburg bekommt einen Freistoß zugesprochen, Javi Martínez wirft den Ball weg.

90 Heute geht Lewandowski wohl leer aus, sein 15-Meter-Schuss wird vom grätschenden Oxford knapp über das Gehäuse gelenkt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Nach einem Laufduell mit Danso knickt Coman unglücklich um. Nun wird der Franzose an der Seitenlinie behandelt.

89 Kein schlechter Freistoß von Max, aus dem tiefsten Mittelfeld hebt er den Ball an die Strafraumbegrenzung. Weil das Leder so lang unterwegs ist, kann sich die Verteidigung der Bayern formieren. Goretzka köpft das Leder letztlich vor Córdova raus.

86 Augsburg baut über Danso auf, der 20-Jährige bedient Gregoritsch vor dem Strafraum. Zunächst dreht sich der Angreifer ein, zu einem Schussversuch kommt es aber nicht. Dafür ist die Abwehrabteilung zu dicht gestaffelt.

82 Einwechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

82 Auswechslung bei Bayern München -> Thiago

81 Schnitzer von Süle - der Querschläger bleibt unbestraft! Ji bringt aus vollem Lauf eine flache Flanke, außer Süle ist niemand vor Ort. Der Innenverteidiger nimmt direkt ab und befördert die Murmel unfreiwillig flach in den Rückraum, von Khediras Schienbein knallt sie neben den rechten Pfosten.

78 Nach einer Max-Flanke von der linken Seite wird das Leder in die Mitte abgewehrt, Córdova nimmt es 18 Meter vor dem Kasten an. Dann braucht er zu lange, sodass er in der wiedersortierten Abwehr hängen bleibt.

78 Einwechslung bei FC Augsburg -> Ja-cheol Koo

78 Auswechslung bei FC Augsburg -> Jan Morávek

78 Die aufwendige Spielweise der Augsburger hat Körner gekostet, der FCA kommt kaum noch in die Zweikämpfe. Dementsprechend verlagert sich das Spiel immer mehr in die Reihen des FC Bayern.

76 Gelbe Karte für Marco Richter (FC Augsburg)

Richter grätscht von hinten in die Beine von Kimmich, den Ball hat sich der Münchener bereits vorgelegt.

72 Gelbe Karte für Leon Goretzka (Bayern München)

Goretzka kommt im Mittelfeld schlichtweg zu spät, er tritt seinem Gegenspieler auf den Fuß.

71 Alutreffer! Kimmich schlägt den Eckball auf den ersten Pfosten, Müller verlängert per Kopf. Am zweiten Pfosten ist Coman eingelaufen, aus kurzer Distanz nickt der Doppeltorschütze das Leder hoch auf den Kasten. Von den Fingerspitzen Kobels prallt es an die Oberkante des Querbalkens.

70 Ribéry sucht das Dribbling gegen Morávek, er holt einen Eckball raus.

69 Einwechslung bei FC Augsburg -> Marco Richter

69 Auswechslung bei FC Augsburg -> Kostas Stafylidis

66 Das muss das 2:4 sein! Gleich drei Spieler der Gäste brechen durch die Abwehrkette, der ballführende Goretzka kann aus 15 Metern völlig ohne Druck abschließen. Er sucht sich die rechte Ecke aus, schießt aber etwas zu zentral - Kobel hält!

64 Einwechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

64 Auswechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

64 Dicke Chance für Augsburg! Max löffelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in die Mitte, Oxford springt völlig unbedrängt in die Flanke. Aus acht Metern köpft der junge Engländer über die Querlatte.

61 Nächster Angriff der Gäste, Müller marschiert durch die gesamte gegnerische Hälfte. Lewandowski reißt mit einem klugen Laufweg eine Lücke auf, aus 16 Metern schießt Müller schließlich. Sein Flachschuss ist für Kobel leichte Beute.

60 Lewy verpasst! Der Stürmer nimmt einen hohen Ball hinter die Kette fein runter, dann lässt er ihn kurz prallen. Aus 16 Metern folgt der Dropkick, das Leder rauscht nur knapp am rechten Torwinkel vorbei.

59 Eckball Joshua Kimmich, er sucht Thomas Müller am ersten Pfosten. Das Aluminium wird von Jan Morávek bewacht, der Mittelfeldmann köpft die Hereingabe aus dem Strafraum.

56 Einwechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

56 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

56 Hui! Dong-won Ji knallt einen halbhohen Flatterball auf den Kasten, Neuer pariert in Volleyballmanier. Von seinem Unterarm prallt der Ball ins Toraus.

53 Tooor für Bayern München, 2:3 durch David Alaba

Der FCB führt erstmals! Coman hat die Kugel neben der linken Strafraumlinie, er tunnelt Ji bei einem Pass zu Alaba. Der Österreicher geht stark an Schmid vorbei und zieht aus 13 Metern trocken ab, das Leder landet im rechten Toreck.

52 Kann man mal versuchen: Stafylidis nimmt einen abgewehrten Ball direkt ab, aus knappen 50 Metern kann er wenig überraschend keine Gefahr erzeugen.

49 Gnabry pflückt sich einen hohen Ball auf die rechte Seite stark runter, sofort gibt er die Murmel in die Mitte. Kobel kommt aus seinem Kasten und rutscht an der flachen Hereingabe vorbei, hinter ihm blockt Oxford die Direktabnahme von Lewandowski. Dann wird der Pole zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen.

47 Erster Abschluss im zweiten Durchgang, Robert Lewandowski köpft eine Flanke von James Rodríguez auf das Tor. Er verfehlt das linke Eck deutlich.

46 Der Ball rollt wieder, Bayern München hat angestoßen. Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

So darf es weitergehen: Der FC Augsburg hält mehr als ordentlich mit und trotzt dem FC Bayern München zur Pause ein 2:2 ab. Bereits nach 13 Sekunden gehen die Hausherren in Führung, Leon Goretzka erzielt das schnellste Eigentor der Bundesligageschichte. Das Stadion steht natürlich sofort Kopf, die Gäste müssen sich aber nicht allzu lange sortieren. Nur zwei Zeigerumdrehungen nach der kalten Dusche fällt beinahe das 1:1, in der 17. Minute klingelt es dann. Im Anschluss lässt FCA-Coach Manuel Baum immer wieder seine Formation rotieren, scheinbar kann man den Gegner damit aus dem Konzept bringen. Ji trifft zur erneuten Führung (23.), anschließend steht man abgesehen von ruhenden Bällen hinten sicher. Doch kurz vor Ablauf der dreiminütigen Nachspielzeit stellt Coman mit seinem zweiten Tor auf 2:2, die Bayern sind wieder im Spiel.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Bayern München, 2:2 durch Kingsley Coman

Last-Minute Ausgleich der Gäste! Die Münchener treiben die Kugel über die rechte Seite nach vorn, lassen sie dann in die Mitte wandern. Lewandowski und Schmid streiten sich vor dem Sechzehner um das Spielgerät, es prallt in den Fuß von Goretzka. Der hat das Auge für den linkspostierten Coman, aus 18 Metern holt der Franzose zum Flachschuss aus. Das Leder rollt mittig auf den Kasten, Kobel kann nicht rechtzeitig die Beine schließen und lässt sich tunneln. Da sah der Schlussmann unglücklich aus.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Gute Chance für den FCA, Cordova verlängert einen hohen Ball per Kopf in die rechte Strafraumhälfte. Schmid stößt in den Sechzehner vor und hat einen Schritt Vorsprung auf Alaba, mit seinem Abschluss lässt er sich aber zu viel Zeit. Im letzten Moment klärt der Linksverteidiger mit einer Grätsche.

43 Gnabry versucht es mit einer halbhohen Flanke aus dem linken Halbfeld, im Zentrum ist Danso auf dem Posten.

40 Ein Hauch von Konter, nachdem Córdova die Kugel am Mittelkreis stark abschirmt. Er legt auf die rechte Seite raus, Passempfänger Ji hebt sofort den Kopf. Auf der anderen Seite winkt Max, Ji kann aber nur einen flachen Pass produzieren. Der kommt nicht ansatzweise an.

36 Wieder Gefahr nach ruhendem Ball, James Rodríguez findet Leon Goretzka mit einem Freistoß von der linken Seite. Aus neun Metern köpft der Ex-Schalker nur knapp über den Kasten.

34 Latte! Wenn die Ideen fehlen muss ein Standard her, Kimmich schlägt einen Eckball vor den Elfmeterpunkt. Lewandowski steigt hoch und nickt das Leder wuchtig gegen den Querbalken, da wäre Kobel nie und nimmer drangekommen.

33 Das Bällchen läuft zwar durch die Reihen der Gäste, Augsburg steht aber mittlerweile unheimlich tief. Dementsprechend fehlen die Räume, ein langer Ball auf Gnabry hat fast Symbolwirkung. Der 23-Jährige steigt zum Kopfball hoch und köpft das Leder butterweich in die Arme von Kobel.

29 Auf der rechten Seite setzt sich Kimmich stark gegen zwei Leute durch, anschließend bedient er Gnabry. Der Flügelflitzer zieht mit Tempo in den Strafraum ein, Danso kann ihn fair vom Ball trennen.

26 Goretzka schickt einen halbhohen Schuss aus 20 Metern ab, Kobel kann zur Ecke abwehren. Der Versuch war etwas zu zentral.

26 Nächster Flankenball von Max, das Leder fliegt auf den zweiten Pfosten. Alaba ist vor Ji da, allerdings unterläuft dem Österreicher ein technischer Fehler. Ji ist anschließend im Strafraum in Ballbesitz, kann das Eins-gegen-Eins mit Alaba aber nicht für sich entscheiden.

23 Tooor für FC Augsburg, 2:1 durch Dong-won Ji

Augsburg führt wieder! Max wird erneut auf der linken Seite bedient, anders als vor dem 1:0 spielt er den Ball diesmal flach in den Rückraum. Zunächst touchiert Süle den Ball, dann ist auch noch die Hacke von Gregoritsch im Spiel. Der Österreicher legt beinahe unfreiwillig für Ji auf, aus 14 Metern drischt der Koreaner die Kugel unter das Tordach.

22 Der Torhüter steht wieder, weiter im Programm.

20 Verletzungsunterbrechung: Augsburg-Schlussmann Gregor Kobel geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

17 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Kingsley Coman

Da sind die Bayern zurück, 1:1! Kimmich treibt das Leder auf der rechten Seite, aus dem Halbfeld flankt er gefühlvoll in die Mitte. Goretzka und Oxford springen unter dem Ball her, am zweiten Pfosten ist Coman seinem Gegenspieler Morávek entwischt. Knappe fünf Meter vor dem Tor muss der Franzose nur noch seinen Fuß reinhalten.

15 Coman bekommt die Kugel am linken Strafraumrand, eine anschließende Hereingabe wird von Max in die Mitte geklärt. Rodríguez kommt aus dem Hintergrund angelaufen und schießt direkt, sein 22-Meter-Abschluss kann geblockt werden.

12 Darf man ihn zu so einem Rekord beglückwünschen? Das 0:1 von Leon Goretzka war das schnellste Eigentor der Bundesligageschichte.

10 Freistoß für den FC Bayern, im Zentrum steht James Rodríguez bereit. Für einen direkten Versuch ist es zu weit, deshalb kommt die Flanke aus dem Fußgelenk. Niklas Süle startet zu früh und steht im Abseits.

6 Den fälligen Eckstoß köpft Mats Hummels aus zehn Metern deutlich über den Kasten.

5 Schöne Kombination der Gäste, am Ende wird Alaba in die linke Strafraumhälfte geschickt. Er versucht es mit der nächsten flachen Flanke, Oxford befördert die Murmel per Grätsche ins Toraus.

3 Da war viel mehr drin! Coman stößt auf der linken Seite in die Tiefe, nach seiner flachen Hereingabe tritt Lewandowski am Ball vorbei. Das Leder rollt durch bis zum zweiten Pfosten, der freie Gnabry schießt aus sieben Metern neben den Kasten.

1 Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Leon Goretzka (Eigentor)

Wahnsinn! 1:0 nach 13 Sekunden! Stafylidis spielt einen tollen Pass auf die linke Seite, Max läuft bis zur Grundlinie durch. Der Aushilfskapitän spielt einen Flachpass in die Mitte, Córdova tritt mit der Hacke vorbei. In seinem Rücken steht Goretzka, von dessen Schienbein prallt das Spielgerät in das linke Eck.

1 ...und los! Die Hausherren eröffnen das Spiel in weißen Trikots, Bayern tritt in Rot an.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit. Auf Seiten der Hausherren sieht man eine extrem junge Truppe, der Altersschnitt beträgt lediglich 24,5 Jahre. Nie in der Bundesligageschichte war eine Augsburger Anfangsformation jünger.

Schiedsrichterin der Partie ist Bibiana Steinhaus. Die 39-Jährige pfiff in dieser Saison bereits drei Spiele in der 1. Bundesliga, mit den heutigen Mannschaften hatte sie dabei aber keinen Kontakt. An den Seitenlinien assistieren Alexander Sather und Frederick Assmuth, vierter Offizieller ist Dominik Schaal. Sollte der Videobeweis gebraucht werden, sind Robert Schröder und Tobias Reichel verantwortlich.

Jenes 1:1 war übrigens das erste Bundesligaspiel dieser beiden Mannschaften, das am Ende keinen Sieger fand. Bis dato setzte sich der FC Bayern zwölfmal durch, Augsburg feierte zwei Erfolge gegen den großen Nachbarn. Zuletzt holte man im Mai 2015 einen Dreier gegen München, damals sogar auswärts. Den einzigen Heimsieg schenkte der FCA seinen Fans im April 2014.

Das Hinspiel endete 1:1 (1:0 Robben (48.), 1:1 Götze (86.)), zu wenig aus Sicht der Bayern. "Das darf diesmal nicht passieren", stellt Niko Kovač klar. "Deshalb wünsche ich mir, dass wir das Spiel gewinnen. Am liebsten zu Null."

"Wir haben keinen Grund, jemand zu schonen. Wir hatten genügend Regenerationszeit", erklärt Niko Kovač im Hinblick auf das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Am Dienstagabend sind die Münchener in Liverpool gefordert, heute soll die Konzentration aber den Fuggerstädtern gelten. "In beiden Spielen wird auch die Tagesform entscheiden", glaubt Kovač.

Im Keller wird es immer enger, Zähler müssen her. Augsburg hat derzeit noch ein Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz, bei morgigen Siegen von Stuttgart (gegen RB Leipzig) und Hannover (in Hoffenheim) würde es aber ernst werden. Manuel Baum schwört nun auf den Teamgeist. "In Augsburg herrscht ein großes Miteinander, jeder ist Teil der Lösung. Wir arbeiten alle daran, ziehen alle an einem Strang, marschieren in eine Richtung, damit wir wieder in die Erfolgsspur kommen."

Zumeist dürfen sich Torhüter nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen, wenn sich die Vorderleute mit den Offensivspielern des FC Bayern München messen. "Es ist ein Bundesliga-Spiel wie jedes andere auch", spielt FCA-Torhüter Gregor Kobel die Situation runter. Deshalb sind seine Forderungen auch klar, der junge Schlussmann will Zählbares in Augsburg behalten. "Fußballer, die in ein Spiel gehen und keine drei Punkte wollen, gibt es nicht."

Das Spiel des vergangenen Sonntags muss man in Augsburg schnell abhaken, gegen Werder Bremen zog man klar den Kürzeren (0:4). Zu allem Überfluss muss Trainer Manuel Baum nun noch zwei Wechsel vornehmen, Alfreð Finnbogason (verletzt) und Kapitän Daniel Baier (Gelbsperre) werden durch Sergio Córdova und Kevin Danso ersetzt. Beim FC Bayern herrscht wieder etwas bessere Stimmung, durch das jüngste 3:1 auf Schalke verkürzte man den Abstand zu Ligaprimus Borussia Dortmund um zwei Zähler. Eine Personalie sorgt aber weiter für Gesprächsbedarf, so auch heute: Jérôme Boateng muss sich wieder mit einem Bankplatz begnügen, Niklas Süle bekommt das Vertrauen von Coach Niko Kovač. Auch Manuel Neuer ist zurück, Sven Ulreich macht Platz.