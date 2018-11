Volland schießt Leverkusen zum Sieg

Schiedsrichter Schröder wirkte in seinem vierten Bundesliga-Spiel auch abseits dieser Szenen teilweise überfordert und musste alleine in der ersten Halbzeit sechs Gelbe Karten zeigen. Trotz der ständigen Unterbrechungen erlebten die nur 24.632 Zuschauer in der BayArena aber ein zumindest ansehnliches Spiel. Stuttgart versuchte über die aggressiven Maffeo und Nicolas Gonzalez die Unsicherheiten auf den beiden neuformierten Defensiv-Flügeln Bayers zu nutzen, was aber kaum zu Torchancen führte.



Leverkusen spielte dagegen oft schnell und flüssig durch das Zentrum und hätte angesichts einiger guter Möglichkeiten zur Pause führen müssen, eigentlich sogar deutlich. Doch eben Volland (7./34./45.+2), der kroatische Vize-Weltmeister Tin Jedvaj (30.) und der wieder sehr spielfreudige Jung-Nationalspieler Kai Havertz (12.) vergaben teilweise beste Möglichkeiten.