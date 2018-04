Jupp Heynckes (Bayern München): "Wir haben auf sieben Positionen gegenüber Sevilla die Mannschaft verändert. Bei uns ist eine Homogenität vorhanden, die im Fußball nicht selbstverständlich ist. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant. Wir sind aktuell alle topfit, und es herrscht eine tolle Stimmung in der Mannschaft."

Dieter Hecking (Borussia Mönchengladbach): "Das 5:1 ist das Ergebnis, was am Schluss nur stehen kann, weil wir am Ende nicht mehr das abgerufen haben, was wir in den ersten 30 Minuten gezeigt haben. Wir haben nach dem 1:3 sehr schlecht verteidigt und die Bayern spielen lassen. Da hätten wir viel mehr Gegenwehr zeigen müssen. Das war einfach zu wenig und darüber wird auch noch zu reden sein."