90 Fazit:

Hertha BSC feiert den ersten Auswärtssieg in Gelsenkirchen seit fast 14 Jahren, gewinnt beim FC Schalke 04 mit 2:0. Nach dem auf einem Duda-Treffer aus der 15. Minute basierenden 0:1-Pausenrückstand kamen die Königsblauen zwar voller Tatendrang zurück auf den Rasen, konnten ihre Torgefahr gegen die konzentriert verteidigenden Hauptstädter aber kein bisschen steigern. Die eine Viertelstunde ausschließlich auf die sattelfeste Defensive setzende Dárdai-Truppe ließ bis in die tiefe Schlussphase hinein keine einzige echte Torchance der Hausherren zu und konnte sich ihrerseits einige Konter erarbeiten, die jedoch nicht erfolgreich zu Ende gebracht wurden. Vor allem in der Nachspielzeit kamen die Hausherren dem späten Ausgleichstreffer mehrmals sehr nahe, doch ähnlich wie in der Vorwoche war Gästekeeper Jarstein Berlins Fels in der Brandung, rettete gegen Burgstaller und Uth großartig. Die letzten beiden Aktionen der Partie fanden auf der Gegenseite statt: Zunächst wurde Konoplyanka wegen einer Notbremse gegen Jastrzembski des Feldes verwiesen und den fälligen Freistoß brachte Duda direkt im Schalker Gehäuse unter. Während S04 noch gar keine Punkte vorweisen kann, hat die Alte Dame optimale sechs Zähler auf der Habenseite und trotz zweier Strafstöße gegen sich noch kein Tor zugelassen. Der FC Schalke 04 reist nach der Länderspielpause zu Borussia Mönchengladbach. Hertha BSC tritt in 13 Tagen beim ebenfalls makellosen VfL Wolfsburg an. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Tooor für Hertha BSC, 0:2 durch Ondrej Duda

Duda legt sogar noch Treffer Nummer zwei nach! Der Slowake schnibbelt den Freistoß aus halblinken 18 Metern über die königsblaue Mauer und lässt sie präzise im Winkel der kurzen Ecke einschlagen.

90 Rote Karte für Yevhen Konoplyanka (FC Schalke 04)

Es kommt noch bitterer für S04! Der gerade eingewechselte Jastrzembski ist im halblinken Offensivkorridor auf dem Weg zum zweiten Tor. Konoplyanka bringt den Joker kurz vor dem Strafraum zu Fall und kassiert daraufhin von Referee Stegemann wegen einer Notbremse eine glatte Rote Karte.

90 Dárdai nimmt ein letztes Mal Zeit von der Uhr, indem er seinen letzten personellen Wechsel vornimmt.

90 Einwechslung bei Hertha BSC -> Dennis Jastrzembski

90 Auswechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

90 ... Hertha kann ins rechte Seitenaus klären.

90 Fährmann geht für eine Ecke in der vierten Minute der Nachspielzeit mit nach vorne...

90 Jarstein rettet überragend gegen Uth! Nach einem weiteren langen Ball zieht der Ex-Hoffenheimer nach Brustannahme aus gut acht Metern ab. Der norwegische Keeper reißt die linke Hand hoch und verhindert den Einschlag im Netz.

90 Da war die große Ausgleichschance! Burgstaller lauert nach einer Kopfballverlängerung von Naldo vor dem linken Pfosten, will aus sechs Metern mit links einschieben. Jarstein wehrt mit dem rechten Bein ab.

90 Eine Caligiuri-Ecke von rechts wird von Jarstein problemlos aus der Luft gepflückt. Es bleiben 180 Sekunden.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Vier Minuten Nachschlag trennen Berlin vom ersten Auswärtssieg in Gelsenkirchen seit November 2004.

89 Uth aus der Drehung! Der Ex-Hoffenheimer nimmt das Leder infolge eines Angriffs über rechts am Elfmeterpunkt und zieht mit dem linken Spann an. Wieder steht ein Berliner im Weg: Torunarigha blockt zur Ecke, die den Hausherren nichts einbringt.

87 Kalou will die Kugel am Ende eines Konters nach einer Mittelstädt-Vorlage aus gut zehn Metern an Fährmann vorbeispitzeln. Schalkes Schlussmann wehrt mit der Brust ab. Dann stellt sich heraus: Der Ivorer stand ohnehin im Abseits.

85 Harit kann die Gästeabwehr aufwirbeln! Der Joker dribbelt über halbrechts in den Sechzehner, sucht Caligiuri per Querpass. Dessen Schuss aus zehn Metern wird geblockt; Harits folgender Versuch fliegt weit über Jarsteins Kasten.

83 Hertha ist schon seit geraumer Zeit nur noch selten am eigenen Strafraum gefordert, sorgt dafür, dass die Ballaktionen fast ausschließlich im Mittelfeld stattfinden. Gelingt Schalke noch eine späte Druckphase oder war's das schon?

81 Gelbe Karte für Mark Uth (FC Schalke 04)

Uth hält Lazaro im Mittelfeld am Trikot fest, um einen Konter der Gäste zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

79 Dilrosun tankt sich über rechts in den Strafraum und schließt mit dem linken Innenrist ab. Der unplatzierte Versuch aus etwa zwölf Metern fliegt direkt in Fährmanns Hände.

77 Auf Seiten der Königsblauen häufen sich in den letzten Minuten unerzwungene Fehlpässe ins Seitenaus. Lange Zeit haben die Gastgeber ziemlich selbstsicher gewirkt; jetzt steigt das Nervositätslevel doch merklich an.

74 Harit ist Tedescos letzter Joker. Der junge Marokkaner ersetzt Baba, der heute eine unglückliche Leistung gezeigt hat.

73 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Amine Harit

73 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Abdul Rahman Baba

71 Nach einer Viertelstunde ohne jegliches sauberes Überqueren der Mittellinie häufen sich seit einigen Minuten die Nadelstiche der Dárdai-Truppe. Mit einem zweiten Gästetreffer wohl hier wohl die Entscheidung in Sachen Punkteverteilung gefallen.

68 Mit dieser Gelegenheit verabschiedet sich Ibišević in den Feierabend, gibt die Binde an Kalou weiter. Mit Lustenberger kommt für den Angreifer ein Mittelfeldakteur.

67 Einwechslung bei Hertha BSC -> Fabian Lustenberger

67 Auswechslung bei Hertha BSC -> Vedad Ibišević

67 Ibišević kommt einen Schritt zu spät! Duda treibt das Leder im Rahmen eines Gegenstoßes durch das offensive Zentrum und verteilt es an die halbrechte Sechzehnerkante zu Kalou. Der Ivorer spielt halboch vor den Kasten, wo der bosnische Angreifer knapp verpasst.

64 Während die zehn S04-Feldspieler auf dem Rasen weiterhin geduldig angreifen, werden einige Heimfans schon ein wenig unruhig. Die Einfallslosigkeit steigert die Schalker Angst vor einem Null-Punkte-Start.

61 Berlin kontert! Nach einem tiefen Duda-Ball auf die rechte Außenbahn kommt Grujić dank seines hohen Anfangstempos recht einfach an Sané vorbei. An der Grundlinie legt er sich die Kugel aber etwas zu weit vor; Fährmann ist vor dem Leihspieler aus Liverpool zur Stelle.

60 Hertha hat nach einer guten Stunde keine große Mühe, den knappen Vorsprung zu halten. Sie nehmen zwar auch in dieser Phase nur noch selten konstruktiv am Geschehen teil, halten die Kugel aber fast durchgängig fern der abschlussreifen Positionen.

58 Tedesco erkennt, dass er auch in der Offensive frische Akzente benötigt. Er nimmt Embolo vom Feld und schickt Burgstaller ins Rennen, der in Wolfsburg noch zur ersten Formation gehörte.

57 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

57 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Breel Embolo

56 Recht schnell sind die Gäste wieder vollzählig.

55 Kalou muss auf dem Feld behandelt werden, nachdem er im Luftduell unglücklich mit Serdar zusammengestoßen ist. Dem Ivorer brummt der Schädel.

52 Tedesco nimmt nun doch eine recht frühe personelle Umstellung vor. Der erst unter der Woche verpflichtete und noch nicht wirklich eingebundene Rudy wird in den vorzeitigen Feierabend geschickt. Sein Ersatz ist Serdar, der vor der Saison aus Mainz geholt wurde.

51 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Suat Serdar

51 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Sebastian Rudy

51 Gelbe Karte für Rune Jarstein (Hertha BSC)

Bemerkenswert: Der Gästekeeper wird schon 40 Minuten vor dem Ende wegen Zeitspiels verwarnt.

50 Königsblau präsentiert sich weiterhin als aktiv, doch bei der Entscheidungsfindung ganz vorne ist noch ganz viel Luft nach oben. Der BSC fühlt sich in der zurückhaltenden Rolle auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ziemlich wohl.

47 Weder Domenico Tedesco noch Pál Dárdai haben in der Halbzeit personelle Änderungen vorgenommen. Der Gästetrainer darf nach der frühen unfreiwilligen Herausnahme von Rekik ohnehin nur noch zweimal tauschen.

46 Weiter geht's in Gelsenkirchen-Erle! Nach der grandiosen Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison droht Königsblau ein Fehlstart mit zwei Pleiten; infolge der Auftaktniederlage in Wolfsburg rennt S04 auch im Heimspiel gegen Hertha einem Pausenrückstand hinterher. Auf Seiten der Mannen von Domenico Tedesco ist eine große Portion Geduld gefragt, denn nur mit einem kühlen Kopf kann das Ergebnis gegen konzentriert verteidigende Hauptstädter noch umgebogen werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Hertha BSC führt zur Pause mit 1:0 beim FC Schalke 04. Nachdem die Hauptstädter wegen des frühen verletzungsbedingten Ausfalls von Rekik schon nach sechs Minuten eine erste personelle Umstellung hatten vornehmen müssen, ging es nach einer knappen Viertelstunde richtig rund: Erst ließ Caligiuri einen Handelfmeter ungenutzt, indem er links unten am Gästekasten vorbeischoss (13.); wenig später vollendete Duda einen durch Torunarigha eingeleiteten Konter nach Querpass des eingewechselten Debütanten Dilrosun zur überraschenden Gästeführung in die Maschen (15.). In der Folge hielt die Tedesco-Truppe den Schwerpunkt des Geschehens zwar jenseits der Mittellinie, musste aber warten, ehe sich klare Ausgleichschancen ergaben. Konoplyanka nach einem Solo mit dem rechten Innenrist (28.) und Embolo mit dem Kopf nach einer Ecke (30.) brachten die Kugel nicht an Jarstein vorbei. In Minute 35 hätte Kalou dann beinahe für das zweite Berliner Tor gesorgt, schob die Kugel nach einem Missverständnis zwischen Sané und Baba aber freistehend unten links am Ziel vorbei. Bisher sind die Königsblauen zwar feldüberlegen, lassen im letzten Rasendrittel aber die nötige Cleverness vermissen. Zudem leisteten sich in der Defensive einige Wackler, von denen die wachsame Dárdai-Truppe einen bestraft hat. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins wird um 180 Sekunden verlängert.

43 Der junge Schweizer wird weiterspielen können.

42 Bentaleb steckt aus dem Offensivzentrum aus dem Offensivzentrum auf Embolo durch. Der wird innerhalb des Strafraums unsanft durch Mittelstädt abgegrätscht und muss auf dem Feld behandelt werden. Für ein Strafstoß reicht das Einsteigen des Verteidigers nach Ansicht des Schiedsrichters nicht.

39 ... nach einer flachen Ausführung von der rechten Fahne legt Emobolo am kurzen Pfosten vor Baba in den zentralen Bereich vor dem Strafraum ab. Die wuchtige Direktabnahme des Ex-Augsburgers kann durch Torunarigha geblockt werden.

38 Konoplyanka probiert sich zum zweiten Mal aus der Distanz, diesmal aus zentralen 25 Metern. Sein Schuss mit dem rechten Fuß wird zur Ecke abgefälscht...

35 Kalou lässt die Riesenchance zum 0:2 liegen! Nach einer Unstimmigkeit zwischen Baba und Sané nimmt der Ivorer den beiden Schalkern das Leder unweit der halbrechten Mittelfeld einfach ab und hat freie Bahn in Richtung Fährmann. An dem schiebt er es aus gut 13 halbrechten Metern auch vorbei, verpasst aber auch die linke Torstange.

32 Eine halbe Stunde ist vorüber und der BSC hat schon mehr erreicht als in den meisten der letzten elf Gastspiele in der Veltins-Arena: Er hat ein Tor erzielt. Dass der Weg zum ersten Dreier in Gelsenkirchen seit November 2004 noch ein weiter ist, wird aber in fast jeder Szene deutlich.

29 Caligiuri findet Embolo! Der Schweizer verlängert den Eckball von der rechten Fahne, der sich am kurzen Pfosten senkt, aus sechs Metern per Kopf auf die rechte Ecke. Jarstein kann den Einschlag mit einem tollen Reflex verhindern.

28 Feine Einzelaktion von Konoplyanka! Der Ukrainer zieht von der linken Außenbahn auf Höhe der Strafraumkante nach innen und visiert mit dem rechten Innenrist die halbhohe rechte Ecke an. Das Spielgerät segelt knapp am Aluminium vorbei.

26 Rudy bewirbt sich auf der halbrechten Abwehrseite nach einem fahrlässig unpräzisen Anspiel um eine erste Gelbe Karte, als er sich dem ballführenden Duda vor die Füße wirft. Schiedsrichter Stegemann hat jedoch kein taktisches Vergehen erkannt und entscheidet sich gegen eine Verwarnung.

23 S04 zeigt sich unbeeindruckt vom Rückschlag, nimmt das Heft des Handelns gerade immer fester in die Hand. Der BSC schafft in dieser Phase etwas zu wenig Entlastung und muss höllisch aufpassen, dass der Druck nicht zu groß wird.

20 Uth aus spitzem Winkel! Embolo steckt aus dem halbrechten Offensivkorridor auf den Ex-Hoffenheimer durch. Der will wohl aus schwieriger Lage eher querlegen als direkt abschließen, passt aber direkt in Jarsteins Arme.

18 Schalke hat beim zum Gegentor führenden Konter auf der rechten Abwehrseite ganz schlecht ausgesehen. Hertha nutzt seinen ersten Vorstoß, um in Führung zu gehen, nachdem wenige Augenblicke zuvor noch ein Rückstand gedroht hatte.

15 Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Ondrej Duda

Und dann klingelt's auf der anderen Seite! Der eingewechselte Debütant kann sich nach einem langen Torunarigha-Schlag auf die linke Außenbahn gegen McKennie durchsetzen. Auf Höhe der Sechzehnerkante legt er für Duda ab. Der zieht aus 14 Meter ab. Der von Sané abgefälschte Schuss schlägt unhaltbar in der halbhohen linken Ecke ein.

13 Elfmeter verschossen von Daniel Caligiuri, FC Schalke 04

Caligiuri verschießt! Der Flügelspieler entscheidet sich für eine Ausführung in Richtung der flachen linken Ecke. Er feuert das Spielgerät Zentimeter am Pfosten vorbei.

13 Referee Stegemann geht zur Review-Area und entscheidet auf Handelfmeter für Schalke! Nach einer Flanke von der rechten königsblauen Seite hat Grujić den Ball klar mit der gehobenen rechten Hand berührt - das hätte der Unparteiische auch ohne die Hilfe des Videoassistenten erkennen können!

11 Konoplyanka schlägt einen feinen hohen Diagonalball aus dem linken Mittelfeld auf die rechte Sechzehnerseite. Caligiuri sucht den Weg zur Grundlinie, wird aber von Mittelstädt gestoppt.

10 Königsblau hat in der Anfangsphase die größeren Spielanteile; nach der Verletzungsunterbrechung sind die Mannen von Dárdai aber ebenfalls ganz gut in dieser Begegnung angekommen. Beide Mannschaften gehen zunächst ziemlich vorsichtig an die Sache heran.

7 Damit wird Dilrosun früh ins kalte Wasser geworfen. Der 20-jährige Niederländer wurde im Sommer fest vom Manchester City FC verpflichtet und feiert sein Debüt in der Bundesliga.

6 Einwechslung bei Hertha BSC -> Javairô Dilrosun

6 Auswechslung bei Hertha BSC -> Karim Rekik

6 Rekik hat sich ohne gegnerische Einwirkung an der rechten Leiste verletzt und ist ein Kandidat für eine frühe Auswechslung.

5 Caligiuri mit der ersten Halbchance! Babas Hereingabe von der linken Außenbahn ist für den zweiten Pfosten bestimmt. Der Ex-Freiburger schraubt sich am rechten Fünfereck hoch; sein Kopfballaufsetzer fliegt jedoch weit rechts am Ziel vorbei.

4 Embolo kommt an einen Caligiuri-Freistoß von der rechten Außenbahn zwar mit dem Kopf heran. Er produziert aus halbrechten zwölf Metern allerdings nur eine Bogenlampe, die den rechten Pfosten auch noch deutlich verpasst.

3 Pál Dárdai hat nach dem 1:0-Startsieg gegen den 1. FC Nürnberg einmal umgestellt. Für den mit muskulären Problemen ausfallenden Marvin Plattenhardt gehört Marko Grujić erstmals zur Startformation der Hauptstädter.

2 Domenico Tedesco hat im Vergleich zur 1:2-Auftaktpleite in Wolfsburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Matija Nastasić (Rotsperre), Suat Serdar, Amine Harit und Guido Burgstaller (allesamt zunächst auf der Bank) beginnen Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy und Breel Embolo.

1 S04 versus BSC – das zweite Sonntagsspiel der Bundesliga läuft!

1 Spielbeginn

Ralf Fährmann gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Vedad Ibišević. Somit werden die Hauptstädter anstoßen.

Die 22 Hauptdarsteller verlassen die Katakomben. Während die Hausherren in blauer Kleidung spielen werden, weichen die Gäste auf weiße Klamotten aus.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Unparteiischengespann nach Gelsenkirchen geschickt, das von Sascha Stegemann angeführt wird. Der 33-jährige hauptberufliche Diplom-Verwaltungswirt steht in Diensten des 1. FC Niederkassel aus dem Fußball-Verband Mittelrhein und startet heute in seine fünfte Bundesligaspielzeit. Bei seinem 58. Eliteklasseneinsatz wird er durch die Linienrichter Mike Pickel und Marcel Pelgrim unterstützt; als Vierter Offizieller kümmert sich Michael Bacher um die Verwaltungsaufgaben zwischen den Coachingzonen.

"Wir wollen mutig und frech sein. Und gewinnen", fasst Pál Dárdai seine Zielsetzung an die 90 Minuten in Gelsenkirchen-Erle kurz und knackig zusammen. Die Veltins-Arena ist für die Hertha-Anhänger in den letzten Jahren allerdings ein Ort des Schreckens gewesen. Seit dem letzten Sieg vor fast 14 Jahren hat der BSC hier in elf Anläufen nur noch einen einzigen Punkt geholt und blieb zehnmal ohne eigenen Treffer.

Auch Michael Preetz ist zu einem späten Zeitpunkt noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden, konnte unter der Woche die Ein-Jahres-Leihe von Derrick Luckassen eintüten. Der 23-jährige Niederländer von der PSV Eindhoven ist im Defensivbereich flexibel einsetzbar, verleiht Coach Dárdai als Innen- und Außenverteidiger sowie als Sechser eine weitere personelle Alternative. Luckassen gehört heute allerdings noch nicht zum erweiterten Aufgebot. Seinen Startelfdebüt hingegen feiert der aus Liverpool geliehene Marko Grujić.

90 Fazit:

Schluss in Leipzig! Fortuna Düsseldorf entführt nach einer couragierten Leistung einen Zähler aus der Red-Bull-Arena und nimmt ein 1:1 mit ins Rheinland. Die Männer von Friedhelm Funkel präsentierten sich sehr kampfstark und gingen durch Zimmermann auch verdient in Führung. Anschließend wurde der Druck von RB natürlich immer größer und resultierte letztlich im Ausgleich durch Augustin. In den letzten 20 Minuten gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten, die besseren wie im gesamten Spiel für die Gäste. Der Ball wollte aber einfach nicht mehr rein und so muss die Fortuna trotz guter Leistung mit einem Punkt leben. Unter dem Strich ist ein Remis in Leipzig für F95 natürlich trotzdem ein Erfolg und der erste Punkt für Düsseldorf nach dem Wiederaufstieg. Nach der Länderspielpause geht es für beide Teams mit Heimspielen weiter. Leipzig empfängt Hannover, Düsseldorf Hoffenheim. Noch einen schönen Sonntag und bis dann!

Hertha BSC ist mit einem echten Arbeitssieg in die Bundesligasaison gestartet, konnte Aufsteiger 1. FC Nürnberg im Olympiastadion dank des von Lazarao vorbereiteten Ibišević- Treffers aus Minute 27 mit 1:0 niederringen. Gegen überraschend gut aufgelegte Mittelfranken, die mit großen Verletzungssorgen in die Hauptstadt gereist waren, ist die junge Berliner Mannschaft nur ganz selten ins Rollen gekommen, hat sich die drei Zähler letztlich auch dank Torhüter Jarstein gesichert, der in der Schlussphase einen Strafstoß abwehrte.

90 Spielende

90 Leipzig startet einen letzten Versuch, doch sowohl Mukiele als auch Saracchi bekommen das Ding nicht an den Mann geflankt. Das wars!

90 Noch zwei Minuten und man hat das Gefühl, dass es durchaus auf beiden Seiten noch klingeln könnte! Gibt es noch den Lucky Punch?

90 Vier Minuten werden nachgespielt. Anderthalb verstreichen schon mal als Marcel Sabitzer einen Distanzversuch aus 25 Metern in den Leipziger Himmel jagt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Funkel tauscht nochmal und nimmt ein paar Sekunden von der Uhr.

"Wir benötigen eine gute Mentalität und eine gewisse Aggressivität. Wenn wir das beherzigen, sehe ich sehr gute Chancen auf einen Sieg", beschreibt Domenico Tedesco das Anforderungsprofil für einen erfolgreichen Nachmittag. Die Enttäuschung über die Niederlage in Wolfsburg ist in den letzten Tagen auch deshalb etwas in den Hintergrund gerückt, da am frühen Donnerstagabend die Gruppengegner in der Champions League ausgelost wurden. Mit dem FC Porto, Lokomotiv Moskva und Galatasaray warten keine unlösbaren Aufgaben.

90 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Kenan Karaman

90 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Marvin Ducksch

89 Nochmal die Fortuna! Wieder ist es Raman, der in aussichtsreicher Position zum Abschluss kommt. Auch sein Linksschuss aus zehn Metern landet aber genau in den Armen von Gulácsi.

88 Werner geht an der Außenlinie im Zweikampf mit Hoffmann zu Boden und holt einen Freistoß für die Hausherren heraus. Alle Leipziger außer dem ausführenden Kampl und Keeper Gulacsi sind vorne dabei, den Ball bekommt nach einer dürftigen Hereingabe aber nur F95-Keeper Rensing.

86 Volle Offensive bei RB! Poulsen kommt für die letzten Minuten für Demme.

Auf dem Transfermarkt hat Sportvorstand Christian Heidel kurz vor dem Ende der Verpflichtungsperiode noch einen sehr namhaften Mittelfeldakteur vom königsblauen Konzept überzeugen können: Sebastian Rudy hat am Montag einen Vierjahresvertrag bei S04 unterschrieben und dürfte auf Schalke ein weitaus bedeutendere Rolle als in der letzten Spielzeit beim FC Bayern München. Der neue Mann mit der 13 auf dem Rücken bekommt auch direkt das Vertrauen von Domenico Tedesco, steht auf Anhieb in der Startelf.

86 Einwechslung bei RB Leipzig -> Yussuf Poulsen

86 Auswechslung bei RB Leipzig -> Diego Demme

86 Gelbe Karte für Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf)

Stöger verliert erst die Kugel und muss dann zum taktischen Foul greifen.

85 Gibt es! Und was für einen! Benito Raman wird auf rechts geschickt und bringt die Kugel über Umwege nach links zu Ducksch. Der tänzelt im Strafraum ein wenig und schlenzt dann aufs lange Eck. Gulacsi muss sich strecken und lenkt den Ball zur Ecke.

84 Leipzig wird immer offensiver und steht bei Ballbesitz mit dem letzten Mann bereits tief in der Düsseldorfer Hälfte. Die Bullen wollen es jetzt erzwingen, sind so aber natürlich auch anfällig für Konter. Gibt es noch einen für die Fortuna?

82 Immer wieder suchen die Bullen jetzt den brasilianischen Junioren-Nationalspieler Matheus Cunha, der eine unheimliche Torgefahr ausstrahlt. Nach Flanke von halbrechts kommt er aber nicht richtig hinter den Ball und köpft klar vorbei.

80 Auch bei den Gästen hat der Torschütze Feierabend. Stöger kommt für Zimmermann und soll den Punkt ins Ziel retten.

80 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Kevin Stöger

80 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Matthias Zimmermann

Königsblau hatte berechtigterweise erst relativ spät auf ein Unentschieden in der Volkswagen Arena hoffen dürfen. Nach Brooks‘ völlig unbedrängtem Kopfstoß in die Maschen (33.) rannte S04 nämlich nicht nur lange Zeit einem Rückstand hinterher, sondern musste nach dem Platzverweis gegen Matija Nastasić ab Minute 65 auch noch mit neun Feldspielern auskommen. Insofern wäre es schon sehr zufriedenstellend gewesen, wenn das auf einem durch Bentaleb verwandelten Strafstoß (85.) beruhende zwischenzeitliche Remis gehalten werden hätten können.

79 Das wäre wohl ein "Tor des Monats" geworden. Timo Werner lupft die Kugel in den Strafraum, Matheus Cunha steigt hoch und hämmert das Ding aus 13 Metern mit einem herrlichen Fallrückzieher knapp am linken Pfosten vorbei!

78 Auf der anderen Seite tritt Timo Werner nach langer Zeit mal wieder in Erscheinung. Der Nationalstürmer tankt sich links im Strafraum durch und spitzelt das Leder dann aus ganz spitzem Winkel von links an den Außenpfosten.

77 Fast das 1:2! Marvin Ducksch und Benito Raman spielen sich mit einem Doppelpass durch die RB-Abwehr und plötzlich ist der eingewechselte Belgier frei vor Gulácsi. Als Torjäger ist Raman aber nicht bekannt und scheitert mit einem schwachen Abschluss am Leipziger Keeper.

75 Eine Viertelstunde vor Schluss wird es wild! In jedem Zweikampf ist jetzt ordentlich Feuer drin, es gibt immer wieder Rangeleien. Die Fans von RasenBallsport pfeifen fast pausenlos und fühlen sich benachteiligt. Schiri Fritz ist um Ruhe bemüht und kommt zunächst ohne weitere Karten aus.

Sowohl der prominenteste Verein aus Gelsenkirchen als auch der Hauptstadtvertreter haben zum Bundesligastart am Nachmittag des vergangenen Samstags aufregende Schlussphasen erlebt. Verlor der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit durch den niedersächsischen Treffer zum 2:1 einen Punkt, verteidigte ein in Minute 84 von Torhüter Rune Jarstein parierter Strafstoß des 1. FC Nürnberg den knappen 1:0-Vorsprung des Hertha BSC. Die Dárdai-Truppe ist dem Tedesco-Team vor dem direkten Duell in der Veltins-Arena also drei Zähler voraus.

74 Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Nach einem Gerangel im Düsseldorfer Strafraum sehen sowohl der eben eingewechselte Brasilianer Matheus Cunha als auch Düsseldorfs André Hoffmann Gelb.

74 Gelbe Karte für Matheus Cunha (RB Leipzig)



71 Auf beiden Seiten wird gewechselt. Bei der Fortuna hat Hennings sein Arbeitspensum abgerissen und wird durch den flinken Raman ersetzt. Bei RB hat Torschütze Augustin Feierabend, Matheus Cunha kommt.

71 Einwechslung bei RB Leipzig -> Matheus Cunha

71 Auswechslung bei RB Leipzig -> Jean-Kévin Augustin

Hallo und herzlich willkommen zur abschließenden Begegnung des 2. Spieltags der Bundesliga! In seiner Heimspielpremiere bekommt es der FC Schalke 04 mit Hertha BSC zu tun. Die Knappen und die Alte Dame stehen sich ab 18 Uhr in der Veltins-Arena gegenüber.

69 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

69 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Rouwen Hennings

68 Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Jean-Kévin Augustin

Ausgleich! Und das ist bitter für die Gäste! Nordi Mukiele bringt den Ball von rechts nach innen auf Sabitzer, der eigentlich schießen will. Ayhan reagiert entsprechend, doch Sabitzer trifft den Ball völlig falsch und leitet ihn so ungewollt genau in den Lauf von Augustin. Der ist einen Schritt vor dem herausstürzenden Rensing am Ball und stochert das Ding aus vier Metern über die Linie!

66 Leipzig fehlen zwar weiter ein wenig die Mittel, dennoch ist RB bei all der individuellen Klasse auf dem Platz natürlich jederzeit zu einem Treffer in der Lage. Die Fortuna lässt sich momentan ein wenig zu weit zurückdrängen und kommt auch kaum noch zu Entlastung.

64 Wenn die Offensiven nichts reißen, muss es eben einer aus der Abwehr richten. Nordi Mukiele treibt die Kugel bis an den gegnerischen Strafraum und lässt dann einen harten aber unplatzierten Flachschuss los, den Rensing mit einiger Mühe pariert.

62 Eine gute Stunde ist rum und nun haben wir das erwartete Spiel. Düsseldorf steht extrem tief und empfängt bisher ziemlich einfallslose Leipziger erst 35 Meter vor dem eigenen Tor. Die Hausherren beißen sich bisher noch die Zähne an der Fortuna-Abwehr aus.

60 Was war das für ein krummes Ding? André Hoffmann will eine Leipziger Hereingabe klären und jagt das Ding aufs eigene Tor! Der Ball wäre vermutlich genau im linken Winkel eingeschlagen, doch Rensing ist hellwach und fliegt zur Parade heran. Gut aufgepasst vom Düsseldorfer Keeper!

58 Die Bullen kommen immer stärker auf. Emil Forsberg bedient Jean-Kévin Augustin, der ablegt für Kevin Kampl. Der Ex-Leverkusener entscheidet sich dann aus 14 Metern halbrechter Position für eine Mischung aus Flanke und Torschuss und erreicht damit einen Abstoß für die Gäste.

56 Leipzig schaltet jetzt einen Gang höher und rennt an. Die Hausherren laufen plötzlich ein 3-gegen-2 und Forsberg will den Ball auf den freistehenden Werner rauslegen. Im allerletzten Moment rauscht aber ein Düsseldorfer Bein dazwischen und verhindert eine Großchance für RB.

54 Ralf Rangnick tauscht erstmals. Der RB-Coach bringt aber keinen Offensiven, sondern Marcel Sabitzer für Bruma. Da erhofft der Trainer sich wohl ein paar mehr Emotionen auf dem Platz.

54 Einwechslung bei RB Leipzig -> Marcel Sabitzer

54 Auswechslung bei RB Leipzig -> Bruma

52 Die Führung spielt den Gästen natürlich voll in die Karten! Jetzt können sich Friedhelm Funkels Spieler noch mehr auf die Defensive konzentrieren und auf Konter lauern. Zunächst mal gibt es nach einem technischen Fehler von Mukiele eine Ecke für die Gäste, die aber keine Gefahr bringt.

49 RB kommt wieder nicht gut in die Partie und wird diesmal kalt erwischt. Ist das jetzt der Weckruf für die Hausherren? Genug Zeit ist zumindest noch für Ralf Rangnicks Mannen.

47 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Matthias Zimmermann

Wieder starten die Gäste besser und diesmal klingelt es im RB-Kasten! Hennings behauptet sich auf rechts gegen drei Leipziger und schickt Ducksch die Linie lang, der dann quer an den Strafraum zu Niko Gießelmann passt. Der braucht zu lange, um selbst abzuschließen, kann aber noch querlegen auf Matthias Zimmermann und der schiebt das Leder aus 18 Metern mit rechts halbhoch ins linke Eck!

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf gehen mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause des ersten Sonntagsspiels! Und das ist bisher eines der berühmten 0:0 der besseren Sorte. das liegt vor allem daran, dass die Gäste aus dem Rheinland hier über weite Strecken sehr mutig aufgetreten sind und auch die klar besseren Chancen verzeichnen konnten. Vor allem Ducksch und Gießelmann hätten F95 in Front schießen können. Auf der Gegenseite wurde RB mit zunehmender Spieldauer sicherer und übernahm die Kontrolle, konnte aber kaum gefährliche Abschlüsse verzeichnen. Ralf Rangnick hat mit Yussuf Poulsen und Matheus Cunha noch zwei Offensivwaffen auf der Bank. Es wäre nicht verwunderlich, wenn wir schon zur zweiten Halbzeit neues Personal sehen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute gibts obendrauf. Leipzig schiebt nochmal an.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Leipzig wird nochmal stärker und kommt mit Timo Leipzig über links. Der Nationalspieler könnte in den Mitte Augustin bedienen, geht aber in den Zweikampf mit Zimmer und erleidet dann einen plötzlichen Schwächeanfall. Einen Freistoß gibt es dafür zum Glück nicht.

42 Wenig später ist die Kugel dann erstmals im Düsseldorfer Tor, doch der Treffer zählt nicht. Und das völlig zu Recht! Jean-Kévin Augustin stand deutlich im Abseits.

41 Wieder steht Emil Forsberg im Blickpunkt. Nach flacher Hereingabe von rechts kommt der Schwede diesmal am Sechzehner selbst zum Abschluss, schiebt das Spielgerät aber ziemlich harmlos flach genau auf Rensing. Da war mehr drin!

39 Nochmal Leipzig! Forsberg verlängert einen in den Strafraum gechippten Ball herrlich mit der linken Hacke in die Mitte. Timo Werner ist mit dem langen Bein vor seinem Gegenspieler am Ball, spitzelt diesen aber auch klar am Tor vorbei.

36 Im Gegenzug fast die Führung für die Fortuna! Nach einem feinen Konter wird die Kugel an den Strafraum zurückgelegt, wo Niko Gießelmann heranrauscht und mit links aus vollem lauf abzieht. Der Ball fliegt nur zentimeter am rechten Pfosten vorbei, Gulacsi wäre wohl machtlos gewesen.

35 Das war gar nicht so ungefährlich! Diego Demme schlägt vom linken Strafraumeck eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten. Nordi Mukiele will den Ball noch leicht ablenken, wird aber von Gießelmann geschickt bearbeitet und kommt nicht an den Ball.

33 Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)

Sobottka unterbindet einen schnellen Leipziger Angriff im Mittelfeld mit einem Trikotzupfer gegen Augustin und wird als zweiter Düsseldorfer verwarnt.

31 Die Leipziger Fans beschweren sich nach einem harten Zweikampf zwischen Ayhan und Augustin im Düsseldorfer Strafraum und wollen einen Elfer. Für Schiri Fritz war das aber im Rahmen und das ist auch absolut vertretbar.

30 Jetzt hat Düsseldorf mal wieder etwas mehr von der Partie und kommt auch zum nächsten Abschluss. Rouwen Hennings zieht von rechts nach innen und zielt dann aus 23 Metern mit links flach aufs kurze Eck. Péter Gulácsi taucht gemütlich ab und pariert locker.

28 Gelbe Karte für Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf)

Für Schiri Fritz war Gießelmanns Einsteigen gelbwürdig und er zückt nachträglich den ersten Karton des Spiels.

27 Niko Gießelmann läuft Nordi Mukiele auf außen unabsichtlich in die Hacken. Der Leipziger bleibt liegen, das Spiel läuft aber weiter und plötzlich hat Fortuna eine dicke Chance! Nach Zuspiel von Hennings ist wieder Ducksch frei, schießt aus elf Metern halbrechter Position aber Gulacsi in die Arme.

25 Nach der bärenstarken Anfangsphase der Gäste hat RasenBallsport mittlerweile komplett die Kontrolle über diese Partie übernommen. Nach einem Foul von Sobottka an Augustin gibt es Freistoß auf dem linken Flügel. RB zeigt eine kreative Variante mit vier Spielern am Ball, die allerdings keinen praktischen Nutzen einbringt.

23 Marcelo Saracchi setzt sich auf dem linken Flügel gegen gleich drei Düsseldorfer durch und flankt scharf nach innen. André Hoffmann klärt per Kopf, allerdings genau auf den Fuß von Kevin Kampl. Der Ex-Leverkusener nimmt das Ding aus 22 Metern mit vollem Risiko direkt und jagt es weit über den Kasten.

20 Düsseldorf kommt in dieser Phase kaum noch zu Entlastung. Leipzig lässt das Leder mit Tempo durch die eigenen Reihen laufen, ist aber Richtung Strafraum noch zu unkreativ. Werner versucht es mit dem Kopf durch die Wand und schenkt der Fortuna einen Freistoß.

18 RB hat jetzt fast durchgehend Ballbesitz, kommt aber nicht entscheidend vorwärts. Mehr als zwei Fernschüsse von Kampl und Augustin, die jeweils weit am Gehäuse vorbeisegeln, bekommen die Sachsen zunächst nicht zustande.

15 Langsam aber sicher kommt Leipzig besser ins Spiel und setzt sich erstmals in der Düsseldorfer Hälfte fest. Demme schlägt nach feinem Doppelpass in der zentrale von rechts eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Bruma den Ball artistisch nach innen bringt, aber nur die Arme von Rensing findet.

13 Vielleicht kommen die Bullen über eine Standardsituation ins Spiel. Ein erster Freistoß von Kampl brachte keine Gefahr, der erste Eckball dann schon eher. Allerdings nur, weil Rensing aus seinem Tor irrt und nicht richtig an die Kugel kommt. Passiert ist aber letztlich nichts.

10 Entweder steckt den Hausherren das Europa-League-Spiel vom Donnerstag tatsächlich noch in den Knochen oder RB hat mit diesem mutigen Auftritt der Gäste einfach nicht gerechnet. Bei Leipzig geht gar nichts und die Fortuna belagert in Bayernmanier den Leipziger Strafraum!

7 Wieder Ducksch! Und das muss fast schon die Führung sein für die Gäste! Leipzigs Abwehr präsentiert sich annähernd vogelwild und der Fortunastürmer kommt nach Hereingabe von rechts aus zehn Metern freistehnd zum Abschluss. Péter Gulácsi regaiert gut, allerdings war der Schuss auch ziemlich unplatziert.

6 Auf der Gegenseite wird es erstmals brenzlig, als eine flache Hereingabe von Jean-Kévin Augustin abgefälscht wird und hinter Keeper Rensing entlang parallel zur Torlinie tänzelt. Letztlich rollt die Kugel aber an Freund und Feind und auch am Tor vorbei.

5 Bisher spielt hier nur Düsseldorf! Alfredo Morales schickt Marvin Ducksch mit einem feinen Pass aus der Zentrale steil. Der ehemalige Kieler legt sich die Kugel 20 Meter vor dem Tor auf rechts, bekommt dann allerdings nur ein lahmes Schüsschen zustande.

3 Die Fortuna beginnt mutig! Nach einem schnellen Angriff über rechts fliegt eine erste Flanke Richtung Elfer, wo Nordi Mukiele knapp vor Rouwen Hennings klärt. Wenig später gibts den ersten Eckball für die Gäste. Marvin Ducksch zwirbelt das Leder auf den Kopf von André Hoffmann, der ein Stück am linken Giebel vorbeiköpft.

1 Auf gehts! Die Gastgeber spielen klassisch in rot und weiß, Düsseldorf tritt heute im blauen Auswärtsdress an.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Marco Fritz, der an den Seitenlinien von Dominik Schaal und Sascha Thielert unterstützt wird. Christian Dingert sitzt als Videoassistent in Köln. Die Unparteiischen stehen bereits mit den Teams in den Katakomben bereit und werden die 22 Akteure gleich auf den Platz führen.

Allzu traditionsreich ist das Duell Leipzig gegen Düsseldorf noch nicht. Auf Bundesliganiveau ist es heute sogar eine Premiere. In den vier absolvierten Zweitligaduellen konnte sich dreimal RB durchsetzen, einmal trennte man sich unentschieden. Die Rheinländer warten also noch immer auf ihren ersten Sieg.

Wie gewohnt setzt Fortunas Coach auch heute vor allem auf eine stabile Defensive. Gegen den Ball wird das wohl ein 5-4-1 werden, in dem Marvin Ducksch, der heute ebenso wie Neuzugang Marcin Kamiński sein Startelfdebüt gibt, die einzige echte Spitze darstellt. Nach Ballgewinn sollen vor allem Rouwen Hennings und Jean Zimmer vorne ebenfalls für Action sorgen. Benito Raman und Kevin Stöger rotieren im Vergleich zum Ausgburg-Spiel raus auf die Bank.

Auch die Fortuna will heute den ersten Punktgewinn verbuchen. Am ersten Spieltag unterlag der Aufsteiger trotz Führung zuhause gegen den FC Augsburg mit 1:2. In Leipzig sieht Coach Friedhelm Funkel sein Team zwar als "krassen Außenseiter", glaubt aber dennoch, einen schlagkräftigen Plan parat zu haben. "Ich sehe durchaus Möglichkeiten, sie zu schlagen", gab sich Funkel vor der Reise nach Sachsen optimistisch.

Nach dem geplatzten Lookman-Transfer geht RB mit dem kleinsten Kader aller Bundesligisten in die Saison. Dennoch rotiert der Coach nach den Anstrengungen der letzten Wochen personell wieder ordentlich durch. Mit Kevin Kampl, Stefan Ilsanker und Timo Werner stehen ganze drei Spieler aus der Startelf vom Donnerstag stehen auch heute von Beginn an auf dem Rasen. An der Seite von Werner stürmt heute Jean-Kevin Augustin, im Tor steht wieder Peter Gulacsi.

Keine 72 Stunden nach dem Last-Minute-Erfolg über Zorya Lugansk, der die Bullen in die Gruppenphase der Europa League katapultiert hat, müssen die Männer von Ralf Rangnick schon wieder ran. Die Hausherren haben bereits satte sechs Pflichtspiele mehr in den Beinen als der Gegner aus Düsseldorf. Eingespielt dürfte Leipzig also sein, dafür aber vielleicht auch noch ein wenig müde. Für Coach Rangnick gibt es aber keine Ausreden. Nach dem 1:4 in Dortmund ist ein Sieg heute Pflicht. "Wir wollen und müssen gewinnen", stellte der 60-Jährige im Vorfeld der Partie klar.

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des Bundesliga-Sonntags am zweiten Spieltag! RB Leipzig will heute nach der erfolgreichen Europa-League-Qualifikation auch in der Liga die ersten Zähler einfahren. Um 15:30 Uhr trifft RasenBallsport in der heimischen Red-Bull-Arena auf Aufsteiger Fortuna Düsseldorf!

90 Fazit:

Niko Kovač behält seine weiße Weste als FCB-Coach und fährt im vierten Pflichtspiel den vierten Sieg ein. Durch das hochverdiente 3:0 beim VfB Stuttgart übernehmen die Bayern an diesem zweiten Spieltag auch bereits wieder die Tabellenführung und verdrängen den überraschend gut gestarteten VfL Wolfsburg auf Rang zwei. Nach einer ersten Hälfte, in der die Gastgeber zumindest kämpferisch noch dagegenhalten konnten, war in der Mercedes-Benz-Arena im zweiten Durchgang ein deutlicher Klassenunterschied sichtbar. Der Rekordmeister dominierte das Geschehen nach Belieben und schraubte das Ergebnis durch Lewandowski und Müller in angemessene Höhen. Zudem hatten die Schwaben bei einem Pfostentreffer von Alaba noch Glück und konnten sich bei Keeper Zieler bedanken, dass es beim 0:3 blieb. Nun geht es für beide Teams in die Länderspielpause. Anschließend reist der VfB zum SC Freiburg, die Bayern haben Bayer Leverkusen zu Gast. Noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Fast das 0:4! James Rodríguez marschiert durch die gesamte VfB-Abwehr wie durch Slalomstangen und will dann aus zehn Metern mit rechts flach einschieben. Ron-Robert Zieler, trotz dreier Gegentreffer heute bester Stuttgarter, taucht blitzschnell ab und verhindert den nächsten Einschlag.

89 Robert Lewandowski will sich nochmal in die Torschüzenliste eintragen, wird bei seinem Versuch aus 13 Metern aber geblockt.

87 Die Partie trudelt jetzt ein wenig dem Ende entgegen. Die Bayern sind dann jetzt wohl doch langsam satt und Stuttgart kann einfach nicht. Viel Nachspielzeit dürfte es auch nicht geben.

84 Der VfB wagt sich nochmal in die gegnerische Hälfte. Chadrac Akolo will 20 Meter vor dem Tor auf Mario Gomez durchstecken, findet aber nur Manuel Neuer. So richtig glauben die Gastgeber wohl selbst nicht an einen Treffer.

82 Die Gäste haben noch lange nicht genug und belagern den VfB-Strafraum weiter pausenlos. Nach einem doppelten Doppelpass ist der eingewechselte Tolisso fast frei durch, wird aber im letzten Augenblick noch abgefangen.

80 Auch Thomas Müller darf sich noch seinen Applaus abholen und wird für die letzten zehn Minuten durch Corentin Tolisso ersetzt. Damit haben nun beide Coaches ihr Wechselkontingent voll ausgeschöpft.

80 Einwechslung bei Bayern München -> Corentin Tolisso

80 Auswechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

78 Es wird nochmal kräftig gewechselt. Bei den Bayern haben " Rib und Rob" Feierabend, dafür dürfen jetzt Gnabry und James ran. Beim VfB kommt noch Akolo für Castro.

78 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Chadrac Akolo

78 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Gonzalo Castro

77 Einwechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

77 Auswechslung bei Bayern München -> Arjen Robben

77 Einwechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

77 Auswechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

76 Tooor für Bayern München, 0:3 durch Thomas Müller

Die Bayern zaubern sich zum 3:0! Joshua Kimmich spielt das Leder von rechts scharf an den Strafraum, wo Robert Lewandowski per Hacke in den Lauf von Thomas Müller weiterleitet! Der ist dann ganz frei vor Ron-Robert Zieler, bleibt cool und schiebt mit links unten links ein.

75 Eine Viertelstunde vor Schluss spricht aber auch wirklich gar nichts dafür, dass der VfB Stuttgart hier nochmal zurückkommen kann.

73 Die Bayern kombinieren jetzt nach Lust und Laune und legen fast das dritte Tor nach! Über etliche Stationen gelangt der Ball an den Elfmeterpunkt zu Robert Lewandowski, der diesmal links Alaba bedient. Der Österreicher zieht aus vollem Lauf ab, wird aber gerade noch geblockt.

71 Die Bayern schalten jetzt so langsam in den Schongang und lassen den Ball in gemächlichem Tempo durch die eigenen Reihen laufen bis Jérôme Boateng Thomas Müller starten sieht. Der lange Ball des Abwehrchefs ist aber einen kleinen Tick zu lang.

69 War da was? Santiago Ascacíbar stürmt etwas ungestüm von rechts in den Strafraum, legt den Ball an Mats Hummels vorbei und geht zu Fall. Schiri Osmers deutet aber sofort an, dass Hummels den Ball gespielt hat und auch aus Köln kommt keine andere Einschätzung.

67 Mario Gomez behauptet sich im Bayern-Strafraum robust gegen Jérôme Boateng und legt per Kopf zurück an den Elfer. Da rückt allerdings weit und breit kein Schwabe nach. So viel zu den Offensivbemühungen der Gastgeber.

65 Tayfun Korkut wechselt zum zweiten Mal, diesmal aber nicht ganz freiwillig. Gentner hatte eben einen Schlag auf den Knöchel kassiert und war seither humpelnd unterwegs. Für ihn kommt Didavi.

64 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Daniel Didavi

64 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Christian Gentner

62 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Robert Lewandowski

Das ist mindestens die Vorentscheidung! Thomas Müller chippt die Kugel an den Strafraum, wo Leon Goretzka mit einem Ballkontakt für Robert Lewandowski ablegt. Der Pole läuft quer zum Sechzehner, könnte sogar noch links rausspielen, macht das aber in Stürmermanier lieber selbst und hämmert die Kugel mit links aus 18 Metern flach ins rechte Eck.

59 Offensiver wird die Formation der Hausherren durch den Wechsel nicht. Vermutlich erhofft sich Tayfun Korkut vom flinken Thommy auf dem Flügel neue Impulse. Dazu müsste der VfB allerdings erstmal in die bayrische Hälfte kommen.

57 Erster Wechsel beim VfB und der gefällt den heimischen Fans gar nicht! Mit Anastasios Donis muss der auffälligste Stuttgarter runter und wird von Erik Thommy ersetzt. Die Fans quittieren diesen Tausch mit Pfiffen.

57 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Erik Thommy

57 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Anastasios Donis

56 Immer wieder Zieler! Der Stuttgarter Keeper hält seine Mannschaft jetzt mit starken Paraden im Spiel. Robben flankt von rechts zentimetergenau auf den Kopf von Mats Hummels, der aus nur vier Metern einen Aufsetzer gen Tor schickt. Zieler reagiert prächtig und begräbt die Kugel unter sich.

53 Den Eckball bringt Joshua Kimmich selbst von rechts nach innen und findet den Kopf von Leon Goretzka. Aus zehn Metern verfehlt dieser einen Doppelpack aber um einen knappen halben Meter.

52 Der Druck der Gäste wird immer größer und vom VfB kommt gar nichts. So ist es nur eine Frage der zeit, wann die Bayern hier den Deckel draufmachen. Kimmich holt die nächste Ecke heraus.

49 Pfosten! David Alaba versucht es tatsächlich direkt und hämmert das Leder vorbei am abtauchenden Ron-Robert Zieler an den linken Pfosten.

48 Die ersten Minuten der zweiten Hälfte verstreichen ziemlich ereignislos. Die Bayern haben zwar wieder viel Ballbesitz, leisten sich aber einige leichte Abspielfehler. Leon Goretzka holt dann gut 30 Meter zentral vor dem Tor mal einen Freistoß raus.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München geht mit einer hochverdienten 1:0-Führung in die Halbzeit des Süd-Derbys beim VfB Stuttgart! Knapp 80% Ballbesitz und 7:0 Ecken sprechen eine klare Sprache zugunsten der Gäste, die allerdings gegen eine massive Stuttgarter Abwehr zunächst keine Lücken fanden. Nach 37 Minuten erlöste dann Leon Goretzka den Rekordmeister mit seinem ersten Pflichtspieltor im FCB-Dress. Anschließend waren die Bayern dem zweiten Treffer noch mehrfach nah, doch der VfB konnte Schlimmeres zunächst verhindern. In Hälfte zwei werden die Männer von Tayfun Korkut ein wenig mehr nach vorne machen müssen, wenn sie sich nicht in die Niederlage ergeben wollen. Gleich gehts weiter in der Mercedes-Benz-Arena!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute gibts obendrauf und es folgt ein Abstoß vom VfB-Tor. Da dürfte nicht mehr viel passieren.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Die Bayern wollen nachlegen! Erst verhindert Ron-Robert Zieler das 0:2 als er nach einer Ecke einen Kopfball des aufgerückten Mats Hummels stark pariert. Wenig später jagt Thomas Müller das Leder aus spitzem Winkel über den Querbalken.

40 Wieder Goretzka! Diesmal tankt sich Robben von rechts nach innen und bedient den Münchner Neuzugang in nahezu identischer Position wie beim Treffer. Wieder zielt Goretzka auf das rechte Eck, schlenzt diesmal aber knapp vorbei.

37 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Leon Goretzka

Die Führung für die Gäste! Einmal finden die Bayern eine kleine Lücke in der Stuttgarter Abwehr und schon klingelt es. Thomas Müller bringt die Kugel von rechts nach innen, bekommt sie von Robert Lewandowski zurück und legt am Sechzehner quer auf Leon Goretzka. Der Ex-Schalker lässt mit einer feinen Körpertäuschung einen Verteidger ins Leere fliegen und netzt dann aus 16 Metern mit rechts trocken ins rechte untere Eck ein. Keine Chance für Zieler!

35 Mal wieder ein wenig Entlastung für die Schwaben. Pablo Maffeo erarbeitet die Kugel mit einem mehr als grenzwertigen Einsatz gegen Franck Ribéry und schickt Anastasios Donis auf rechts. Der Grieche zieht nach innen, visiert mit links das lange Eck an, zielt aber deutlich zu hoch.

33 Insgesamt ist die Vorstellung der FCB-Offensive bisher aber allenfalls durchwachsen. Außer Franck Ribéry hat niemand Ideen zu bieten, vor allem Leon Goretzka, Thomas Müller und auch Robert Lewandowski nehmen kaum am Spiel teil.

30 Immer wieder Franck Ribéry! Der Franzose präsentiert sich heute in Spiellaune und lässt an der linken Strafraumbegrenzung zwei Stuttgarter mit einer einzigen Bewegung stehen. Dann allerdings folgt eine etwas überhastete und ungenaue Flanke, die Arjen Robbens Kopf klar verfehlt.

28 Da war mehr drin! Nach einem der wenigen Stuttgarter Angriffe bekommt Mario Gomez den Ball von Christian Gentner an den Strafraum serviert. Statt rechts raus auf den freien Donis zu legen, wagt Gomez ein egoistisches Tänzchen mit zwei Bayernverteidigern und scheitert dabei kläglich.

26 Der Einsatz stimmt beim VfB! Angreifer Anastasios Donis erkämpft die Kugel an der eigenen Eckfahne gegen Robert Lewandowski und erntet Szenenapplaus. Allerdings läuft der Stuttgarter anschließend mit dem Ball schnurstracks ins Seitenaus und schon rollt der nächste Bayern-Angrff.

23 Defensiv machen die Gastgeber das gegen noch ziemlich einfallslose Münchner bis dato gut. Allerdings lässt der VfB sich jetzt doch immer weiter in die eigene Hälfte drängen und kommt auch kaum noch zu strukturierter Entlastung. Das wird auf Dauer so wohl eher nicht gut gehen.

21 Nach 20 absolvierten Minuten hat sich so ziemlich da erwartete Bild eingestellt. Die Bayern versuchen gegen eine massive und gut koordinierte VfB-Abwehr die Lücke zu finden, während Stuttgart auf Konter lauert.

19 Robert Lewandowski weicht mal auf den linken Flügel aus und erwirtschaftet die nächste Ecke für den FCB. Nach Thiagos erfolglosen Versuchen zieht jetzt Robben den Ball mal mit links vom Tor weg, das Ergebnis ist aber das gleiche: Es bleibt beim 0:0.

16 Der Druck der Gäste wird größer! Wieder geht es über links, wo Ribéry Alaba in den Strafraum schickt. Der Österreicher flankt von der Grundlinie zurück an den Sechzehner. Kimmich nimmt das Ding direkt und holt eine Ecke raus. Die landet über Umwege wieder bei Alaba, der die Kugel dann deutlich über den VfB-Kasten jagt.

14 Urplötzlich haben die Hausherren mal Platz zum kontern und Mario Gomez wird im Strafraum bedient. Der ehemalige Wolfsburger will sich im Strafraum um Jérôme Boateng herumdrehen, wird vom Bayernverteidiger aber locker abgekocht.

13 Die Bayern kommen in diesen ersten Minuten vornehmlich über links, wo Ribéry und Alaba immer wieder Tempo aufnehmen. Die letzten Bälle sind aber nach wie vor zu ungenau beim Rekordmeister.

10 Beim FCB agiert Thiago bei Ballbesitz als einziger Sechser, Leon Goretzka rückt dann weiter vor und unterstützt Robert Lewandowski im Zentrum. Der Ex-Schalker will eine Hereingabe von Franck Ribéry für Lewandowski ablegen, lässt dabei aber die nötige Genauigkeit vermissen.

7 Der VfB hat mittlerweile gut in die Partie gefunden und ist vor allem in den Zweikämpfen voll da. Auch Ron-Robert Zieler ist sofort hellwach und faustet eine Thiago-Ecke sicher aus der Gefahrenzone.

5 Stuttgart hält mit viel Einsatz dagegen und bekommt eine erste Möglichkeit, als Jérôme Boateng rechts raus muss und gegen Emiliano Insúa mit der Grätsche zu spät kommt. Der fällige Freistoß kommt flach nach innen und resultiert lediglich in einem Abstoß.

3 Die Gäste übernehmen gleich die Kontrolle und lassen den Ball in der Stuttgarter Hälfte durch die eigenen Reihen zirkulieren. Franck Ribéry holt einen ersten Eckball heraus, dieser bringt aber noch keine Torgefahr.

1 Der Ball rollt! Die Gastgeber sind heute wie gewohnt in weiß mit rotem Brustring unterwegs, Bayern tritt in rot und blau an.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Harm Osmers und seinen Assistenten Thomas Gorniak und Frederick Assmuth. Video-Assistent der Partie ist Daniel Siebert. In wenigen Augenblicken gehts los bei besten Fußballbedingungen in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena!

Im Vorjahr gewannen die Bayern hier in Stuttgart in der Hinrunde durch einen späten Treffer von Thomas Müller mit 1:0. Der VfB revanchierte sich dafür in München am letzten Spieltag mit einem deftigen 4:1-Erfolg und vermieste dem Meister den Saisonausklang. Insgesamt hat der FC Bayern im direkten Vergleich mit 85 Siegen aus 148 Partien weiter klar die Nase vorne.

Personell kann Niko Kovac mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Nur der erneut schwer verletzte Kingsley Coman steht dem Trainer nicht zur Verfügung. Für den Franzosen beginnt erwartungsgemäß Arjen Robben auf rechts. Außerdem geben Mats Hummels und Leon Goretzka ihr Startelfdebüt. Hummels rückt für Niklas Süle in die Abwehrzentrale, Goretzka beginnt anstelle von Javi Martínez.

Beim Rekordmeister läuft bisher alles nach Plan. Unter Neu-Coach Niko Kovač ist der FCB in drei Pflichtspielen noch ohne Punktverlust und kann schon heute wieder den anvisierten Bundesligathron besteigen. Der ehemalige Eintracht-Trainer lässt auch keinen Zweifel daran, dass im Derby heute nur ein Dreier zählt. "Mit sechs Punkten in die Länderspielpause zu gehen, wäre schon von Wichtigkeit", sagte der 46-Jährige, der eine schwere Partie erwartet: "Das wird ein schwieriges Spiel. Wir werden uns strecken müssen", glaubt Kovač.

Sorgen bereitete Korkut bisher vor allem die Defensive. Ausgerechnet Routinier Holger Badstuber patzte in beiden Pflichtspielen entscheidend. Der 29-Jährige, der seinen Vertrag beim VfB vor der Saison um drei Jahre verlängert hatte, bekommt heute auch erstmal eine Pause verordnet und Timo Baumgartl rückt in die Innenverteidigung. Außerdem beginnen im Vergleich zum Mainz-Spiel Anastasios Donis und Dennis Aogo für Erik Thommy und Nicolás González.

Für die Gastgeber liegt in der klaren Außenseiterrolle gleichzeitig die große Chance. Im Gegensatz zu den Partien in Rostock und Mainz erwartet heute niemand einen Sieg der Schwaben. Trainer Tayfun Korkut sieht der Begegnung deshalb gelassen entgegen. "Es wird ein schwieriges Spiel. Aber wir spielen zu Hause und haben die Unterstützung unserer Fans. Wir werden alles geben", sagte der VfB-Coach mit Blick auf die anstehende Partie.

Die Voraussetzungen könnten vor diesem Spiel kaum unterschiedlicher sein. Während die Hausherren nach dem peinlichen Pokal-Aus in Rostock auch den Saisonstart beim 0:1 in Mainz verpatzten, zeigten sich die sowieso klar favorisierten Bayern gleich zu Beginn der Spielzeit in ordentlicher Form. Das 3:1 gegen Hoffenheim war zwar auch von einigen kuriosen Entscheidungen pro FCB begleitet, hat den Meister aber unter dem Strich gleich wieder auf Rang zwei katapultiert. Heute will Niko Kovač mit seiner Truppe die Spitze übernehmen.

Hallo und herzlich willkommen zum Topspiel dieses zweiten Bundesligaspieltags! Zum Abschluss des Samstags ist gleich in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena Derbyzeit angesagt. Der VfB hat um 18:30 Uhr den FC Bayern München zu Gast!

90 Fazit:

Schluss in Hoffenheim, die Hausherren schlagen den SC Freiburg am Ende verdient mit 3:1. Nach der spannenden und tollen ersten Halbzeit schenkten die Breisgauer dem Gegner mit einer saudämlichen Abwehraktion den Ausgleich. In der Folge wurden die Sinsheimer immer stärker und belohnten sich mit einem schön herausgespielten Treffer zum 2:1. Danach kam vom Sport-Club relativ wenig. Zwar hatte Niederlechner noch einen Abschluss zu verbuchen. Auch Petersen traf mit Baumanns Mithilfe die Latte. In der Schlussphase allerdings drückten die Gastgeber eher auf das dritte Tor als der SCF auf das 2:2. Bei der letzten Aktion der Partie konterte die TSG die Voßler-Elf letztlich eiskalt aus und Kramarić trifft ins leere Gehäuse, nachdem Schwolow mit aufgerückt war. In zwei Wochen nach der kurzen Pause reist 1899 nach Düsseldorf. Freiburg lädt einen Tag später zum Baden-Derby gegen den VfB Stuttgart.

90 Fazit:

Was für ein Finish! Das war's: Werder Bremen gewinnt durch das Last-Minute-Freistoßtor verdientermaßen mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt! Nachdem Werder im ersten Durchgang in Überzahl souverän spielte, ging in der zweiten Hälfte von Beginn an alles schief: Nach einem Fehler von Augustinsson in der 49. Minute rasselte Pavlenka mit Gaćinović zusammen. Es gab Elfmeter für die SGE, außerdem musste der Bremer Keeper nach langer Behandlungspause benommen vom Platz. Haller verwandelte den fälligen Strafstoß gegen den Debütanten Plogmann zum Ausgleich (54.). In der Folge wurden die Grün-Weißen nervös, während die Hausherren in Unterzahl Vollgas gaben und auf das 2:1 drückten. Nach etwa 15 Minuten Harakiri fingen sich die Grün-Weißen wieder und übernahmen fortan die Kontrolle. Die Adlerträger zogen sich weit zurück und wurden gerade in der Schlussviertelstunde zu passiv, sodass der Druck der Gäste enorm wurde. Der Siegtreffer der Hanseaten musste trotzdem bis zur letzten Minute warten, als der eingewechselte Rashica einen Freistoß per Kunstschuss verwandelte.

90 Fazit:

Der VfL Wolfsburg schlägt Bayer 04 Leverkusen auswärts mit 3:1! Mit einer engagierten und souveränen Leistung fahren die Wölfe ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Zu Beginn hatte es danach nicht unbedingt ausgesehen, denn die Anfangsphase gehörte der Werkself. Dann aber kam Wolfsburg, trotz eines Rückstandes, mehr und mehr in die Partie und ging mit einem 1:1 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel hatte Leverkusen wieder den besseren Start, ehe Wolfsburg mit einem Doppelschlag mehr als nur ein Ausrufezeichen setzte. Fortan hatten Wolfsburg alles unter Kontrolle und überließ Leverkusen das Feld zu weiten Teilen. Den Gastgebern fiel allerdings nichts mehr ein und so ist der Sieg der Gäste am Ende verdient. Wolfsburg bejubelt also mit sechs Punkten den Traumstart, während Bayer mit zwei Niederlagen schon ordentlich unter Druck steht.

90 Fazit:

Trotz einer furiosen zweiten Halbzeit gelingt dem FCN der Siegtreffer nicht mehr und muss sich mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Nach einem relativ ereignislosen ersten Durchgang hieß es 1:0 für die Mainzer. Doch nach Wiederanpfiff agierten die Hausherren wie ausgewechselt und spielten den FSV teilweise sogar an die Wand. Allerdings fehlte dem Club vor dem gegnerischen Kasten die Kaltschnäuzigkeit. Dadurch bleiben die Gäste aus Rheinhessen in der noch jungen Pflichtspielsaison ungeschlagen und die Franken dürfen sich zumindest über den ersten Punktgewinn freuen. Nach der Länderspielpause muss Nürnberg dann in Bremen antreten und Mainz empfängt Augsburg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein schönes Restwochenende!

90 Spielende

90 Spielende

90 Tooor für Werder Bremen, 1:2 durch Milot Rashica

Unfassbar, Rashica knallt den Freistoß rein! Aus 25 Metern nimmt sich der Youngster ein Herz und schlenzt den ruhenden Ball perfekt in den linken Winkel. Trapp streckt sich vergebens! Danach gibt es bei den Bremern kein Halten mehr!

90 Rashica holt 25 Meter zentral vor dem Frankfurter Tor gegen de Guzmán einen Freistoß heraus.

90 Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:1 durch Andrej Kramarić

...und dann fällt eben die Entscheidung! Terrazzinos Eckstoß - Schwolow ist mit vorne - klärt Kramarić nach rechts in den Strafraum zu Bittencourt. Der rast seinen Bewachern davon, schießt letztlich auf Höhe der Mittellinie von der rechten Außenbahn in Richtung Tor. Der Ball ist zu kurz, doch Kramarić ist schneller als alle Freiburger und schiebt aus der Kurzdistanz dann locker ein. Gejubelt hat er schon währenddessen.

90 Stenzel läuft zum rechten Seitenaus für einen allerletzten Einwurf. Seine Flanke mit dem linken Fuß segelt dann in die Mitte, dort wehrt ein Hoffenheimer zur Ecke ab - unfreiwillig...

90 Fazit:

Der FC Augsburg und die Borussia aus Mönchengladbach gehen am 2. Bundesligaspieltag mit einem 1:1-Unentschieden auseinander. Infolge der auf einem frühen Gregoritsch-Treffer basierenden, völlig verdienten 1:0-Pausenführung hätten die Fuggerstädter durch den Österreicher kurz nach Wiederbeginn beinahe das zweite Tor nachgelegt, doch der scheiterte diesmal aus kurzer Distanz an Gästekeeper Sommer. Obwohl BMG-Coach Hecking schon zur Pause einen Doppelwechsel vornahm und auch die taktische Formation änderte, hatten die Hausherren das Geschehen zunächst im Griff. Dies galt eigentlich auch noch in Minute 68; dennoch gelang den Fohlen in dieser nach einer Hazard-Ecke und einer Verlängerung von Strobl das Ausgleichstor durch Neuzugang Pléa. In der Schlussphase wirkte das Baum-Team zwar immer noch zielstrebiger, kam dem Siegtreffer aber erst in der Nachspielzeit nahe, als drei Standards zu zwei Kopfballabschlüssen führten, die aber jeweils über das Gästetor flogen. Die Gastgeber müssen sich im Großen und Ganzen ärgern, dass sie dieses Match nicht gewinnen konnten, schließlich erarbeiteten sie sich deutlich mehr Chancen als die Elf vom Niederrhein; allein Gregoritsch war heute gefährlicher als alle Mönchengladbacher zusammen. Der FC Augsburg ist nach der Länderspielpause zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Borussia Mönchengladbach empfängt am übernächsten Wochenende den FC Schalke 04. Einen schönen Samstag noch!

90 Entlastung für die SGE! Kostić darf aus 20 Metern halblinker Position mal abdrücken, zieht die Kugel aber weit über das Tor von Plogmann.

90 Drei Minuten haben die Schwarzwälder zusätzlich bekommen, zwei sind allerdings schon wieder rum. Vor allem deswegen, weil Vogt sich eine ausgedehnte Pause auf dem Spielfeld genommen hat. Eine ernsthafte Verschleißerscheinung war nicht zu erkennen. Unnötig.

90 Noch sind vier Minuten zu spielen. Es ist also noch alles drin - für beide Mannschaften.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Voßler geht all in: Mit Gulde geht ein Innenverteidiger, mit Koch kommt ein weiterer - für den Angriff. Der lange Mann soll vorne in der Box möglichst einen Kopfball verwerten.

90 Riesenchance für Werder! Rashica taucht nach einem vertikalen Steilpass allein vor Trapp auf. Der schnelle Flügelstürmer versucht das Leder am Frankfurter Schlussmann vorbei zu spitzeln, aber Trapp reagiert glänzend und pariert den Flachschuss des Bremers mit dem Fuß.

89 Einwechslung bei SC Freiburg -> Robin Koch

89 Auswechslung bei SC Freiburg -> Manuel Gulde

90 Wegen der langen Verletzungspause von Pavlenka gibt es sieben Minuten Nachspielzeit!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Daniel Ginczek (VfL Wolfsburg)

Der Angreifer lässt sich nach einem Zweikampf zu einem unnötigen Scharmützel hinreißen. Kann er sich sparen!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90 Spielende

88 Frantz wagt einen Flankenversuch vom rechten Flügel. Sieben Meter vor Baumanns Kasten steigt Petersen hoch, kriegt aber keinen Druck mehr hinter die Pille. So hüpft diese in die Arme des Ex-Freiburgers.

90 Hinteregger hat die Chance! Nach Max' Ecke von der linken Fahne kommt der Innenverteidiger mit dem Kopf zum Abschluss, nickt aus acht Metern aber auf den Rücken von Strobl. Von dort fliegt das Leder über den Gästekasten.

89 Klaassen bringt diesen hoch hinein, am langen Pfosten klärt Abraham vor Veljković aber mit einem Kopfball ins Seitenaus.

89 Rashica holt gegen N'Dicka den nächsten Eckball für Werder heraus.

87 Lange haben die Breisgauer nun wirklich nicht mehr. Die bemühtere Mannschaft ist derzeit aber das Team von Julian Nagelsmann. Von den Gästen kommt offensiv viel zu wenig. Seit dem Lattenkopfball von Petersen war nichts Nennenswertes dabei.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Gelbe Karte für Hanno Behrens (1. FC Nürnberg)

Der Kapitän rauscht in der eigenen Hälfte mit offener Sohle in seinen Gegenspieler rein und sieht dafür zu Recht gelb.

87 Osako schickt Kruse mit einem cleveren Steckpass in den Strafraum. Der Bremer Kapitän legt noch einmal nach rechts rüber zu Pizarro, der einen Gegenspieler aussteigen lässt und dann aus 15 Metern knapp am linken Eck vorbeischlenzt.

88 Kevin Goden darf kurz vor Schluss noch ein paar Minuten Bundesligaluft schnuppern.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Der Nachschlag in der WWK ARENA soll 120 Sekunden betragen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Mit Gregoritsch verabschiedet sich der beste Mann auf dem Feld. Kann Ji den entscheidenden Akzent setzen?

90 Einwechslung bei FC Augsburg -> Dong-won Ji

90 Auswechslung bei FC Augsburg -> Michael Gregoritsch

88 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Kevin Goden

90 Neuhaus' Arbeitstag ist vorzeitig beendet; der Ex-Düsseldorfer konnte nicht an seine starke Leistung aus dem Spiel gegen Leverkusen anknüpfen. Cuisance betritt den Rasen für die letzten Momente.

88 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Alexander Fuchs

89 Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen)

Wolfsburg fährt einen letzten Konter, doch Weiser hechelt hinterher und zieht am Trikot von Brekalo. Taktisches Foul, Gelbe Karte!

89 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Mickaël Cuisance

89 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

85 Bremen stürmt an, aber Frankfurt verteidigt das wirklich fantastisch. Abraham spielt eine überragende zweite Halbzeit, an dem Argentinier ist kein Vorbeikommen.

87 Die Fans geben alles um den Club zum verdienten Siegtreffer zu treiben, doch gelingt ihnen dieser noch?

83 Werder geht "all-in": Für den defensiven Bargfrede kommt mit Rashica ein weiterer Stürmer.

84 Hoffenheim geht fahrig mit seinen Kontergelegenheiten um! Schulz läuft relativ frei durch den linken Halbraum und möchte dann Bittencourt losschicken. Sein Pass ist aber viel zu lasch. So geht Gulde entschlossen dazwischen und rettet.

87 Paulinho sorgt nun mit einem Distanzschuss für die beste Chance der Gastgeber. Bezeichnend ist allerdings, dass der Ball hierbei rund einen Meter am Kasten vorbei streicht.

85 Die letzten fünf Minuten laufen und noch immer steht es Unentschieden. Michael Köllner scheint auf jeden Fall gleich noch einmal zu reagieren und einen neuen Spieler zu bringen.

83 Einwechslung bei Werder Bremen -> Milot Rashica

87 Die Fohlen haben in der letzten Viertelstunde zwar mehr Ballbesitz; den zielstrebigeren Eindruck vermitteln aber immer noch die Fuggerstädter, die mit einem Unentschieden wohl alles andere als zufrieden wären. Augsburg bestätigt die gute Leistung der Vorwoche.

83 Auswechslung bei Werder Bremen -> Philipp Bargfrede

83 Pizarro! Osako wird auf der linken Seite im Strafraum freigespielt und legt das Leder direkt quer ins Zentrum. Pizarro ist am kurzen Pfosten eingelaufen und versucht den Kunstschuss mit dem Außenrist, bringt die Kugel aus kurzer Distanz aber nicht mehr aufs Tor.

81 Voßler will einen neuen Impuls. Waldschmidt kommt für Niederlechner. Mehr Offensive ist das aber nicht.

81 Einwechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

81 Auswechslung bei SC Freiburg -> Florian Niederlechner

83 Die Schussstatistik spricht derweil eine klare Sprache: Dort steht es 18 zu vier für die Hausherren!

84 Immer wieder gibt es bereits Pfiffe von den heimischen Fans, denn die Hausherren spielen aktuell alles andere als gut. Nicht nur weil keine Ideen vorhanden sind, es fehlt auch die Genauigkeit und der Einsatz.

81 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)

Veljković sieht nach einem taktischen Foul im Mittelfeld die nächste Gelbe Karte.

84 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Felix Uduokhai

79 Bremen drückt auf die erneute Führung, kommt aber gegen aufopferungsvoll verteidigende Frankfurter nicht richtig durch.

84 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Jérôme Roussillon

79 Auch das geht besser. Joelinton nimmt sich aus 18 Metern halbrechter Position viel Zeit, will sich den Ball wohl auf den rechten Fuß legen. Nach dem Kadeřábek-Zuspiel zieht er aber doch mit links ab. Kein Problem für Schwolow.

84 Nach einer Schmid-Ablage vom rechten Flügel zieht Caiuby aus gut 17 Metern mit dem rechten Innenrist ab. Der wuchtige Versuch des Brasilianers ist aber zu unplatziert, um Sommer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

80 Sandro Schwarz reagiert noch einmal und bringt mit Philipp Mwene einen Defensivspieler für Karim Onisiwo.

77 Der hohe Eckball wird von Frankfurt abgewehrt, der zweite Ball landet aber bei Bargfrede 20 Meter zentral vor dem Tor. Der Bremer Sechser schlenzt die Kugel dann aber auf die Tribüne.

83 Für die Gäste ergeben sich durchaus Gelegenheiten für Konter, doch wirklich clever werden diese nicht ausgespielt. Pléa kann von der rechten Strafraumlinie für Neuhaus querlegen, doch der wird aus 14 Metern an einem Abschluss mit dem rechten Fuß gehindert.

80 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Philipp Mwene

80 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Karim Onisiwo

79 Gleich laufen die letzten zehn Minuten der Partie. Gelingt einer der beiden Mannschaften noch der womöglich entscheidende Treffer oder bleibt es beim 1:1-Unentschieden?

81 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Daniel Ginczek

76 Bittencourt muss da mehr draus machen. Geschickt steht der Ex-Kölner halblinks im Sechzehner zwischen der Kette. Schulz bedient ihn mit einem einfachen Zuspiel. Doch statt sofort zu schießen, will der 24-Jährige sich das Leder auf den rechten Fuß legen. Gulde ist dazwischen, klärt zur Ecke. Die kann abgewehrt werden.

81 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Wout Weghorst

80 Weiterhin das gleiche Bild. Ideenlose Leverkusener rennen ohne wirklichen Plan an. Hier müsste schon ein kleines Wunder geschehen, sollten die Hausherren hier noch etwas mitnehmen.

76 Scheibenschießen beim Club! Ishak legt von der Grundlinie zurück auf Kubo. Der quirlige Offensivspieler wird rechts am Fünfer leicht gehalten, aber kann den Ball trotzdem auf Löwen weiterleiten. Der eingewechselte Flügelspieler scheitert mit seiner Direktabnahme jedoch an Brosinski, der kurz vor der Linie für seinen Torwart klären kann. Anschließend wird erst noch ein Abschluss geblockt, bevor Petrák das Spielgerät von knapp außerhalb des Sechzehners links neben das Tor setzt.

76 Riesenchance für Werder! Kruse bringt den Ball von der linken Grundlinie hoch an den zweiten Pfosten. Dort ist Gebre Selassie aufgerückt und völlig frei. Der Tscheche nimmt die Hereingabe volley als Aufsetzer, der über Trapp hinweg fliegt und sich aufs Tor senkt. Abraham rauscht aber in letzter Sekunde noch heran und kratzt die Kugel von der Linie zum Eckball.

74 Der Eckball ist allerdings viel zu weit und bringt keine Gefahr.

80 Mönchengladbach scheint gerade nicht sicher zu sein, ob das späte Siegtor noch mit aller Macht angepeilt werden sollte. Die Hausherren kommen in dieser Hinsicht doch deutlich bestimmter daher, gehen auch durchaus Risiken ein, um sich noch die drei Punkte zu holen.

73 Was ist denn mit den Schlussmännern los? Beide wandeln zwischen Genie und Wahnsinn! Eine Flanke von rechts muss eigentlich sichere Beute für Baumann sein. Stattdessen verfehlt er sie und der hinter ihm lauernde Petersen köpft an die Latte! Im Nachsetzen verpasst es Niederlechner, die Kugel über die Linie zu drücken.

78 Gelbe Karte für Fabian Johnson (Bor. Mönchengladbach)

Johnson grätscht auf der rechten Abwehrseite seitlich in die Beine von Max. Dieses Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

73 Kruse versucht es mal mit einem Distanzschuss. Der Schlenzer des Bremer Kapitäns aus 22 Metern fliegt gefährlich auf den rechten Winkel, Trapp ist aber zur Stelle und lenkt die Kugel noch über die Latte. Es gibt immerhin Eckball für den SVW.

76 Rund 15 Minuten sind noch zu gehen und Leverkusen ist momentan zu weit weg von einem Anschlusstreffer. Die Werkself hat etwas mehr vom Spiel, doch kommt schon lange nicht mehr zu einer echten Torchance.

75 Mal wieder die Rheinhessen! Jean-Philippe Mateta wird von rechts bedient, nimmt die Kugel kurz an und jagt die Kugel per Vollspann aufs Tor. Sein Abschluss geht jedoch deutlich drüber.

72 Bis auf Haller befinden sich alle Frankfurter im eigenen Drittel. Bremen findet aber keinen Weg durch die dichte Abwehrkette der Hausherren.

71 Plötzlich gibt es wieder Torschüsse en masse. Jetzt ist es Grillitsch, der sich aus 23 Metern halbrechter Position ein Herz fasst und abzieht. Der Ball zischt knapp am langen Pfosten vorbei.

76 Mit Götze schickt Baum einen weiteren Weltmeisterbruder auf den Rasen. Der Mittelfeldakteur, der von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München verpflichtet wurde, feiert sein Bundesligadebüt und ersetzt Koo.

70 Und gleich die Gegenseite! Heintz spielt auf die rechte Seite zu Petersen, der wiederum umgehend ins Zentrum. Dort steht Niederlechner parat. Sein Schlenzer aus 18 Metern saust rechts vorbei. Nicht schlecht.

75 Einwechslung bei FC Augsburg -> Felix Götze

72 Die Rollen scheinen vor der Schlussviertelstunde klar verteilt: Nürnberg spielt voll auf Sieg und will den ersten Dreier der Saison einfahren, während es so scheint als könnte der FSV Mainz 05 mit dem Remis leben.

75 Auswechslung bei FC Augsburg -> Ja-cheol Koo

73 Erster Joker auf Seiten des Heimteams ist Caiuby. Der Brasilianer, der in Düsseldorf zur Startformation gehörte, ersetzt ab sofort Richter, der heute durchaus überzeugen konnte und nur etwas Abschlusspech hatte.

70 Abschluss von Kramarić. Bittencourt gewinnt die Kugel halblinks vor der Box, gibt dann in die Mitte zum Kroaten. Dessen Schuss aus 20 Metern rauscht ein gutes Stück drüber.

73 Gelbe Karte für Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen)

Und auch die nächste Karte geht an die Werkself. Kiese Thelin geht im Luftkampf mit dem Ellbogen zu Werke, klarer Fall, auch das ist Gelb.

69 20 Minuten bleiben den Freiburgern regulär noch. Aktuell geht nach vorne allerdings relativ wenig. Hinzu kommt, dass 1899 nach Kontern immer gefährlich ist.

70 Die Grün-Weißen haben sich wieder gefangen, der Ball rollt wieder sicherer bei den Gästen. Frankfurt hat sich derweil jetzt weiter zurückgezogen und lauert auf Konter.

72 Einwechslung bei FC Augsburg -> Caiuby

72 Auswechslung bei FC Augsburg -> Marco Richter

72 Gelbe Karte für Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen)

Wieder sind die Hausherren unsortiert, dieses Mal hat Dragovic aber noch ein Wörtchen mitzusprechen. Er räumt Mehmedi ab und sieht dafür völlig zurecht Gelb.

72 Hazard aus der zweiten Reihe! Der Belgier zieht von der rechten Außenbahn nach innen und probiert sich aus zentralen 21 Metern mit einem flachen Linksschuss. Der rauscht nicht weit am rechten Pfosten vorbei, wäre aber wohl von Giefer pariert worden.

72 Leverkusen schöpft schon früh das gesamte Wechselkontingent aus. Für Volland und Alario kommen mit Paulinho und Kiese Thelin zwei neue Offensivkräfte, die für mehr Schwung in der Offensive sorgen sollen.

71 Für die Hecking-Truppe ist der Spielstand nach diesem Spielverlauf ziemlich schmeichelhaft, haben die Gastgeber doch deutlich mehr Chancen vorzuweisen. Kann sie das Match nun komplett drehen oder schütteln die Fuggerstädter die Enttäuschung schnell aus den Kleidern?

66 Nun also auch der erste Wechsel bei den Gästen. Der schwache und extrem unglückliche Höler geht runter. Dafür ist Terrazzino als Ex-Kraichgauer nun dabei.

71 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Paulinho

68 Gaćinović humpelt vom Feld, der defensivere de Guzmán ersetzt den schnellen Stürmer.

71 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Kevin Volland

68 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jonathan de Guzmán

68 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Mijat Gaćinović

71 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Isaac Kiese Thelin

69 Das Aufbauspiel der Gäste hat deutlich an Präzision verloren. Nur noch selten können sie sich geordnet hinten raus spielen.

71 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Lucas Alario

70 Leverkusen wird zwar wieder stärker, allerdings nicht richtig zwingend. Wolfsburg lässt die Gegner nun auch mehr agieren, allerdings nur bis in das letzte Drittel.

66 Einwechslung bei SC Freiburg -> Marco Terrazzino

66 Auswechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

67 Gaćinović liegt bei der Eintracht im Mittelfeld am Boden. Der Angreifer hat sich scheinbar ohne Fremdeinwirkung verletzt und deutet an, dass er ausgewechselt werden muss.

67 Jean-Paul Boëtius wurde erst unter der Woche von Feyenoord Rotterdam verpflichtet und darf jetzt direkt sein Debüt feiern. Für ihn muss Alexandru Maxim weichen.

65 Die Schwarzwälder sind jetzt gefordert. Möglicherweise rächt sich so die vergebene Gelegenheit kurz vor dem Pausentee. Nun nämlich haben die Hausherren alle Trümphe in der Hand. Dass eine TSG-Führung keine Bedeutung haben muss, wissen wir aber aus der Vorsaison.

67 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Paul Boëtius

67 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Alexandru Maxim

68 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Alassane Pléa

Ein Eckball führt zum Ausgleich der Fohlen! Die von der linken Fahne flach getretene Standardsituation wird am ersten Pfosten von Strobl hoch vor die lange Ecke verlängert. Dort taucht Pléa völlig frei auf und nickt das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen.

65 Gute Nachrichten aus der Werder-Kabine: Pavlenka steht und ist bei vollem Bewusstsein.

65 Der heute unglücklich agierende Palacios-Martínez wird von Löwen ersetzt.

67 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Admir Mehmedi

67 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Renato Steffen

67 Hazard mit der Direktabnahme! Johnson schafft auf rechts den Durchbruch an die Grundlinie, legt für den Belgier vor den kurzen Pfosten ab. Der fackelt aus gut zehn Metern nicht lange und visiert mit dem rechten Fuß die lange Ecke an. Khedira steht im Weg und blockt ins linke Toraus ab.

63 Das Spiel steht momentan auf der Kippe. Bremen spielt sehr verunsichert nach dem Gegentreffer und der Verletzung ihres Schlussmannes, kontert aber weiterhin zielstrebig. Frankfurt drückt in Unterzahl auf das 2:1.

65 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Eduard Löwen

63 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:1 durch Ádám Szalai

Ganz einfach, dafür aber bockstark: Szalai dreht die Partie! Grillitsch steckt auf halblinks prima in den Lauf von Schulz durch. Der gibt vom Strafraumrand flach ins Zentrum, wo Szalai einläuft und cool aus sechs Metern vollendet. Da sah Höler beim Pass von Grillitsch nicht so richtig gut aus.

66 Zumindest melden sich die Gastgeber mal wieder an im gegnerischen Strafraum. Nach einer Flanke von Brandt kommt Alario per Kopf an die Kugel. Allerdings nur mit dem Scheitel, so dass der Ball am langen Pfosten vorbeirauscht.

65 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Federico Palacios-Martínez

66 Mitte der zweiten Halbzeit kann sich die Fohlenelf etwas steigern, verzeichnet häufiger Ballkontakte im letzten Felddrittel, indem sie mit hohen Anspielen aus dem Mittelfeld vorgeht. Einen Torschuss haben sie nach der Pause aber noch nicht abgegeben.

63 Yūya Kubo lässt seinen Gegenspieler knapp vor der Box ganz alt aussehen und geht mit nur einer Drehung an ihm vorbei. Anschließend probiert er es ganz frech mit der Picke, doch Florian Müller fischt den Versuch aus dem rechten Eck.

61 Gelbe Karte für Florian Niederlechner (SC Freiburg)

Niederlechner stellt seinen Fuß in den Passversuch von Grillitsch. Der fällt dabei um, kann natürlich aber weitermachen. Gelb ist vertretbar, aber hart.

63 Leverkusen muss sich nun erstmal wieder fangen. Der Doppelschlag der Wolfsburger war natürlich ein Wirkungstreffer. Die Hausherren müssen schauen, wie nun die Aufholjagd starten können.

61 Abseitstor für Werder! Kruse flankt von der linke Seite halbhoch vorher. Am kurzen Pfosten läuft Osako ein und bugsiert das Leder mit der Brust über die Linie - der Japaner stand aber einen Tick im Abseits und der Treffer zählt folgerichtig nicht.

63 Hazards Freistoß aus dem halbrechten Mittelfeld senkt sich unweit der Fünferkante gefährlich. Hinteregger kann klären, bevor es richtig brenzlig für Giefers Kasten wird.

60 Mainz hat es im Moment ganz schwer. Sie werden von der Heimelf früh unter Druck gesetzt und können sich kaum noch spielerisch aus der eigenen Hälfte befreien. Immer wieder müssen sie lang hinten raus klären.

58 Gondorf hebt die Pille per kurzem Chip in die Box zu Niederlechner. Der steht mit dem Rücken zum Tor und wird sauber von Kadeřábek beackert. Nordtveit klärt dann zur Ecke, die nichts einbringt. Weil der Freiburger Angreifer zu Fall gebracht wird, fordern die Breisgauer Strafstoß. Den gibt es zu Recht nicht.

59 Kohfeldt reagiert auf das nervöse Spiel seiner Mannschaft und bringt den erfahrensten Mann im Kader: Pizarro kommt für Harnik und orientiert sich direkt ins Sturmzentrum!

57 Etwas wild wird es im Gäste-Strafraum. Kadeřábek bringt die Kugel von der rechten Außenbahn aufs zweite Fünfmeterraumeck. Kramarić traut sich nicht, volley abzuziehen. Stattdessen dribbelt er sich an die Torauslinie und zurück, flankt dann aufs lange Eck. Schwolow lenkt das Rund mit einer Hand zur Seite weg. Das reicht, auch wenn es unkoventionell wirkt.

59 Einwechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

59 Auswechslung bei Werder Bremen -> Martin Harnik

58 Tawatha bringt den Ball halbhoch hinein, aber schon am ersten Pfosten steht Bargfrede goldrichtig und klärt per Befreiungsschlag.

57 Dicke Chance für Mikael Ishak! Der Torschütze legt an der Strafraumkante auf Behrens. Der Kapitän lässt die Kugel direkt links raus auf Leibold klatschen und der bedient den eingestarteten Ishak am Elfer. Der Stürmer probiert es direkt, aber Müller ist hellwach und pariert klasse.

57 Augustinsson klärt an der linken Außenbahn zum nächsten Eckball für die SGE.

60 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:3 durch Renato Steffen

Und plötzlich ist der Ball wieder drin! Nach einem langen Ball von Öczan verlieren die Leverkusener gleich zwei wichtige Zweikämpfe, ehe Arnold den Torschützen in Szene setzt. Leverkusen ist völlig unsortiert und so hat Steffen viel grüne Wiese und nur noch den Torwart vor sich. Ganz sicher vollendet der Mittelfeldmann unten links.

56 Jetzt ist natürlich Feuer in der Bude. Das Stadion steht und peitscht die Eintracht nach vorne!

59 Im Zuge des Führungstreffers hat sich Wendell zu allem Überfluß vertreten und muss nun ausgewechselt werden. Für ihn kommt Aranguiz, der für mehr Stabilität und gute Flanken sorgen soll.

55 Dennoch bleibt es dabei: Dieses 1:1 hat sich der Sport-Club aber sowas von selbst zuzuschreiben. Ein dämlicheres Tor konnte er sich kaum fangen. Für die TSG ist das natürlich Gold wert. Wer weiß, wie sie auf einen längeren Rückstand reagiert hätte.

60 Gregoritsch komplett blank! Der Österreicher hat nach einer Schmid-Ecke von der rechten Fahne am Elfmeterpunkt überhaupt keinen Bewacher in seiner Nähe. Wegen leichter Rücklage nickt er das Spielgerät weit über Sommers Kasten.

59 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Charles Aránguiz

59 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Wendell

54 ...und der ist richtig gut! Gondorf zirkelt das Leder über die Mauer. Baumann macht sich aber lang und länger, rettet damit zum Eckstoß. vermutlich wäre der Ball aber auch vorbei geflogen. Sei's drum, der zweite Standard bringt nichts ein.

57 Endlich haben die Fohlen mal ein paar größere Räume, als sie infolge einer geklärten Max-Ecke schnell umschalten. Wendts Anspiel zu Pléa auf die halbrechte Seite ist aber viel zu ungenau. Der Franzose muss den Angriff letztlich abbrechen.

54 Nürnberg spielt wie ausgewechselt in der zweiten Halbzeit. Sie agieren spielfreudig, spritzig und voller Offensivfreude. Die hohen Bälle haben sie größtenteils aufgegeben und stattdessen kombinieren sie sich nun flach nach vorne.

53 Schnell aber die Gegenseite. Der SCF hat 23 Meter vor dem gegnerischen Kasten aus zentraler Position eine gute Freistoßgelegenheit...

54 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Sébastien Haller

Haller nimmt sich die Kugel. Der Franzose läuft an - und bleibt ganz cool. Haller verlädt Plogmann und schiebt das Leder souverän ins linke untere Eck.

53 Es geht nicht weiter für Pavlenka. Er wird mit der Trage vom Spielfeld gebracht. Der junge Luca Plogmann kommt nun zu seinem Bundesligadebüt. Wir wünschen an dieser Stelle noch einmal alles Gute an Jiří Pavlenka.

52 Einwechslung bei Werder Bremen -> Luca Plogmann

52 Auswechslung bei Werder Bremen -> Jiří Pavlenka

51 Der Tscheche wird von mehreren Medizinern behandelt. Pavlenka steht nun aber wieder, wirkt aber benommen.

54 Das Baum-Team setzt weiterhin darauf, in Ballbesitz nur sehr behutsam aufzurücken und in erster Linie auf Konter zu setzen. Den Fohlen geht auch in dieser Phase die offensive Durchschlagskraft ab; die Heimführung scheint aktuell nicht in Gefahr zu sein.

55 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:2 durch Wout Weghorst

Und dieses Mal zahlt sich die Druckphase der Wölfe früh aus. Nach einem Eckball kriegen die Gastgeber das Spielgerät nicht geklärt. Roussillon flankt von der linken Seite in die Mitte, wo niemand bei Weghorst ist. Der Angreifer nickt freistehend ein und feiert sich für seinen ersten Bundesligatreffer.

53 Wolfsburg wird wieder besser. Wie schon im ersten Durchgang brauchten die Gäste ein paar Minuten, hier ins Spiel zu finden.

53 Gelbe Karte für Ondřej Petrák (1. FC Nürnberg)

Nun erwischt es auch einen Nürnberger und auch das geht in Ordnung. Im Mittelkreis kann Petrák seinen Gegenspieler nur per Foul stoppen und bekommt dafür den Gelben Karton.

50 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Ádám Szalai

Was ist das denn für eine Slapstick-Einlage der Freiburger Hintermannschaft? Kadeřábek flankt harmlos vom rechten Halbfeld an den langen Pfosten. Schwolow läuft etwas unentschlossen heraus und dann in zwei Mitspieler - einer davon ist Höler - hinein. Der Stürmer verhindert, dass sein Keeper die Murmel sicher abfangen kann. Aus diesem Zusammenstoß hoppelt das Spielgerät in die Mitte, wo Szalai dankbar abstaubt. Unfassbar!

49 Ruhiger Wiederbeginn in Sinsheim. Beide Teams machen ungefähr so weiter, wie sie im vorherigen Durchgang aufgehört haben.

50 Gelbe Karte für Pierre Malong (1. FSV Mainz 05)

Im Mittelfeld geht der defensive Mittelfeldspieler der Mainzer zu hart in den Zweikampf gegen Fuchs und sieht dafür gelb.

49 Elfmeter für Eintracht Frankfurt! Augustinsson will einen weiten Ball von der Strafraumkante zurück zu Pavlenka köpfen. Gaćinović spritzt dazwischen und kommt an die Kugel, Pavlenka stürmt aus seinem Kasten und räumt den Angreifer am rechten Fünfereck ab. Es gibt Elfmeter - und Pavlenka hat sich dabei auch noch verletzt und bleibt bewusstlos am Boden liegen.

51 Mönchengladbach hat die Umstellungen noch nicht wirklich angemommen und muss höllisch aufpassen, hier nicht den schnellen zweiten Gegentreffer zu kassieren. Gerade die linke Defensivseite vermittelt einen sehr wackeligen Eindruck.

50 ...Bailey legt sich die Kugel zurecht, feuert das Leder aber genau auf den Kopf von Weghorst, der in der Mauer stand.

46 Weiter geht's, Nagelsmann muss schon wieder einen Abwehrmann rausnehmen. Nordtveit ersetzt den angeschlagenen Akpoguma. Das ist schon wirklich erstaunlich bitter.

48 Die SGE muss etwas historisches leisten - und das ist keine Übertreibung: In 50 Spielzeiten Bundesliga konnte Frankfurt ein 0:1 zur Pause in Unterzahl noch nie drehen. Das wird eine schwere Aufgabe für die Adlerträger.

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Håvard Nordtveit

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Akpoguma

46 Anpfiff 2. Halbzeit

49 Gelbe Karte für Jérôme Roussillon (VfL Wolfsburg)

Der Neuzugang stoppt Havertz mit unfairen Mitteln kurz vor dem Sechzehner. Das gibt nicht nur Gelb, sondern auch einen Freistoß in guter Position...

48 Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:1 durch Mikael Ishak

Eine perfekte Eckvariante führt zum schnellen Ausgleich nach Wiederanpfiff! Valentini spielt die Kugel von rechts flach an den Elfmeterpunkt. Behrens lässt die Hereingabe clever durch und hinter ihm jagt Ishak den Ball mit voller Wucht ins Netz. Besser hätte die Halbzeit für den Club kaum starten können.

46 Weiter geht's! Sandro Schwarz lässt den verwarnten Niakhate sicherheitshalber draußen. Für ihn darf Bungert aufs Feld und bekommt auch direkt dir Kapitänsbinde.

46 Die Mannschaften sind unverändert zurück auf dem Rasen. Schiedsrichter Storks eröffnet den zweiten Durchgang und der Ball rollt!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Gregoritsch schrammt knapp am Doppelpack vorbei! Hahn spielt von der rechten Strafraumseite halbhoch in den Fünfer. Dort ist Sommer zwar mit der rechten Hand dran, legt aber direkt vor die Füße von Gregoritsch ab. Der will die Kugel aus drei Metern über die Linie stochern, scheitert aber am linken Fuß des Schweizers.

47 Gästecoach Hecking reagiert auf den schwachen ersten Abschnitt seines Teams mit zwei Einwechslungen. Für Raffael und Beyer wirken nun Neuzugang Pléa und Zakaria mit.

46 Und wieder startet Leverkusen hochmotiviert. Nach einer Flanke von Bailey kommt Volland zum Kopfball, kann das Leder aber nicht richtig drücken.

46 Weiter geht's in der WWK ARENA! Manuel Baum hat sein Team sehr gut auf den Gast vom Niederrhein eingestellt, denn abgesehen von zwei, drei Ausnahmen kann dieser seine Stärken bisher gar nicht auf den Rasen bringen. Da die Hausherren zudem einen Abwehrpatzer der Fohlen ausnutzen konnten, nehmen sie einen knappen Vorsprung mit in den zweiten Durchgang.

46 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Niko Bungert

46 Weiter geht's! Beide Mannschaften kommen ohne personelle Veränderungen aus der Kabine.

46 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Moussa Niakhate

46 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Denis Zakaria

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Louis Beyer

46 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Alassane Pléa

46 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Raffael

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Durchschnaufen in Sinsheim, der SC Freiburg liegt mit 1:0 in Front. Dabei erwischten die Kraichgauer eigentlich den besseren Start. Bittencourts Treffer wurde dank des VAR aber zu Recht zurückgenommen. In der Folge verbuchten beide Vereine gute Gelegenheiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Zwischen Minute 20 und 36 legte die Partie eine kleine Pause ein. Dann aber war Heintz nach einer missglückten Akpoguma-Abwehr zur Stelle und knipste im Stile eines Mittelstürmers. Kurz vor der Halbzeit dann noch zwei Aufreger: Niederlechner scheiterte freistehend an Baumann, kurz darauf entschärfte Schwolow überragend gegen Szalai. Negative Höhepunkte sind die beiden verletzungsbedingten Wechsel auf Seiten der Nagelsmann-Truppe. Es darf gespannt auf die zweite Hälfte gewartet werden!

45 Halbzeitfazit:

Ideenlose Nürnberger liegen, gegen eiskalte Mainzer, zur Pause mit 0:1 zurück! Beim ersten Heimspiel des FCN nach Wiederaufstieg begannen beide Mannschaften vorsichtig und wollten Fehler vermeiden. Doch der Club war dabei, besonders in der Offensive, das aktivere Team. Aber wie aus dem Nichts schlugen die 05er durch Jean-Philippe Mateta zu und gingen in Führung. Anschließend wirkte der Club nervös und die Gäste agierten komplett abgeklärt. So geht das Ergebnis zur Pause in Ordnung. Allerdings werden die Nürnberger im zweiten Durchgang nochmal alles versuchen um mindestens den ersten Zähler der Saison einfahren zu können. Man kann sich also auf eine spannende zweite Halbzeit einstellen!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg 1:1-Unentschieden. In den ersten 45 Minuten schwankte die Partie immer wieder von der einen in die andere Richtung. Nach einem starken Start der Leverkusener waren die Wölfe besser in der Partie, ehe die Hausherren rund um ihr 1:0 das spielbestimmende Team waren. Nach einer guten halben Stunde übernahm dann der VfL Wolfsburg die Initiative und beherrschte das Geschehen. Aus einer der vielen kleinen Chancen fiel dann der verdiente Ausgleich für die Wölfe, die hinterher dem 2:1 durchaus näher waren, als die Werkself.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Schwolow zeigt uns eine Wahnsinnstat! Schulz wird auf dem linken Flügel angespielt und flankt direkt mit der Innenseite in die Mitte. Aus heiterem Himmelt taucht Szalai abenteuerlich allein vor dem Keeper auf und nickt das Leder per Aufsetzer aus acht Metern ins rechte Eck. Schwolow reißt jedoch die linke Pranke nach oben. Damit lenkt er die Kugel sensationell über die Latte. Der Eckstoß bringt nichts mehr ein.

45 Halbzeitfazit:

Pause in der Commerzbank-Arena: Werder Bremen führt nicht unverdient mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt! Von Beginn an sahen die Zuschauer eine temporeiche Partie zweier spielstarker Mannschaften. Nach der verletzungsbedingten Auswechselung von Salcedo (11.) erhöhte Werder langsam aber den Druck und ging durch ein Tor von Osako (22.) schließlich verdientermaßen in Führung. Bei der SGE kochten danach die Emotionen hoch, was in einem Schlag von Willems und der folgerichtigen Roten Karte (32.) gipfelte. Werder spielte in Überzahl kontrolliert und überlegen, Frankfurt kam dennoch immer wieder zu guten Chancen, sodass auch im zweiten Durchgang noch alles drin ist für die Hausherren.

45 Gelbe Karte für Jérôme Gondorf (SC Freiburg)

Unnötig. Am gegnerischen Sechzehner führt Vogt die Kirsche am Fuß. Gondorf kommt von hinten, hält die blaue Hose sekundenlang fest. Eine gerechtfertigte Gelbe Karte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Niederlechner lässt das 2:0 liegen! Der Stürmer wird im Anschluss an einen krassen Fehlpass von Joelinton in die Füße von Gondorf alleine gelassen. So rennt der 27-Jährige frei auf Baumann zu und vergibt die dicke Möglichkeit. Aus 15 Metern schiebt er das Leder in Richtung Tor, der Hoffenheimer Keeper fährt aber prima das Bein aus.

45 Halbzeitfazit:

Der FC Augsburg führt zur Pause des Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Die Fuggerstädter überzeugten in der Anfangsphase mit der aggressiveren Spielweise, bereiteten den Fohlen durch ihr cleveres Anlaufen von Beginn an Probleme im Aufbauspiel. Der Führungstreffer wurde allerdings durch einen Stellungsfehler in der Gästeabwehr ermöglicht: Nachdem Jantschke Max‘ Flanke vom linken Flügel unterlaufen hatte, ballerte Gregoritsch die Kugel aus zentraler Sechzehnerlange unter den Querbalken. Die Hecking-Truppe benötigte ein paar Momente, um diesen Rückschlag zu verdauen, erarbeitete sich aber schon in Minute 17 die große Gelegenheit zur schnellen Antwort. Nach etwas ungenauem Querpass von Hazard brachte Johnson das Spielgerät nicht an Gouweleeuw vorbei, der auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper Giefer rettete. In der Folge flachte das Unterhaltungsniveau in der WWK ARENA deutlich ab, da die Hausherren in erster Linie auf eine sattelfeste Abwehrabteilung setzten und sich die Gäste als völlig harmlos präsentierten. Bis gleich!

45 Der anschließende Freistoß der Eintracht wird hoch und weit links in den Bremer Strafraum getreten. Tawatha legt per Kopf noch einmal ab ins Zentrum, wo Haller am Fünfer nur haarscharf am Ball vorbeirutscht. Das war ganz knapp!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Wolfsburg meldet doch noch Ansprüche auf die Führung an. Nach einer Flanke von links kommt Steffen am langen Pfosten an die Kugel, sein Flugkopfball rauscht aber knapp am Tor vorbei. Immer wieder verlieren die Leverkusener die Spieler der Gäste aus den Augen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

45 Richter gegen Sommer, Teil zwei! Mit der letzten Aktion vor dem Kabinengang zieht das Eigengewächs aus halblinken 21 Metern ab, visiert die flache linke Ecke an. Sommer ist schnell unten und wehrt zur Seite ab.

42 Drei Minuten noch bis zur Pause und es sieht alles danach aus, als würde man diese mit einem 1:1 antreten. Kurz vor der Pause hält sich das Risiko in Grenzen.

45 Wow, das ist knackig. Aufgrund der vielen Unterbrechungen mit Videobeweis, Verletzungspausen und Nickligkeiten gibt es sechs Minuten drauf.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

60 Sekunden werden in Durchgang eins nachgespielt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

44 Die Gastgeber wollen es vor der Pause wissen und spielen auf den Ausgleich. Allerdings agieren die Mainzer komplett abgezockt und lassen, abgesehen von den Freistößen, keine Möglichkeit der Franken zu.

44 Gelbe Karte für Philipp Bargfrede (Werder Bremen)

Jetzt lassen sich auch die Bremer von der hitzigen Stimmung anstecken. Bargfrede schubst Gaćinović am Mittelkreis und sieht dafür zurecht Gelb.

45 Mit zwei in kurzem Abstand aufeinanderfolgenden Ecken setzt sich der FCA noch einmal vorne fest. Hahn probiert sich nach der ersten Hereingabe von links aus halbrechten 13 Metern mit einem Volleyschuss, den Ginter abblocken kann. Nach der Ausführung von rechts schraubt sich Gregoritsch am kurzen Pfosten hoch und nickt nicht weit über Sommers Gehäuse.

45 Gelbe Karte für Ádám Szalai (1899 Hoffenheim)

Szalai grätscht in der eigenen Hälfte von hinten in Gondorf hinein. Keine Chance auf den Ball - Gelb ist korrekt.

42 Eggestein wird von Harnik rechts in den Strafraum geschickt. Wieder geht das Bremer Eigengewächs im Zweikampf mit Gelson Fernandes zu Boden, wieder fordert Eggestein Elfmeter, wieder war alles fair und wieder geht es zurecht weiter.

44 Da ist also der zweite verletzungsbedingte Tausch. Der ghanaische Defensivmann kann nicht wieder zurückkehren. Dafür kommt mit Kramarić ein Angreifer, was einen Systemwechsel auf eine Viererkette bedeutet.

44 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Andrej Kramarić

44 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kasim Nuhu

41 Erneut foult Niakhate seinen Gegenspieler und es gibt Freistoß aus beinahe der selben Position wie zuvor, nur ein paar Meter weiter hinten. Dieses Mal überlässt Leibold für Valentini. Der Rechtsverteidiger probiert es mit rechts, doch auch sein Versuch geht weit über den Kasten.

43 Noch ist die TSG zu zehnt unterwegs. Nagelsmann hat sich aber bereits Kramarić geschnappt, der jeden Moment eingewechselt wird.

40 Bei der SGE läuft der Ball in dieser Phase viel quer durch die eigene Abwehrreihe. Die Gastgeber finden keine Anspielstationen in der Offensive.

43 Es deutet wenig darauf hin, dass die Fohlen noch etwas daran ändern können, dass sie mit einem Rückstand in die Pause gehen. Ihre letzte gefährliche Szene im Sechzehner der Fuggerstädter datiert aus der 17. Minute.

39 Klar, die Gäste brauchten bei diesem Ausgleichstreffer etwas Hilfe, doch insgesamt geht das 1:1 absolut in Ordnung, weil Wolfsburg mehr für das Spiel tut.

41 Kaum zu glauben. Adams geht in einem Zweikampf mit Gondorf unglücklich zu Boden, ein typisches "Kann passieren"-Duell. Auch dieser Verteidiger muss offenbar runter.

40 Hahn wirft auf der rechten Außenbahn den Turbo an und flankt aus vollem Lauf in die Mitte. Gregoritsch profitiert erneut von einem Stellungsgehler in der gegnerischen Abwehrreihe, diesmal von Beyer begangen. Diesmal ist der Österreicher davon aber zu sehr überrascht, dass er einen Abschluss verpasst.

39 Aktivposten Leibold flankt aus dem linken Halbfeld an den Elfmeterpunkt. Dort springt ein Mainzer Verteidiger unter dem Ball durch und Ishak kommt an das Spielgerät. Der Stürmer legt an den Strafraumrand zurück auf Palacios-Martínez und der probiert es direkt. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.

38 Das Spiel ist seit der Roten Karte zerfahren und hitzig, was vor allem an der Eintracht liegt. Die Hausherren wirken nun zerfahren und kopflos.

38 Das hat sich in der Form nun nicht unbedingt angedeutet. Per Standardsituation markiert der SCF den ersten regulären Treffer des Matches. Dabei macht vor allem Akpoguma eine ganz blöde Figur. So darf er nie und nimmer klären wollen. Heintz bedankt sich artig und bringt auch die Fans seines Klubs richtig in Fahrt.

37 Der Führungstreffer gibt den Mainzern weiteres Selbstvertrauen. Plötzlich läuft der Ball problemlos durch die eigenen Reihen und die Nürnberger können nur hinterherlaufen. Bereits am letzten Wochenende reichte den 05ern ein Tor für den Sieg.

36 Gelbe Karte für Mijat Gaćinović (Eintracht Frankfurt)

Und bei Frankfurt liegen jetzt die Nerven blank. Osako gewinnt gegen Gaćinović fair den Ball, der Frankfurter schubst den Japaner dann aber von hinten. Storks gibt dafür die Gelbe Karte.

36 Adi Hütter reagiert auf das Ausscheiden seines Linkserteidigers und bringt Tawatha für Außenstürmer Müller.

38 Koo bewirbt sich im Mittelfeld für eine weitere Gelbe Karte, als er Hofmann bei erhöhtem Tempo von hinten in die Knochen steigt. Hier entscheidet sich Referee Willenborg jedoch gegen die dritte Verwarnung des Nachmittags.

35 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Taleb Tawatha

36 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Ramazan Özcan (Eigentor)

Da ist der Ausgleich! Und der VfL kann sich hier bei Öczan bedanken, der einige Aktien bei diesem Treffer hat. Brekalo setzt Gerhardt in Szene, der halblinks im Strafraum zur Grundlinie kommt und eine stramme Flanke ansetzt. Öczan spekuliert richtig, boxt sich die Kugel aber dann ins eigene Tor. Was für ein Bock, des Schlussmannes.

34 Nach einigen Minuten gibt es mal wieder neues aus einem der beiden Strafräume. Brekalo flankt das Leder halbhoch in die Mitte, wo Weghorst das Spielgerät mit der Hacke auf das Tor bringt. Der nötige Druck fehlt allerdings und so ist die Chance dahin.

35 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Nicolai Müller

34 Tim Leibold nimmt sich der Sache an und macht es nicht gut. Der linke Außenverteidiger schlenzt die Kugel mit dem linken Innenrist zwar schön über die Mauer, aber eben auch deutlich über das Tor.

35 Zehn Minuten vor dem Kabinengang hat Augsburg die Begegnung komplett im Griff, ist für das Hecking-Team ein sehr unangenehmer Gegner, der nur ganz selten Kombinationen zulässt, die es weiter als die mittleren Rasenregionen schaffen.

36 Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Dominique Heintz

Was für ein Lapsus von Akpoguma! Gondorf hebt das Spielgerät mit Schnitt vom Tor weg an den Elfmeterpunkt. Der eingewechselte Mann möchte mit Blick zum eigenen Gehäuse per Hacke nach hinten klären. Dabei schießt er sich selbst an, den Abpraller schiebt Heintz mit links aus fünf Metern an Baumann vorbei.

35 Jetzt gibt es mal einen Freistoß für die Voßler-Elf etwa 25 Meter halbrechts vor dem Kasten...

32 Rote Karte für Jetro Willems (Eintracht Frankfurt)

An der Seitenlinie klären Harnik und Gebre Selassie im Verbund gegen Willems zum Einwurf. Der Bremer Außenverteidiger kommt Willems dabei scheinbar zu nahe, auf jeden Fall holt Willems weit aus und schlägt Gebre Selassie ins Gesicht. Schiedsrichter Storks zögert keine Sekunde und zeigt dem Niederländer für diese unfassbar dumme Aktion die Rote Karte.

33 Gelbe Karte für Moussa Niakhate (1. FSV Mainz 05)

Knapp fünf Meter vor dem eigenen Strafraum grätscht Moussa Niakhate Mikael Ishak von der Seite um. Das gibt nicht nur die Gelbe Karte, sondern auch eine gute Freistoßmöglichkeit für den FCN.

31 Nach einer guten halben Stunde wird Leverkusen wieder etwas aktiver. Der Führungstreffer hat dabei sicherlich gut getan. Ein richtiges Spektakel bieten die beiden Mannschaften bisher allerdings nicht.

30 Und im direkten Gegenzug rollt der Konter. Harnik wird mit einem langen Ball rechts in den Strafraum geschickt. Der Österreicher spielt die Kugel von der Grundlinie scharf an den kurzen Pfosten, wo Osako einrutscht, in Bedrängnis aber deutlich am Tor vorbeischießt.

30 Der Club scheint sich von dem Schock erst einmal erholen zu müssen. Zwar drückt Mainz nicht direkt auf den zweiten Treffer, doch die Gastgeber müssen sich erstmal schütteln und probieren über Ballbesitz zurück ins Spiel zu kommen.

32 Petersen wird vom eigenen Mann per Grätsche abgeräumt und muss kurz behandelt werden. Er kann aber weitermachen, es kommt kein neuer Verletzter dazu.

32 Nach einer halben Stunde sind die Fohlen ähnlich einfallslos wie im Heimspiel gegen Leverkusen. Der Unterschied zu heute: Der Widersacher hat einen Ball im schwarz-weiß-grünen Kasten versenkt. Spätestens nach der Pause muss der Gast viel mehr Betrieb im letzten Felddrittel machen.

29 Willems schlägt diesen Eckball aber direkt in die Arme von Pavlenka.

28 Wieder holt da Costa einen Eckstoß für die Hausherren heraus.

27 Das hatte sich wirklich nicht abgezeichnet, dass die Gäste in Führung gehen würden. Doch mit der ersten wirklichen Torchance haben sie direkt zugeschlagen. Dabei ist es ein Zusammenspiel der Neuzugänge, sowohl Aarón als auch Mateta wurden in dieser Transferperiode erst verpflichtet.

27 Willems schlägt diesen zunächst über Freund und Feind hinweg, aber Kostić erläuft das Leder noch einmal auf der linken Seite. Seine Flanke eröffnet ein wildes Ballgestocher im Zentrum, an dessen Ende Haller klar im Abseits steht. Es geht weiter mit Ballbesitz für den SV Werder.

27 Nach einem Ballverlust legt Weghorst das Leder zu Brekalo ab, der sofort den Pass in die Mitte versucht. Zum Leidwesen der mitgereisten Fans ist dieser Pass nicht präzise genug und findet nicht zu Arnold. Chance vertan!

29 Erneut wird es nach einem Standard brenzlig. Bittencourts Ecke von der rechten Seite wird von Szalai an den langen Pfosten verlängert. Kadeřábek versucht hier, sein Bein rechtzeitig nachzuziehen und das Leder aus vier Metern in die Maschen zu stochern. Günter ist aber dazwischen und klärt.

29 Max flankt einen Freistoß aus dem halblinken Mittelfeldraum in Richtung Hinteregger. Der aufgerückte Innenverteidiger bereitet Jantschke im Luftduell durchaus Probleme; wegen einer Abseitsstellung wird die sich anbahnende Chance allerdings beendet.

26 Auf dem Platz erobert da Costa den nächsten Eckball für die Adlerträger.

24 Das Warten auf die Entscheidung hat hier wieder einmal recht lange gedauert. Im Stadion ertönen nun Schmähgesänge gegen den DFB.

27 Durchatmen TSG: Akpoguma hat es doch nicht so schlimm erwischt. Der 23-Jährige ist wieder mit von der Partie.

26 Der FCA ist nach der großen Ausgleichschance vorsichtiger geworden, hält sich mit Vorstößen, in denen viele Akteure weit aufrücken, aktuell ziemlich zurück. Da sich Mönchengladbach bei engen Räume weiterhin schwer tut, geht in den Strafräumen gerade eher wenig.

26 Das kann doch kaum wahr sein. Petersen und Akpoguma rasseln in einem Zweikampf zusammen, dabei muss der neue Mann erstmal am Boden behandelt werden. Kann wenigstens er weitermachen?

25 Und gleich der nächste Abschluss. Zuber schießt mit links aus zentralen 20 Metern, findet mit dem flachen Abschluss aber in Schwolow seinen Meister.

25 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Jean-Philippe Mateta

Der berühmte Treffer aus dem Nichts! Malong spielt aus dem Mittelkreis gut raus auf Aarón. Der Außenverteidiger geht noch ein paar Meter, guckt hoch und flankt einfach aus dem linken Halbfeld in die Box. Dort kommt Quaison nicht an den Ball, doch hinter ihm läuft Mateta ein und hält seinen Schädel rein. Der wuchtige Kopfball rauscht links oben in die Maschen und es steht 0:1!

24 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Leon Bailey

Da ist die Führung für die Gastgeber! Weiser spielt auf der rechten Seite den Ball auf Bailey, der in die Mitte zieht und aus 20 Metern abzieht. Pervan sieht den Ball zwar spät, gänzlich unhaltbar wirkte dieser Schuss aber nicht.

21 Übrigens: Egal wer aus der Nürnberger Startelf heute einen Treffer erzielen würde, es wäre sein erstes Bundesligator. Auch daran wird deutlich, wie unerfahren die Akteure des FCN in der Bundesliga sind.

24 Jetzt mal wieder. Kadeřábek rennt einem No-Look-Zuspiel von Szalai hinterher und flankt aus vollem Lauf von der Torauslinie. Schulz nimmt die Kugel am Elfmeterpunkt mit dem vermeintlich schwächeren rechten Fuß direkt und befördert sie nur knapp drüber. Technisch eine tolle Szene.

22 Gelbe Karte für Camacho (VfL Wolfsburg)

Die erste Verwarnung des Tages geht an Camacho, der mit dem hohen Bein seinen Gegner im Unterleib trifft. Gelb ist da absolut vertretbar.

22 Der Treffer zählt! Schiedsrichter Storks schaut sich die Szene an der Seitenlinie noch einmal an und zeigt dann auf den Mittelpunkt! Werder Bremen führt 1:0.

20 Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Yuya Osako

Eggestein spielt aus dem rechten Halbfeld einen traumhaften Lupfer in den Lauf von Osako. Der Japaner ist durchgestartet in den Strafraum und behält 14 Meter allein vor Trapp die Nerven. Er schiebt dem Eintracht-Neuzugang das Leder durch die Beine ins Netz. Doch die Freude der Gäste währt nur kurz: Angeblich soll Osako im Abseits gestanden haben. Der Videobeweis wird zur Hilfe geholt.

20 Wenig überraschend geht keines der Teams schon ins Risiko. Leverkusen fühlt sich auch mit dem Ballbesitz der Gäste wohl, denn die schnellen Angreifer der Rheinländer sind in Sachen Konter natürlich eine stetige Gefahr.

24 Gelbe Karte für Tobias Strobl (Bor. Mönchengladbach)

Auch Strobl muss die Hypothek einer frühen Verwarnung verkraften, nachdem er Koo im Mittelkreis unsanft zu Fall gebracht hat. Schiedsrichter Willenborg hat es mit einem durchaus hitzigen Spiel zu tun.

22 Momentan nimmt sich das Duell eine kleine Auszeit. Nach spannenden und temporeichen 20 Minuten versuchen beide Teams, mit Pressing für Umschaltsituationen zu sorgen. Die beiden Abwehrreihen stehen aber inzwischen besser postiert.

18 Knapp 50:50 Prozent Ballbesitz und jeweils eine gute Chance auf beiden Seiten - die Partie ist sehr ausgeglichen!

18 Während die Gastgeber auf lange Pässe setzten probieren es die Rheinhessen mit schnellem Kurzpassspiel. Der FCN scheint aber gut darauf eingestellt zu sein, macht die Räume ganz eng und lässt nichts anbrennen.

20 Gelbe Karte für Philipp Max (FC Augsburg)

Max kommt mit seiner Grätsche gegen Johnson viel zu spät und zieht gegen den linken Knöchel des Amerikaners auch noch voll durch. Um eine Gelbe Karte kommt er nach diesem Vergehen nicht herum.

19 Tatsächlich. Das ist bitter. Bičakčić humpelt vom Feld, dafür nimmt Akpoguma positionsgetreu die freie Stelle in der Innenverteidigung auf. Gute Besserung an den ehemaligen Braunschweiger.

18 Richter prüft Sommer im direkten Gegenzug! Der 20-Jährige startet im halblinken Offensivkorridor geschickt und probiert sich aus gut zehn Metern und aus spitzem Winkel. Der Schweizer im Gästekasten blockt mit dem rechten Bein.

19 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Akpoguma

19 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ermin Bičakčić

17 Nach einer guten Viertelstunde hat sich das Blatt gewendet. Wolfsburg ist momentan die bessere Mannschaft, nachdem Leverkusen gut in die Partie gestartet war. Die Wölfe bespielen variabel ihre Außen und suchen zudem immer wieder Weghorst mit langen Bällen.

15 Nach einem langen Schlag der Nürnberger ist Bell vor Behrens zur Stelle und köpft die Kugel aus dem Strafraum. Doch das Spielgerät landet direkt bei dem aufgerückten Leibold, der es aus halblinker Position mit einem Schlenzer aufs lange Eck versucht. Sein Abschluss geht aber haarscharf am Pfosten vorbei.

16 Riesenchance für Werder! Veljković macht das Spiel mit einem hohen Diagonalball bis links an den Strafraum schnell. Osako kann dort ungestört an den langen Pfosten flanken, wo sich Kruse davongestohlen hat. Der Angreifer köpft per Aufsetzer aus sieben Metern drauf, aber der Ball ist zu unplatziert und Trapp packt sicher zu. Das kann er deutlich besser!

18 Bičakčić hält sich nach einem Pass die Achillessehne. Das sieht nicht so wirklich gut aus. Muss der Defensivspezialist raus?

14 Hui, da ist die erste gute Chance der Partie: Willems schickt Kostić raus über die linke Seite. Der Neuzugang vom HSV flankt das Leder halbhoch vorher, im Zentrum versucht es Haller mit einer Fluggrätsche direkt. Der Franzose bugsiert die Kugel aus neun Metern aber nur knapp über den Querbalken.

17 Über eine Viertelstunde ist durch und wir sehen hier eine richtig gute und muntere Partie. Ein zurückgezogenes Tor, dazu einige gute Gelegenheiten für beide Mannschaften - so kann es weitergehen.

17 Johnson lässt die Riesenchance zum Ausgleich liegen! Im Rahmen eines Gegenstoßes schickt Raffael Hazard auf halblinks steil in den Sechzehner. Der Belgier umkurvt Giefer und legt dann von der Grundlinie für den Amerikaner ab. Der muss aus leichter Rücklage abschließen, will zentral einnetzen. Der auf der Linie postierte Gouweleeuw kann den Einschlag verhindern.

15 Ihren zweiten Schuss des Nachmittags bringt die Baum-Truppe also im gegnerischen Kasten unter, nutzen den Stellungsfehler in der Defensivreihe der Gäste eiskalt aus. Wie reagieren die Fohlen auf diesen ärgerlichen Rückschlag?

14 Die Teams wechseln sich in der ersten Viertelstunde in ihren Ballbesitzphasen ab. Doch im Angriff fehlt beiden noch die nötige Präzision um für Gefahr zu sorgen.

13 Klaassen wird über den linken Flügel geschickt. Der Niederländer spielt die Kugel halbhoch in den Rückraum, wo Eggestein zentral im Strafraum bei der Ballannahme von Fernandes gestört wird und dabei zu Boden geht. Das Bremer Eigengewächs fordert Elfmeter, aber das reicht absolut nicht für einen Pfiff.

14 Chancen hüben wie drüben! Wieder setzt sich der SCF mal am gegnerischen Sechzehner fest. Petersen legt eine Flanke mit der Brust ins Zentrum ab, wo Niederlechner aus 16 Metern den angelegten Arm von Vogt trifft. Zu Recht kein Strafstoß. Im Nachsetzen hält Gondorf drauf, der Ball saust aber mittig in die Arme von Baumann.

13 Die Gäste bleiben dran! Wieder fliegt der Ball von der rechten Seite in die Gefahrenzone, wo die Werkself Gerhardt nicht auf dem Radar hat. Der Mittelfeldmann kommt aus spitzem Winkel aber nicht an Öczan vorbei, der lange stehen bleibt und den Einschuss verhindert.

12 Im Moment sind die Gastgeber am Drücker. Die Mainzer ziehen sich in die eigenen Hälfte zurück und lauern auf Fehler des Aufsteigers um ihrerseits blitzschnell zu kontern. Doch die Nürnberger tun ihnen diesen Gefallen nicht. Stattdessen erläuft Valentini noch gerade eben einen Diagonalball von Behrens. Die Flanke landet aber im Aus.

12 Es geht nicht weiter bei Salcedo: Der Mexikaner muss raus, N'Dicka macht in der Innenverteidigung weiter.

11 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Obite N'Dicka

11 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Carlos Salcedo

13 Nun auch mal der Sport-Club. Ein Eckstoß von rechts wird ans linke Strafraumeck abgeblockt. Dort fasst sich Stenzel ein Herz und zimmert die Pille links am Tor vorbei. Baumann wäre aber auch da gewesen.

11 Wilems bringt die Kugel hoch hinein, aber im Zentrum köpft Veljković den Ball aus der Gefahrenzone.

10 Der VfL wird nun munter. Brekalo kommt nach einem starken Pass auf der linken Seite an die Kugel und marschiert bis zur Grundlinie. Im Rückraum sieht er den mitgeeilten Gerhardt, dessen Schuss aber zu unplatziert und kein Problem für Öczan ist.

12 Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Michael Gregoritsch

Gregoritsch bringt den FCA früh in Führung! Max schlägt das Spielgerät aus dem linken Mittelfeld in den Bereich zwischen Strafraumkante und Elfmeterpunkt. Jantschke verschätzt sich völlig, wodurch der Österreicher nach Brustannahme völlig unbedrängt abziehen kann. Er jagt das Leder in die obere halbrechte Ecke.

10 Augustinsson wehrt einen Flankenversuch von Kostić zum nächsten Eckball für die Eintracht ab.

11 Nächster Abschluss: Bittencourt tritt eine Ecke von rechts an den langen Pfosten. Kadeřábek köpft aus acht Metern am Ende ein gutes Stück links vorbei. Freiburg ist richtig unter Druck!

10 Salcedo humpelt nun vom Platz und das Spiel läuft weiter. Das sieht aber nicht gut aus für den Innenverteidiger.

9 Der FCN will sich überhaupt nicht mit Spielchen im Mittelfeld aufhalten. Immer wieder schlagen die Nürnberger Verteidiger den Ball lang nach vorne. Allerdings ist die Viererkette der 05er auf der Hut und kann die Versuche abwehren.

9 Der Mexikaner wird an der Mittellinie behandelt, während sich N'Dicka schon am Spielfeldrand warm macht.

9 Schon wieder Bittencourt! Einen langen Schlag verlängert ein Mann in Blau im Kopfballduell mit Gulde in den Lauf des Neuzugangs. Der darf ziemlich unbedrängt über halblinks in die Box einlaufen und zieht mit dem linken Fuß aus 14 Metern ab. Schwolow wehrt mit einer tollen Beinabwehr zur Ecke ab. Die landet letztlich über dem Tor. Abstoß und kurz durchatmen.

8 Die Partie ist momentan unterbrochen, weil Salcedo rechts an der Mittellinie nach einem Zweikampf mit Klaassen liegen geblieben ist.

7 Nach einer Freistoß-Flanke von Arnold taucht Weghorst am langen Pfosten frei auf, kann die Kugel aber nur mit dem Bauch in Richtung Tor bugsieren. Der Ball geht ein gutes Stück am Tor vorbei und die Gastgeber kommen mit dem Schock davon.

10 Die Fuggerstädter rennen in der Anfangsphase sehr effektiv an, können den gegnerischen Spielaufbau bis auf zwei, drei Ausnahmen vor der Mittellinie stoppen. Die Fohlen können sich bisher noch nicht wirklich entfalten.

6 Kein Tor! Der Videobeweis macht sich bezahlt! Höfler verdaddelt die Murmel 20 Meter vor dem eigenen Kasten gegen Zuber. Der steckt wunderbar an den Fünfmeterraum durch, wo Szalai aus halbrechten sieben Metern an Schwolow scheitert. Bittencourt kommt dann aus dem passiven Abseits und nickt den Abpraller aus der Nahdistanz unter die Latte. Zunächst gilt der Treffer, dann schaltet sich Köln ein. Korrekt entschieden.

7 Beide Team spielen sehr schwungvoll, die Partie hat ein wahnsinnig hohes Tempo.

6 Die Anfangsphase gehört den Hausherren, die den Ball und das Spiel kontrollieren, aber etwas weniger Tempo liefern als in den ersten Minuten.

6 Die Antwort ist nein. Zwar bringt Valentini das Leder gefährlich in die Mitte. Doch die Mainzer Hintermannschaft kann klären.

5 Der Eckball fliegt weit und hoch in den Bremer Strafraum, aber Moisander und Harnik können dort gemeinsam klären.

7 Richter mit dem rechten Spann! Gregoritsch kann einen vorherigen Schussversuch von Hahn an der zentralen Strafraumkante für das Eigengewächs ablegen. Der zieht aus gut 20 Metern wuchtig ab und jagt das Leder knapp über den linken Winkel.

6 Erste Standardsituation für die Hausherren! Brosinski kann nur zur Ecke klären. Mal sehen ob es direkt gefährlich wird?

4 Nach einem Ballverlust im Bremer Angriffsspiel rollt der Frankfurter Konter. Auf der linken Seite klärt aber Veljković gegen Willems zum ersten Eckball der Partie.

4 Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld verfehlt Mateta die Kugel nur knapp mit dem Kopf. So ist die lockere Hereingabe allerdings kein Problem für Bredlow.

6 Beiden Mannschaften ist in den ersten Augenblicken anzumerken, dass sie dieses Match nach der erfolgreichen Vorwoche selbstbewusst angehen. Hüben wie drüben ist man am Ballbesitz interessiert und rückt durchaus weit auf.

3 Die Gastgeber setzen sich in der Wolfsburger Hälfte fest. Zum zweiten Mal gibt es Eckball für die Heimmannschaft. Nach der Hereingabe von Bailey steigt Tah hoch, legt die Kugel aber knapp neben den Pfosten.

3 Werder Bremen geht wahnsinnig aggressiv und bissig drauf, bislang spielt sich das Geschehen fast ausschließlich in der Frankfurter Hälfte ab.

3 Es wird brenzlig am Freiburger Sechzehnmeterraum! Bittencourt dringt durchs Zentrum ein, scheitert an der Kante aber mit seinem Dribbling. In der Folge probieren es nacheinander Joelinton und Zuber mit Schüssen aus 16 Metern. Beide treffen den Ball aber nicht richtig und schießen gegnerische Abwehrmänner an. Dann ist die Situation erstmal bereinigt.

3 Beide Teams versuchen in den ersten Minuten den Ball in den eigenen Reihen zu halten und sind im Kontrolle bemüht. Dabei gehen sie noch kein wirkliches Risiko ein.

1 Und nach 30 Sekunden hat Brandt die erste Gelegenheit zur Führung. Nach einem tollen Pass von Volland taucht der Nationalspieler frei vor dem Tor auf, wird aber im letzten Moment am Abschluss gehindert.

3 Dieter Hecking bietet exakt die Formation auf, die auch beim 2:0-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen gestartet hat. Eine Änderung gibt es im erweiterten Aufgebot: In diesem fehlt der erkrankte Christoph Kramer; neu dabei ist László Bénes.

2 Manuel Baum hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf eine personelle Anpassung vorgenommen. Ja-cheol Koo bekommt den Vorzug vor Caiuby, der zunächst auf der Bank Platz nimmt. Alfreð Finnbogason setzt auch heute verletzungsbedingt aus.

1 Die Fohlen tauchen gleich gefährlich vorne auf! Nach einem schnell ausgeführten Strobl-Freistoß hat Hazard auf halblinks plötzlich nur noch Giefer vor sich. Der Belgier kann aber noch rechtzeitig von Schmid eingeholt werden und verpasst so einen sauberen Abschluss.

1 Auf geht's! Leverkusen in Schwarz und Rot stößt an, die Wolfsburger agieren heute in weiß-blauen Jerseys.

1 Der Ball rollt! Nürnberg spielt wie gewohnt in den roten Trikots mit schwarzer Hose und Mainz agiert in den hellblauen Auswärtstrikots.

1 Schiedsrichter Sören Storks aus Velen gibt den Ball frei! Los geht das Duell zwischen den Hausherren von Eintracht Frankfurt und den Gästen vom SV Werder Bremen!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Die Frankfurter Ultras haben zu Ehren ihrer Pokalsieger noch eine beeindruckende Choreografie organisiert! Es ist wahnsinnig stimmungsvoll in der Arena.

1 Anstoß in Sinsheim, Hoffenheim spielt nach 15 Sekunden gleich mal den ersten Fehlpass ins Aus.

1 Spielbeginn

1 FCA versus BMG – auf geht's in der WWK Arena!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Schiedsrichter Sven Jablonski führt die beiden Teams auf den Rasen. Zum 46. Mal treffen die Mannschaften aufeinander. 21 Mal gingen die Punkte an Leverkusen, 17 Mal gewann Wolfsburg.

Der Himmel über Frankfurt ist klar und sonnig bei sommerlichen 22 Grad Außentemperatur. Die Mannschaften kommen auf den grünen Rasen, die Tribünen sind bis auf den letzten Platz gefüllt und die Spannung steigt – noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Beste Bedingungen für ein packendes Bundesligaspiel!

Yann Sommer gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Daniel Baier, so dass die Gastgeber anstoßen werden.

Leiten wird das Geschehen der erfahrenen Guido Winkmann. Unterstützt wird er dabei an den Linien von Christian Bandurski und Arno Blos. Vierter Offizieller ist Martin Petersen und der Videoassistent heißt Tobias Stieler.

Die Mannschaften verlassen in diesen Momenten die Katakomben.

Schiedsrichter ist heute Robert Hartmann. Der 38-jährige Diplom-Betriebswirt aus Wangen feiert heute seine Bundesliga-Premiere in der aktuellen Spielzeit. An den Seitenlinien unterstützen ihn Christian Leicher und Markus Schüller.

Im direkten Vergleich führen die Südbadener etwas überraschend mit sechs zu vier Siegen bei beachtlichen neun Remis. Freiburg scheint also durchaus ein kleiner Angstgegner der Hoffenheimer zu sein. Der letzte TSG-Erfolg datiert aus der vorletzten Saison, als ihr daheim ein 2:1 gelang.

Bei den Mainzern gibt es, trotz des Erfolges gegen den VfB, sogar drei Wechsel in der Startelf. Malong kommt für den verletzten Gbamin, Onisiwo ersetzt De Blasis, der den Verein nach vier Jahren verlassen hat, und Maxim beginnt anstatt Holtmann. Außerdem ist Ujah, der Siegtorschütze des vergangenen Wochenendes, kurzfristig nicht mit dabei. Er ist heute Nacht zum zweiten Mal Vater geworden!

Auf der anderen Seite weiß SGE-Coach Adi Hütter genau, was auf sein Team zukommt: "Wir treffen auf einen sehr variablen Gegner. Sie haben viele gute Spieler, die unterschiedliche Positionen besetzen können." Trotz des großen Respekts vor dem „interessanten“ Gegner, möchte der Österreicher den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel hinlegen: "Sollten wir gegen Bremen gewinnen, würden wir in der Liga einen Top-Start hinlegen. Das ist unser Ziel. Wir wollen unser erstes Heimspiel unbedingt erfolgreich gestalten."

Aushilfs-Übungsleiter Voßler hat auf der Gegenseite ebenfalls lobende Worte übrig. “Mit Hoffenheim kommt eine äußerst schwierige Aufgabe auf das Team zu. Sie sind eine tolle Mannschaft mit genügend Qualität, zudem ist Julian Nagelsmann ein super Coach. Allerdings fahren wir nicht dahin, um zu verlieren. Wir wollen gut spielen und verteidigen und versuchen, es besser zu machen als gegen Frankfurt“, so die klare Aussage des 42-Jährigen.

"Wir müssen in den richtigen Momenten auch clever sein", forderte Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag von seinem Team. Dennoch bleibe er seinem Offensiv-Stil treu: "Ich kann sagen, dass wir nicht nur auf Konter spielen werden!" Was er von der Eintracht erwarte, wollte Kohfeldt nicht preisgeben: "Frankfurt hatte drei komplett unterschiedliche Spiele, mit unterschiedlichen Systemen und unterschiedlichem Personal. Ich habe eine Idee, wie sie gegen uns antreten werden, aber das ist meine Spekulation."

Bei den Gästen steht der zuletzt verletzte Neuzugang Harnik zum ersten Mal in der Startelf, Kainz muss dafür weichen. Ansonsten nimmt Kohfeldt keine Änderungen vor. Kruse, der gegen Hannover noch angeschlagen ausgewechselt werden musste, hat sich rechtzeitig fit gemeldet und beginnt wie gewohnt im Sturmzentrum.

Auch auf der Gegenseite sind zwei Veränderungen zu sehen. Beim VfL steht nämlich heute ein neuer Mann im Tor. Weil Casteels wegen der Geburt seines Kindes passen muss, kommt Pavao zu seinem Bundesliga-Debüt. Noch schwerer wiegt sicherlich der Ausfall von Guilavogui, der mit einer Knieverletzung lange ausfällt. Für ihn spielt heute Gerhardt.

Und der Rückkehrer darf gleich von Beginn an ran, während die bisherige Nummer eins Rönnow auf die Bank muss! Außerdem ist Kapitän Abraham wieder von Beginn an dabei, N'Dicka muss zunächst zuschauen. Auf der linken Angreiferposition erhält Kostić zudem den Vorzug vor Tawatha. Der kroatische WM-Held Rebić hingegen fällt weiterhin verletzt aus.

Daran erinnert auch Coach Julian Nagelsmann: “Wir haben uns zuletzt gegen Freiburg immer so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen“. Auch heute werde es nicht einfach, schließlich hätte der Gegner “sich diesmal verstärkt. Sie haben einen klaren Plan, der variabel ist und den sie während der Spiele ändern können“. Stürmer Andrej Kramarić werde nicht von Anfang an dabei sein können. Auf Florian Hübner muss der Trainer komplet verzichten.

Für das erste Heimspiel der Saison nimmt Michael Köllner zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Enrico Valentini darf mit 29 Jahren sein Bundesligadebüt feiern und Federico Palacios-Martínez darf bei seinem vierten Ligaeinsatz erstmals von Anfang an ran. Sie ersetzten Robert Bauer und Edgar Salli.

Die Hausherren verändern ihre Aufstellungen auf zwei Positionen. Für Henrichs, der unter der Woche zum AS Monaco wechselte, spielt Weiser, im Mittelfeld kehrt Kapitän Lars Bender für Kohr zurück in die Mannschaft. Im Tor steht weiterhin Öczan, der in der Vorwoche ganz stark hielt und das Vertrauen erhält, obwohl Neuzugang Hradecky im Kader steht.

In regeltechnischer Hinsicht wird das Kräftemessen zwischen Rot-Grün-Weißen und Schwarz-Weiß-Grünen von einem Schiedsrichtergespann begleitet, das von Frank Willenborg angeführt wird. Der 39-jährige hauptberufliche Grundschullehrer ist Mitglied im SV Gehlenberg aus dem Niedersächsischen Fußballverband und startet heute in seine dritte Saison als Bundesligaschiedsrichter. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Guido Kleve und Johann Pfeifer; Markus Sinn ist Vierter Offizieller.

Zurück zu heute. Für Hoffenheim ist alles andere als ein Sieg inakzeptabel, der Anspruch muss klarerweise der Dreier sein. In der Vorsaison hat das allerdings gar nicht geklappt. Im Heimspiel mussten sich die Königsklassen-Teilnehmer mit einem 1:1 begnügen. Im Breisgau hieß es letztlich 2:3 – jeweils trotz 1:0-Führungen. Das soll sich nach Möglichkeit nicht noch einmal ereignen.

"Wir wissen, was uns erwartet. Es wird nicht nur Mentalität sein, nicht nur Kampf und lange Bälle", weiß Dieter Hecking, dass sich der heutige Widersacher in spielerischer Hinsicht deutlich verbessert hat. Der 53-Jährige hat mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung eine neue taktische Formation trainiert; das 4-3-3 hat gegen die Werkself sowohl Schwächen als auch Stärken offenbart. Die Umstellung wird sich seriös wohl erst im späten Herbst beurteilen lassen, wenn man Teams mit unterschiedlichen Herangehensweisen begegnet ist.

Apropos unter der Woche: Dort nämlich gab es für die Hausherren interessante Neuigkeiten. Die Sinsheimer erfuhren, gegen wen sie nach der erstmaligen Champions-League-Qualifikation ranmüssen. Ihre Gegner sind durchaus klangvoll: Manchester City mit Pep Guardiola, Shakhtar Donetsk und Olympique Lyon warten auf sie. Da kann es schon auch mal schwerfallen, die Konzentration auf den SC Freiburg zu legen.

Nuri Sahin wird dabei jedoch noch nicht helfen können: Der defensive Mittelfeldspieler wechselte am gestrigen "Deadline Day" völlig überraschend vom BVB zu Werder, wird heute aber noch nicht im Kader sein. Auch die Eintracht sorgte kurz vor Transferschluss noch für einen Paukenschlag: Ex-Keeper Kevin Trapp kehrt von PSG zurück nach Frankfurt!

Allerdings gab es in den letzten 16 Pflichtspielen zwischen dem FCN und dem FSV keinen Auswärtssieg. Den Mainzern gelang es im deutschen Oberhaus sogar nur einmal drei Punkten vom Club zu entführen. Beim ersten Duell in Nürnberg, am 21. Mai 2005, konnten sie einen 2:1-Erfolg bejubeln. Die Torschützen damals hießen Niclas Weiland und Michael Thurk. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Marek Mintál.

Als sie in Richtung Nordkurve spielte, präsentierte sich die Fohlenelf als deutlich agiler und aggressiver und drängte die Farbenstädter vor allem bis zur 65. Minute fast durchgängig in deren Hälfte. In diesem Zeitraum fielen dann auch die entscheidenden Treffer: Den von Neuzugang Neuhaus gezogenen Strafstoß konnte Hofmann in Minute 55. verwandeln; wenig später wurde der Vorsprung nach einer feinen Kombination von Raffael und Johnson durch den Amerikaner verdoppelt (58.).

Auf der Gegenseite starteten die Gäste optimal in die neue Spielzeit. Im viel thematisierten VAR-Chaos gegen den FC Schalke 04 ging unter, dass man über weite Strecken eine starke Leistung gegen den Vize-Meister ablieferte. Nach der mehr als ausbaufähigen Vorsaison tut das der geschundenen Wolfsburger Seele natürlich mehr als gut. Ein Sieg in Leverkusen würden diesen Auftakt natürlich krönen.

Verzichten müssen die Gäste dabei erneut auf Cheftrainer Christian Streich. Der 53-Jährige hat nach seinem leichten Bandscheibenvorfall noch Schmerzen und kann sich nur eingeschränkt bewegen. Wie schon gegen Frankfurt wird also sein Co Lars Voßler auf der Bank Platz nehmen. Auch das Training unter der Woche stand unter der Leitung der Assistenten.

Auch die Borussia aus Mönchengladbach hat vor sieben Tagen eine schwierige erste Halbzeit hinter sich bringen müssen, obwohl sie sich in der 1. Runde des DFB-Pokals durch einen 11:1-Kantersieg beim fünftklassigen BSC Hastedt hatte warmschießen können. So waren die Fohlen Bayer Leverkusen in weiten Teilen der ersten 45 Minuten unterlegen, obwohl sie durch Hazard kurz vor der Pause einen Handelfmeter ungenutzt ließen. Erst infolge des Seitenwechsels zeigte sich das Hecking-Team dann von seiner besten Seite.

Doch der Gast aus Rheinhessen ist schon in guter Form. Im DFB-Pokal gelang den 05ern ein souveräner 3:1-Erfolg in Aue und am ersten Spieltag gewann die Mannschaft von Sandro Schwarz mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart, die Überraschungsmannschaft der Vorsaison. Dementsprechend groß ist auch das Selbstbewusstsein der Mainzer. Nachdem es in der vergangenen Spielzeit erst im Februar mit dem ersten Auswärtserfolg klappte, soll sich dies in der noch jungen Saison ändern. "Wir möchten definitiv nicht wieder solange warten wie vergangenes Jahr und wollen gar keinen großen Unterschied in unserer Herangehensweise machen, ob wir nun zuhause oder auswärts antreten.", betonte Sandro Schwarz.

Die Bremer treten die Auswärtsreise kampfeslustig an. Im ersten Spiel vor einer Woche gegen Hannover 96 musste man sich mit einem 1:1 begnügen, wirklich zufrieden war man damit jedoch nicht. Cheftrainer Kohfeldt war sogar ein bisschen verärgert, "vor allem, weil mehr möglich war." Heute wollen die Grün-Weißen den ersten Dreier einfahren.

"Ich habe mir Gladbach mehrmals angeschaut. Sie haben sensationelle Typen in der Mannschaft und machen es richtig gut. Das wird eine brutal schwere Aufgabe für uns", hat sich Manuel Baum vorgestern bei der Pressekonferenz dagegen entschieden, selbstbewusst zur Attacke aufzurufen. Wenn sich sein Team nach drei zweistelligen Endplatzierungen in Serie in dieser Saison wieder weiter nach oben orientieren möchte, braucht es vor allem eine bessere Heimbilanz: In der WWK ARENA wurden in der Vorsaison lediglich 22 Zähler geholt (sechs Siege, vier Remis, sieben Pleiten).

Bei den Hausherren ist nach einem Spieltag bereits etwas Druck auf dem Kessel. Die Leverkusener sollten heute gewinnen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. In der Vorwoche setzte es nämlich eine Niederlage gegen starke Gladbacher. Sollte man auch gegen den VfL Wolfsburg nichts zählbares mitnehmen, wäre der Fehlstart perfekt. Allerdings will man sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn der Auftritt bei der Borussia bot auch gute Phasen, an die man heute anknüpfen möchte.

Der wiederum musste ein 0:2 im eigenen Stadion gegen die bis dato leicht kriselnden Frankfurter hinnehmen. Obwohl die Eintracht im Supercup und im DFB-Pokal zu enttäuschen wusste, konnten die Freiburger diesen psychologischen Vorteil nicht ausnutzen. Insbesondere die Chancenverwertung ließ sehr viel Luft nach oben. Gegen die TSG sollten die Gelegenheit nicht nochmal verschleudert werden.

Zunächst egalisierte Innenverteidiger Hinteregger den Spielstand, indem er eine Schmid-Flanke aus dem halbrechten Offensivkorridor per Kopf in den Fortuna-Kasten beförderte (57.). Auch Hahn besorgte den Siegtreffer in Minute 75 mit der Stirn, als er eine Richter-Vorarbeit aus dem linken Halbfeld präzise in die rechte Torecke verlängerte. In ihr achtes Bundesligajahr sind die Fuggerstädter durch die Treffer der beiden Ex-Mönchengladbacher erstmals mit einem dreifachen Punktgewinn gestartet.

Guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Bundesliga. Am heutigen Samstag steht hierbei unter anderem die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Wolfsburg auf dem Programm. Anpfiff in der BayArena ist wie gewohnt um 15:30 Uhr

Dabei soll es für die Nürnberger heute besser laufen als am letzten Wochenende. In Berlin verlor der Club trotz ansprechender Leistung mit 0:1. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Leider sind wir aber mit null Punkten heimgefahren. Jetzt gilt's, dass wir miteinander in den nächsten Wochen und Monaten zu Punkten kommen", stellte Michael Köllner im Vorfeld der Partie klar. Und welche Partie wäre besser für die ersten Zähler der Saison geeignet als das erste Bundesliga-Heimspiel seit Mai 2014?

Nach dem wackeligen Pflichtspielstart im DFB-Pokal, in dem sich FC Augsburg beim TSV Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest zu einem 2:1-Erfolg mühte, verlief auch die erste Halbzeit in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens alles andere als vielversprechend, ging er doch durch einen ungenauen Aufbaupass des neuen Stammtorhüters Giefer eingeleiteten Kopfballtreffer der Düsseldorfer mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine. Nach der Pause konnte die Baum-Truppe die Partie jedoch auf ihre Seite ziehen.

Null Zähler – so leer sehen aktuell die Punktekonten beider Mannschaften aus. Dabei waren zwei ganz unterschiedliche Gegner jeweils am Werk. 1899 musste im Eröffnungsspiel eine Pleite gegen Bayern München einstecken. Etwas unglücklich verlor die Nagelsmann-Truppe am Ende unter anderem durch einen fragwürdigen Elfmeter. Um den Saisonbeginn nicht zu versauen, soll jetzt schleunigst ein Heimdreier gegen den SC her.

Frankfurt gewann im ersten Ligaspiel beim SC Freiburg souverän mit 2:0. Obwohl man sich in der Defensive zuweilen noch etwas wackelig präsentierte, glänzten die Angreifer der Eintracht mit gnadenloser Effizienz. Jetzt sind die Pokalsieger heiß auf das erste Heimspiel: "Ich habe mir sagen lassen, dass die Stimmung am Samstag super werden wird. Dementsprechend ist die Vorfreude riesengroß", sagte Neuzugang Lucas Torró im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Wie in der Vorsaison duellieren sich Augsburg und Mönchengladbach am 2. Spieltag; im Gegensatz zum Duell Ende August 2017, bei dem die Fuggerstädter durch einen Treffer in der vorletzten regulären Spielminute verdientermaßen zum 2:2-Endstand ausglichen, gehen beide Widersacher mit einem Erfolgserlebnis in die 90 Auftaktminuten in der WWK-Arena: Der FCA siegte am vergangenen Samstag mit 2:1 bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf; BMG entschied das rheinische Match gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 für sich.

Wie die Zeit vergeht: Vor knapp zehn Monaten gab Florian Kohfeldt sein Trainer-Debüt beim SV Werder Bremen in Frankfurt und musste durch ein spätes Haller-Tor eine bitte Last-Minute-Niederlage einstecken. Ein Jahr später hat Kohfeldt Werder einmal auf links gedreht und wagt nun einen neuen Angriff auf die Eintracht-Festung. Doch die SGE ist gut gerüstet…

Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga! Am zweiten Spieltag empfängt heute Eintracht Frankfurt den SV Werder Bremen! Los geht es zur besten Fußballzeit um 15:30 Uhr!

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! In seiner Heimpremiere empfängt der FC Augsburg die Borussia aus Mönchengladbach. Die erfolgreich in die Saison gestarteten Fuggerstädter und Fohlen stehen sich ab 15:30 Uhr in der WWK ARENA gegenüber.

Hallo und herzlich willkommen aus Nürnberg. Ab 15:30 Uhr wird auch im Max-Morlock-Stadion endlich wieder Bundesliga-Fußball gespielt. Zum ersten FCN-Heimspiel der Saison ist der FSV Mainz 05 zu Gast.

Hallo und herzlich willkommen zu Spieltag Zwei der Bundesliga! Nachdem am Ende ein 1:3 in München stand, möchte die TSG Hoffenheim den Saisonstart korrigieren und die ersten drei Zähler. Verhindern will das heute der SC Freiburg. Wem von beiden wird der Auftakt in die neue Spielzeit so richtig vermiest? Ab 15:30 Uhr wissen wir es.

90 Fazit:

In ihrem 53. Bundesligaduell trennen sich Hannover 96 und Borussia Dortmund erstmals mit einem 0:0. Nach dem torlosen Pausenremis, das sich die Niedersachsen trotz der beiden späten Großchancen durch Reus wegen ihrer hohen Spielanteile verdient hatten, näherten sich die Kräfteverhältnisse in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit wieder dem weiter Teile des ersten Durchgangs an: Die Roten hatten das Spielgerät meist in ihren Reihen, gefielen durch lange Kombinationen im Mittelfeld, waren im letzten Felddrittel aber ziemlich harmlos. Obwohl der BVB zunächst wieder abgebaut hatte, konnte er sich die erste gute Chance nach dem Seitenwechsel erarbeiten, als Philipp nach einer Wolf-Flanke per Kopf den linken Innenpfosten traf (60.). Diese läutete eine etwas druckvollere Phase der Favre-Truppe ein, die jedoch nicht zu weiteren nennenswerten Abschlüssen führte. Einen solchen gab es hingegen nach 78 Minuten auf der anderen Seite: Kapitän Anton setzte einen noch leicht abgefälschten Volleyschuss nach Eckballvorarbeit durch Fossum Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. In der Schlussphase war dann keines der beiden Teams bereit, den späten Siegtreffer mit aller Macht anzupeilen. Die Niedersachsen haben wie in Bremen gezeigt, dass sie auf eine weitere Saison jenseits des Tabellenkellers hoffen dürfen. Auf Seiten der Gäste ist zu konstatieren, dass man sich trotz der spielerischen Probleme gute Chancen erarbeiten kann, von diesen aber keine nutzte. Hannover 96 ist nach der Länderspielpause zu Gast bei RB Leipzig. Für Borussia Dortmund geht es in 14 Tagen mit einem Heimspiel gegen die SG Eintracht Frankfurt weiter. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Reus will auf dem linken Flügel gegen Sorg einen Freistoß ziehen. Referee Zwayer hat aber alles richtig erkannt, das Auflaufen des Gästekapitäns gesehen und lässt deshalb weiterspielen.

90 Drei Minuten des Nachschlags sind bereits verstrichen. Beiden Teams mangelt es am letzten Fünkchen Bereitschaft, um noch etwas an der Punkteteilung zu ändern.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Auch wegen der Verletzungsunterbrechung nach Philipps Pfostenkopfball werden satte 300 Sekunden nachgespielt. Gibt es noch einen späten Sieger in der HDI-Arena?

89 Einwechslung bei Hannover 96 -> Marvin Bakalorz

89 Auswechslung bei Hannover 96 -> Ihlas Bebou

87 Wood fehlt die Durchsetzungskraft! Der Amerikaner taucht nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte plötzlich gefährlich an der zentralen Strafraumkante auf, wird dabei von Diallo verfolgt. Der Ex-Mainzer kann Wood auch daran hindern, einen Abschluss zustande zu bringen, bekommt noch gerade den rechten Fuß zwischen Ball und Tor.

86 Der leicht angeschlagene Albornoz trottet vom Rasen, wird positionsgetreu durch Ostrzolek ersetzt. Auf Seiten der Gäste kommt Raphaël Guerreiro für Dahoud.

86 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Raphaël Guerreiro

86 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Mahmoud Dahoud

86 Einwechslung bei Hannover 96 -> Matthias Ostrzolek

86 Auswechslung bei Hannover 96 -> Miiko Albornoz

84 Sanchos Freistoß vom rechten Flügel findet zwar den Weg auf Piszczeks Schädel. Der Pole kann dem Ball aus gut 13 Metern aber nicht genügend Druck mitgeben, so dass Esser in der halbrechten Ecke keine Probleme mit dem Abfangen hat.

83 Die Hausherren haben ihr zwischenzeitliches Tief überstanden und bewegen sich mittlerweile wieder auf Augenhöhe. Viel deutet nun darauf hin, dass sie auch am 2. Spieltag ein Unentschieden holen - auch heute hätte das Match in beide Richtungen kippen können.

80 Philipps Arbeitstag ist vorzeitig beendet. Für den Ex-Freiburger soll Sancho in der Schlussphase für frischen Wind in der Dortmunder Offensive sorgen.

79 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Jadon Sancho

79 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Maximilian Philipp

78 Anton verpasst das 1:0 hauchdünn! Der 96-Kapitän ist Adressat einer Fossum-Ecke von der rechten Fahne, packt aus gut zehn zentralen Metern einen feinen Volleyschuss mit dem rechten Fuß aus. Der noch leicht abgefälschte Ball fliegt Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

75 Paco Alcácer kann BVB-Coach Favre heute noch nicht einwechseln; der Neuzugang vom FC Barcelona sitzt noch nicht auf der Bank. Echte offensive Alternativen wären Götze und Sancho.

72 Dortmund scheint die Schlagzahl erhöhen zu wollen, gibt von Minute zu Minute auffälliger den Takt vor. In Sachen Chancen ist die Favre-Truppe nach 72 Minute klar vorne - kann diese Überlegenheit auch noch auf das Ergebnis übertragen werden?

69 Reus rutscht knapp an der Gästeführung vorbei! Dahoud verlagert das Spiel im Rahmen eines Gegenstoßes vom halbrechten in den halblinken Korridor. Wolf hat an der seitlichen Strafraumlinie das Auge für Reus im Zentrum, spielt flach an die Fünferkante. Der kommt einen Schritt zu spät, um gegen den geschlagenen Esser nur noch einschieben zu müssen.

67 Die Schwarz-Gelben können den Schwerpunkt des Geschehens wieder etwas weiter in Richtung des gegnerischen Kastens verlagern. Dahoud zieht aus halbrechten 21 Metern mit dem rechten Spann ab. Der Aufsetzer verfehlt den linken Pfosten deutlich.

64 Nun sind die Gäste wieder vollzählig.

63 Nach gut 90 Sekunden Unterbrechung rollt das Leder wieder. Der BVB spielt vorerst mit neun Feldspielern weiter.

61 Philipp ist nach seinem Kopfstoß mit Anton zusammengeprallt und muss auf dem Feld behandelt werden - es scheint nur Nasenbluten zu sein, das ihn gerade am Weiterspielen hindert.

60 Philipp scheitert am Aluminium! In den Nachwehen eines halbherzig geklärten Reus-Freistoß flankt Wolf vom linken Flügel in Richtung Elfmeterpunkt. Der Ex-Freiburger kommt vor Anton an den Ball und nickt ihn in Richtung linker Ecke. Er trifft den linken Innenpfosten; daraufhin können die Niedersachsen klären.

59 Hannover will die fehlenden flachen Passwege und die durch die Mitte nach der Pause mit hohen Bällen von den Außenbahnen kompensieren, schlägt diese auch gerne aus größerer Entfernung in den Sechzehner. Gegen Akanji und Diallo ist mit Kopfbällen aber nicht viel auszurichten.

56 Bebou probiert sich aus der zweiten Reihe, indem er einen aufspringenden Ball mit dem rechten Spann in den Gästekasten befördern will. Das Leder rutscht ihm aber aus gut 21 Metern leicht ab und fliegt deshalb recht deutlich rechts am Ziel vorbei.

55 Maina bleibt spritzig! Der 19-Jährige lässt Delaney auf der rechten Sechzehnerseite ins Leere grätschen, um dann für Fossum abzulegen. Dessen Rechtsschuss wird zum Eckball eingefälscht, der den Niedersachsen keine gefährliche Szene einbringt.

54 Piszczek spielt aus dem rechten Mittelfeld einen langen Diagonalball auf an das linke Strafraumeck. Den kann Wolf zwar auch erreichen, doch Sorg kann die fehlenden Meter gerade noch erlaufen und die Tür zu Esser für den Ex-Frankfurter schließen.

51 Maina findet Wood! Das Eigengewächs schafft es über rechts hinter die Viererkette und spielt einen halbhohen Ball vor den kurzen Pfosten. Dort kann der amerikanische Joker zwar trotz der engen Bewachung von Diallo aus spitzem Winkel in Richtung Kasten verlängern, trifft aber nur das Außennetz.

50 96 vermittelt in den ersten Minuten nach Wiederbeginn einen gefestigteren Eindruck als in der Schlussphase der ersten Halbzeit, zieht wieder lange Perioden des Ballbesitzes auf. Das ist auf diesem spielerischen Niveau durchaus beeindruckend.

47 Während Gästecoach Favre noch mit personellen Änderungen wartet, hat Breitenreiter einen Tausch vorgenommen: Anstelle von Asano wirkt ab sofort Wood mit, der im Sommer vom Hamburger SV an die Leine geholt wurde.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der HDI-Arena! Hannover kann die guten spielerischen Eindrücke aus dem Match in Bremen zwar bestätigen, lässt aber noch die nötige Zielstrebigkeit im letzten Felddrittel vermissen. Genau die zeigte der BVB in den letzten fünf Minuten, als er durch Reus zweimal hochgefährlich vor Essers Kasten auftauchte.

46 Einwechslung bei Hannover 96 -> Bobby Wood

46 Auswechslung bei Hannover 96 -> Takuma Asano

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Felix Zwayer schickt die Teams pünktlich in die Kabinen. 0:0 steht es nach 45 Minuten zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund. Die Hausherren bestimmten die erste Viertelstunde mit langen Ballbesitzphasen, konnten sich allerdings keine Abschlüsse herausarbeiten. Der Gast hatte zunächst große Mühe, aktiv am Geschehen teilzunehmen, konnte seine Aufbaupläne überhaupt nicht umsetzen – auch wegen des effektiven hohen Anlaufens der Breitenreiter-Truppe. In der Folge gestaltete das Favre-Team die Kräfteverhältnisse etwas ausgeglichener. Bis zur ersten zwingenden Gelegenheit dauerte es aber noch: Erst kurz vor dem Kabinengang ließ Reus zwei gute Chancen ungenutzt, schoss aus halbrechten 14 Metern zunächst unten links daneben (40.) und traf wenig später die Latte (42.). Trotz der Feldüberlegenheit der Roten waren die Schwarz-Gelben der Führung also deutlich näher. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

42 Reus scheitert am Querbalken! Dahoud wird im Angriffszentrum in Szene gesetzt, steckt klasse auf halbrechts zum WM-Fahrer durch. Der entscheidet sich aus ähnlicher Lage wie vor 90 Sekunden für einem hohen Abschluss in Richtung kurzer Ecke, trifft aber nur die Latte.

40 Reus lässt die Großchance zum 0:1 liegen! Infolge eines langen Schlages von Piszczek legt Anton nicht nur unfreiwillig mit dem Rücken für Dortmunds Kapitän ab, sondern rutscht beim Versuch der Zweikampfaufnahme auch noch aus. So hat Reus freie Bahn und visiert aus halbrechten 14 Metern die flache linke Ecke an. Die verfehlt er um Zentimeter.

39 Das Breitenreiter-Team wird ähnlich früh attackiert wie die Schwarz-Gelben, kann die engen Räume in der eigenen Hälfte meist aber besser überbrücken. Dortmund baut seine Spielanteile gerade dennoch etwas aus.

36 Wolf packt aus halblinken 24 Metern ein Schüsschen mit dem rechten Spann aus. Dieses stellt Esser in der rechten Ecke aber vor keine Probleme. Der 96-Keeper erlebt wie sein Gegenüber Bürki eine ziemlich ruhige erste Halbzeit.

35 Der BVB bekommt eindrucksvoll aufgezeigt, dass er sich heute strecken muss, um erneut die drei Punkte zu holen. Die Defensivreihe kommt zwar sehr stabil daher; das riesige offensive Potential kann bisher allerdings nicht ansatzweise abgerufen werden.

32 Eine halbe Stunde ist gespielt in der HDI-Arena und die Niedersachsen setzen die starke spielerische Leistung aus dem Match in Bremen fort. Sie haben gegenüber dem Champions-League-Teilnehmer weiterhin Vorteile - es fehlen lediglich zwingende Abschlüsse.

29 Esser ist nach einem langen Ball aus dem rechten Mittelfeld der Gäste außerhalb seines Sechzehners gefordert. Er vermitelt gut fünf Meter vor seinem Hoheitsgebiet nicht den sichersten Eindruck, kann aber letztlich vor Philipp klären.

27 Maina mit der Pieke! Das 96-Eigengewächs profitiert davon, dass eine Albornoz-Flanke von links auf die rechte Strafraumseite durchrutscht. Er umkurvt Schmelzer mit einem Haken nach innen und versucht es dann mit der linken Fußspitze. Er trifft das Spielgerät nicht richtig; der Abschluss wird geblockt, ohne dass Bürki eingreifen muss.

26 Philipp lässt das Heimnetz mit einem präzisen Linksschuss in die flache rechte Ecke zappeln, doch zum Zeitpunkt des Einschlags ist das Match wegen einer Abseitsstellung von Wolf schon einige Augenblicke unterbrochen.

24 Dahoud setzt den ersten Schussversuch ab! Der Ex-Mönchengladbacher taucht nach einem Vorstoß über links im offensiven Zentrum auf und probiert sich mit einem Rechtsschuss. Walace blockt ab und produziert dadurch eine Bogenlampe, die Esser vor dem rechten Pfosten sicher aufnimmt.

22 Asano sucht Füllkrug von der rechten Grundlinie mit einem halbhohen Anspiel in Richtung des kurzen Pfostens. Der Topscorer der Vorsaison wird jedoch dermaßen eng von Akanji bewacht, dass er nicht herankommt.

21 Philipp kann den Ball unweit der rechten Strafraumkante nach Wolfs halbhohem Pass zunächst behaupten, geht daraufhin aber nach einem Zweikampf mit Wimmer zu Boden. Referee Zwayer hat aber kein Vergehen erkannt und entscheidet sich gegen einen Freistoßpfiff.

18 Fossum schnibbelt einen ersten Freistoß von der linken Außenbahn mit dem rechten Innenrist auf den Elfmeterpunkt. Im zweiten Anlauf kann die Gästeabwehr die Szene klären, ohne dass es auch nur ansatzweise brenzlig wird.

17 Wimmer findet Bebou mit einem hohen Anspiel von der Mittellinie auf die linke Sechzehnerseite. Piszczek kann seinen Stellungsfehler aber direkt ausbügeln und nimmt dem Ex-Düsseldorfer das Spielgerät wieder ab.

15 Der Eindruck aus dem Dortmunder Heimspiel gegen Leipzig bestätigt sich: Der schwarz-gelbe Aufbauspiel kommt noch nicht wirklich überzeugend daher. Der BVB hat sich noch kein einziges Mal sauber nach vorne kombinieren können.

12 Albornoz schlägt vom linken Flügel einen hohen Ball in den Sechzehner. Füllkrug will mit der Brust für Asano ablegen, doch Diallo hat den Braten gerochen und kann vor dem Japaner klären.

10 Jedenfalls zum Auftakt des Abends sind die Niedersachsen nicht gewillt, eine passive Rolle einzunehmen. Sie zeigen sich zunächst sogar einen Tick passsicherer als die Favre-Truppe. Auf die Premierenchance warten allerdings noch beide Klubs.

7 Beiden Teams geht es in den ersten Momenten zuvörderst darum, das Leder lange in den eigenen Reihen kreisen zu lassen und es nicht zu früh herzuschenken. Die großen Risiken werden in dieser Anfangsphase noch nicht eingegangen.

5 Kurz vor dem Anpfiff wurde im Stadion übrigens bekanntgegeben, dass der stark umworbene Angreifer Niclas Füllkrug seinen Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert hat.

4 Schmelzer schlägt aus dem linken Halbraum einen ersten gefährlichen Ball in den Strafraum der Gastgeber. 96-Keeper Esser kann das Leder aber vor dem lauernden Reus aufnehmen.

3 Lucien Favre schickt einen neuen Akteur ins Rennen. Sommerverpflichtung Marius Wolf rückt für den mit muskulären Problemen nicht mitgereisten Christian Pulisic in die erste Formation der Schwarz-Gelben.

2 André Breitenreiter hat im Vergleich zum 1:1-Remis beim SV Werder Bremen zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Matthias Ostrzolek (Bank) und Pirmin Schwegler (Gesäßmuskelzerrung) beginnen Miiko Albornoz und Iver Fossum.

1 Hannover gegen Dortmund – Bundesligaspieltag zwei läuft!

1 Spielbeginn

Waldemar Anton gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Marco Reus, so dass die Schwarz-Gelben anstoßen werden.

Es ist angerichtet: Die 22 Hauptdarsteller betreten in diesen Augenblicken den Rasen. Die Hausherren tragen rote Trikots, schwarze Hosen und weiße Stutzen. Der Gast präsentiert sich ganz in Gelb.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Unparteiischengespann in die Landeshauptstadt Niedersachsens entsandt, das von Felix Zwayer angeführt wird. Der 37-jährige Immobilienkaufmann steht in Diensten des SC Charlottenburg aus dem Berliner Fußball-Verband und ist startet heute in seine zehnte Bundesligasaison. Seit 2012 steht er zudem auf der FIFA-Liste. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Thorsten Schiffner und Marco Achmüller; als Vierter Offizieller verdingt sich Christof Günsch.

Mit Paco Alcácer hat der neue Coach Lucien Favre am Dienstag noch seinen gewünschten Angreifer bekommen; heute kann der Schweizer aber noch nicht auf seine Nummer neun, die mit einer Kaufoption zunächst für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen wurde, zurückgreifen. Gegen die Sachsen ist am Sonntag deutlich geworden, dass der BVB sein riesiges offensives Potential schon auf den Rasen bringen kann. Es haperte noch in einigen Szenen am Spielaufbau, was zu diesem frühen Zeitpunkt aber nicht verwundern dürfte.

In ihren ersten beiden Pflichtspielen haben die Schwarz-Gelben jeweils Comebackqualitäten gezeigt. Nach dem doppelten Last-Minute-Sieg im DFB-Pokalspiel bei der SpVgg Greuther Fürth rannten sie zum Bundesligastart dem RB Leipzig schon nach der ersten Minuten einem Rückstand hinterher, feierten aber durch die folgenden Treffer von Dahoud (21.), Sabitzer (40., Eigentor), Witsel (43.) und Reus (90.) trotzdem noch einen deutlichen Erfolg, der ihnen direkt die Tabellenführung einbrachte.

Für Borussia Dortmund sind diese letzten beide Augusttage auch schon vor dem Abendmatch in der HDI-Arena nachrichtenreich. Bereits gestern wurden die Gruppengegner in der Champions League ausgelost, mit der Club Brugge KV, der AS Monaco und dem Club Atlético de Madrid haben die Schwarz-Gelben Konkurrenten erwischt, bei denen ein Achtelfinaleinzug jedenfalls keine Überraschung darstellen würde. Heute wurde dann vermeldet, dass Nuri Şahin den Verein nach insgesamt zehneinhalb Profijahren in Richtung Bremen verlässt.

"Das sind genau die Spiele, die man sich wünscht: Abendspiel, Flutlichtatmosphäre, Unterstützung von den Rängen, der Tabellenführer kommt. Ja, ich glaube das ist ein Spiel, auf das wir uns besonders freuen – natürlich auch begründet in Erinnerung an das letzte Heimspiel der letzten Saison gegen Dortmund mit vielen positiven Erlebnissen", denkt André Breitenreiter mit Vergnügen an das letzte BVB-Gastspiel in Hannover zurück. Ende Oktober 2017 konnte sich 96 mit 4:2 durchsetzen.

96 hat auch im Weser-Stadion bewiesen, dass der durchaus schmerzhafte Abgang von Innenverteidiger Salif Sané (FC Schalke 04) schon ganz gut verdaut wurde. Mit Kevin Wimmer (Stoke City FC, Leihe), Walace (Hamburger SV) und Takuma Asano (Arsenal FC, Leihe, zuletzte VfB Stuttgart) hat Trainer André Breitenreiter schon drei Neuzugänge in seine Stammformation integriert. Heute haben die Niedersachsen noch auf den letzten Drücker den deutschen U20-Nationalspieler Florent Muslija vom Karlsruher SC verpflichtet.

Hannover 96 hat nach dem furiosen 6:0-Pokalerfolg beim Karlsruher SC zum Bundesligaauftakt beim SV Werder Bremen ein 1:1-Unentschieden geholt. Nachdem der eingewechselte Hendrik Weydandt seiner sensationellen Geschichte durch den Führungstreffer in Minute 76 ein weiteres Kapitel hinzugefügt hatte, musste die Breitenreiter-Truppe fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch das Ausgleichstor hinnehmen. Trotz des verpassten Dreiers darf der Auftritt der Roten bei den ambitionierten Bremern als positiv bewertet werden.

Vor der ersten Länderspielpause der noch jungen Saison 2018/2019, in der in Europa am kommenden Donnerstag die UEFA Nations League ihren Betrieb aufnimmt, absolviert die Bundesliga noch ihren 2. Spieltag, so dass auch die restlichen neun Vereine ihre Heimpremiere feiern. Die Hannoveraner Anhänger werden direkt mit einem echten Flutlichtknaller beglückt, schließlich ist mit Borussia Dortmund ein Champions-League-Teilnehmer nach Niedersachsen gereist.