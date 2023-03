Heidenheim beendet Wahnsinns-Serie der Lilien

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig an der Spieldynamik, weiterhin mit dem etwas besseren Kräfteverhältnis bei den Heidenheimer Hausherren. Nach einer Flanke von Jonas Föhrenbach scheiterte Jan Schöppner mit seinem Kopfballaufsetzer an Darmstadts Keeper Marcel Schuhen (52.). Die reguläre Spielzeit war fast abgelaufen, da gelang doch noch der Lucky Punch: Stefan Schimmer behauptete den Ball und setzte den mitlaufenden Beste in Szene, der im Eins-gegen-Eins mit Schuhen eiskalt bliebt und vor 12.212 Zuschauer*innen zum 1:0-Sieg Heidenheims über den Tabellenführer Darmstadt traf (89.). Heidenheims Dzenis Burnic sah in der 90. Minute noch Gelb-Rot.