Sandhausen konnte so gut wie keine Nadelstiche setzen und konzentrierte sich auf die Defensive. Nach einer Ecke der Gäste konterte Heidenheim in einer Drei-Gegen-Eins-Situation, spielte den Angriff jedoch nicht konsequent zu Ende und der Ball landete am Außennetz (38.). Auf der Gegenseite hatte Alexander Esswein die große Chance auf die Führung, traf aber nur den Pfosten (39.). So ging es torlos in die Halbzeitpause.