FCK entreißt Heidenheim sicheren Sieg

Vor 41.543 Zuschauern auf dem Betzenberg entwickelte sich von Beginn an eine Kampfpartie, die klare spielerische Linie fehlte beiden Teams. Viele Unterbrechungen hemmten zudem den Fluss. Große Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware. Die Roten Teufel starteten druckvoll in den zweiten Durchgang. Aaron Opoku verzog aus guter Position (47.). Die Führung der Gäste fiel überraschend, Kleindienst traf per Flachschuss zu seinem 20. Saisontor. Der Treffer gab Heidenheim Auftrieb. Sie hielten das Geschehen nun vom eigenen Tor fern. Der Ex-Lauterer Pick erhöhte dann sehenswert aus der Distanz. Doch Kaiserslautern kam in der Nachspielzeit noch einmal zurück.