Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn musste Köln das verletzungsbedingte Ausscheiden von Kapitän Jonas Hector verkraften (51.). Doch davon ließ sich der FC nicht verunsichern, Ljubicic traf nach einer starken Kombination sehenswert aus dem Rückraum in den Winkel (55.). Nach dem Führungstreffer wurde die Partie noch hitziger - Gladbach war um eine schnelle Antwort bemüht. In der 62. Minute trafen die Gladbacher wieder nur Aluminium, dieses Mal scheiterte Alessane Plea aus der Drehung am Pfosten (62.). Hofmann schoss knapp am Tor vorbei (65.) - Schwäbe wehrte in höchster Not einen erneuten Schussversuch von Plea ab (67.).