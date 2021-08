1. FC Köln - Hertha Berlin 3:1

Nach dem Wechsel überrumpelten die Kölner die Gäste. Kainz verwertete innerhalb von drei Minuten zwei Hereingaben, eine per Fuß (52.) und eine per Kopf (55.). Hertha wechselte nun offensiv, Köln attackierte nicht mehr ganz so früh, es blieb ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase waren die Kölner dem 4:1 sogar näher als die Berliner dem Anschlusstreffer.