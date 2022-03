Von Beginn an drückten beide Mannschaften auf das Tempo. Die erste Chance hatte vor 50.000 Zuschauer*innen der BVB, der Dropkick-Versuch von Raphael Guerreiro war aber zu unplatziert (6.). Kurz darauf ging Dortmund in Führung: Ein langer Ball von Jude Bellingham landete bei Wolf, der den Ball stark mitnahm und an FC-Torhüter Marvin Schwäbe vorbei ins Tor beförderte (8.). Die Dortmunder waren in dieser Szene wegen einer Behandlung von Benno Schmitz in Überzahl.