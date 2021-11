1. FC Köln - Union Berlin 2:2

Die Kölner starteten flotter in die Partie und waren auch sofort erfolgreich. In der siebten Minute knallte Florian Kainz den Ball in einem schnellen Gegenangriff aus rund 30 Metern an die Latte. Anthony Modeste nutzte den Abpraller und staubte zur Führung ab. Jedoch hielt sie nicht lange. Kaum war die Tormusik verstummt, hatte Julian Ryerson den Ball am rechten Strafraumeck, ließ sich kurz Zeit und schoss ins kurze Eck – der Ausgleich!