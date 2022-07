Düsseldorf dürfte reichlich beeindruckt von dem Auftreten des Aufsteigers gewesen sein. Der 1. FC Magdeburg kreierte gerade in der Anfangsphase viele Torchancen und forderte mehrfach Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier. So zum Beispiel Jason Ceka, der den Keeper mit einem Distanzschuss zur Parade zwang (26. Minute). In der 35. Minute wurde Düsseldorf nach Prüfung durch den VAR ein Handelfmeter wieder aberkannt, doch kurz darauf war die Handberührung des Magdeburgers Jamie Lawrence bei einer Flanke von Felix Klaus eindeutig. Und so trat Rouwen Hennings an den Elfmeterpunkt und verwandelte sicher zur 1:0-Halbzeitführung.