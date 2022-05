Schalke nach Sieg beim FCN Zweitliga-Meister

Vor 50.000 Zuschauer*innen hätte Lukas Schleimer den 1. FC Nürnberg kurz nach Anpfiff direkt in Führung bringen können, doch sein Schuss vom rechten Fünfereck flog links knapp am gegnerischen Tor vorbei (4. Minute). Diesem Schnellstart schloss sich der FC Schalke 04 an, Rodrigo Zalazar brachte per Flanke von rechts den Ball in die Mitte direkt auf Simon Terodde, der per Drehung direkt abzog, aber genau Nürnbergs Schlussmann Carl Klaus traf (9.) Doch nur knapp fünf Minuten später zauberte Zalazar dann selbst: Noch aus der eigenen Hälfte hinaus ließ der 22-Jährige, der am vergangenen Spieltag gegen den FC St. Pauli das entscheidende Tor zum vorzeitigen Aufstieg erzielt hatte, den Ball über Klaus hinaus ins rechte Eck fliegen (15.).