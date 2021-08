1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 1:0

Schon nach fünf Minuten setzte Jae Sung Lee einen Kopfball an den Pfosten, beim folgenden Nachschuss zielte Paul Nebel nur haarscharf daneben. Zunächst war nicht zu merken, wer hier der Champions-League-Starter und wer der Abstiegskandidat ist. Das Chaos, in dem insgesamt 14 Personen des Teams in dieser Woche in Quarantäne geschickt wurden, schweißte die Mainzer offenbar nur noch stärker zusammen.