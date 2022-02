Durch einen späten Doppelpack von Christoph Baumgartner hat die TSG Hoffenheim am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart erneut ein Comeback hingelegt. So endete die Partie mit einem 2:1 für die TSG, obwohl die abstiegsbedrohten Stuttgarter im zweiten Durchgang erst zum umjubelten 1:0 trafen. Einseitiger war die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld. Dank spielerischer Überlegenheit und sehenswertem Tempofußball setzte sich die Werkself am Ende mit 3:0 durch – Moussa Diaby traf doppelt. Ebenso deutlich hat der SC Freiburg gegen Hertha BSC gewonnen. Die Freiburger profitierten in einer meist ausgeglichenen Begegnung von einem frühen Elfmeter und den beiden späten Joker-Toren durch Kevin Schade und Lucas Höler. Das 0:3 war für die Hertha die dritte Pleite in Folge.