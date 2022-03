Für die Tabellennachbarn Arminia Bielefeld und FC Augsburg ging es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Daniel Caligiuri erzielte das einzige Tor der Partie, so dass sich Augsburg mit einem 1:0-Auswärtssieg in der Tabelle an Bielefeld vorbeischiebt. Der VfL Bochum hat zuhause gegen Greuther Fürth ebenfalls wichtige Zähler für den Klassenerhalt gesichert. Maxim Leitsch hatte die Hausherren in Führung gebracht, doch ein Eigentor von Amel Bella-Kochtap brachte den Tabellen-18. wieder zurück ins Spiel. Anthony Losilla aber sorgte mit dem Tor zum 2:1-Endstand dafür, dass die Punkte in Bochum bleiben.