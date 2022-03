Der FC Bayern München hätte bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung liegen können, doch Thomas Müller stand beide Male im Abseits. So legte die TSG Hoffenheim durch den Treffer von Christoph Baumgartner vor. Robert Lewandowski köpfte in der ersten Hälfte noch zum Ausgleich, die Führung verpasste der FC Bayern aber wieder nach Abseitssituation von Lewandowski. So reichte es für den Rekordmeister wie in der Vorwoche nur zu einem Unentschieden.