Kuriosere Szenen spielten sich in Mainz ab. Beim deutlichen 4:0-Sieg der 05er gegen Arminia Bielefeld gingen die Mainzer durch ein Blitztor in Führung und verwandelten in der zweiten Hälfte dann binnen 15 Minuten gleich dreimal vom Punkt. Genauso souverän hat sich der FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin durchgesetzt. Beim 4:0 brachte Kingsley Coman die Bayern mit einem Winkeltreffer in Führung, ehe Tanguy Nianzou sein Premieren-Tor in der Bundesliga erzielte. Im Anschluss schnürte Robert Lewandowski per Strafstoß und Treffer aus kurzer Distanz noch einen Doppelpack.