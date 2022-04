Lukas Nmecha brachte den VfL bereits in der ersten Hälfte 2:0 in Führung, Maximilian Arnold und Max Kruse legten in Halbzeit zwei jeweils mit einem Tor noch nach. Ein später Strafstoß in der Schlussminute erlöste den FC Bayern München im Bayern-Derby gegen den FC Augsburg. Robert Lewandowski verwandelte den in der 81. Minute zugesprochenen Elfmeter zum 1:0-Endstand.