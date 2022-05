Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga stellte sich die Frage: Wer folgt der SpVgg Greuther Fürth in die zweite Liga? Hertha BSC war nah dran am Klassenerhalt, bis Arminia Bielefeld dem Hauptstadtklub in der Nachspielzeit einen Strich durch die Rechnung machte. Der VfB Stuttgart punktete gegen Wolfsburg. Vorne in der Tabelle träumen Köln und Freiburg weiter von Europa, während Leipzig aus den Champions-League-Rängen fliegt.