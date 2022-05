Bundesliga - 34. Spieltag

Nach einem Freistoß für den BVB blieb der Ball in der BSC-Mauer hängen, nach VAR-Prüfung wurde Marvin Plattenhardt ein Handspiel attestiert, so dass nun Dortmund zum Elfmeterpunkt gebeten wurde. Dabei trat ein letztes Mal Erling Haaland an. Der Norweger zielte genau in die Mitte, dabei war Marcel Lotka noch mit dem Fuß dran, aber der Ball ging ins Tor (68.). Und in der Schlussminute traf der 17-jährige Youssoufa Moukoko zur Entscheidung, nachdem er erst eine Minute zuvor für Axel Witsel aufs Spielfeld gekommen war: Jude Bellingham brachte per Steilpass den Ball aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, wo Moukoko blitzschnell einlief und mit einem Abpraller am rechten Innenpfosten das spielentscheidende Tor erzielte (84.).