Im Kampf um Platz vier musste der SC Freiburg den Kürzeren ziehen. Gegen Bayer Leverkusen verloren die Freiburger mit 1:2. Lucas Alario sorgte zunächst für die Leverkusener Führung. Kurz vor Schluss erzielte Joker Janik Haberer zwar den SCF-Ausgleich, doch Exequiel Palacios entschied das Spiel in der Nachspielzeit für Bayer 04. Davon profitierten die Leipziger, die gegen Arminia Bielefeld erst spät zum Ausgleich kamen und so Rang vier verteidigten. Janni Serra brachte die Bielefelder in Führung, doch in der Nachspielzeit egalisierte Willi Orban zum 1:1. Durch die Freiburger Niederlage zog zudem Union Berlin am SCF vorbei. Die Berliner gewannen gegen den VfL Bochum mit 3:2. Grischa Prömel und Taiwo Awoniyi sorgten zur Pause für eine 2:0-Führung, doch Simon Zoller und Eduard Löwen glichen zwischenzeitlich aus. Awoniyi traf schließlich kurz vor Schluss ein zweites Mal für Union Berlin.