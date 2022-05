Der Hamburger SV drehte einen 0:1-Rückstand bei Hansa Rostock zu einem 3:2-Auswärtssieg. Nico Neidhart brachte Rostock in der ersten Viertelstunde (13) in Führung. Erst nach der Halbzeitpause reagierte der HSV: Bakery Jatta brachte den Ball auf Mario Vuskovic, der weiter an den zweiten Pfosten flankte, wo Robert Glatzel hochstieg und per Aufsetzer zum 1:1-Ausgleich köpfte (50.). In der Schlussphase warf sich der HSV erwartungsgemäß mit allem hinein, was er zu geben hatte. Von einer Ecke ausgehend flankte Ludovit Reis vom rechten Strafraumeck an den Fünfmeterraum, wo Sebastian Schonlau den Ball zu fassen bekam und ins lange Eck zur erstmaligen Gäste-Führung köpfte (75). Und Joker Mikkel Kaufmann legte für die Hamburger noch einen drauf, als der Däne nach Hereinhabe von Glatzel erst Rostocks Fröde austanzte und dann aus dem Stand einen zwei-Tore-Vorsprung zauberte (85.). Lukas Fröde erzielte in der Nachspielzeit per Kopfball noch das 2:3, das ohne Auswirkungen für den HSV und dessen weitergehenden Aufstiegskampf blieb. (90.1).