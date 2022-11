Aus dem Nichts gelang den kämpferischen Ostwestfalen der Anschluss in der 60. Minute durch den Treffer von Robin Hack. In der 74. schoss Hack per Elfmeter den Ausgleich. Angepeitscht von den euphorisierten Zuschauern auf der Bielefelder Alm hatte Bielefeld in der Schlussphase selbst den Siegtreffer auf dem Fuß, Daniel Hanslik machte aber das Traumcomeback zunichte und traf in der 88. Minute zum 3:2-Endergebnis.