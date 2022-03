Der FC Augsburg war von Beginn an zwar die aktivere Mannschaft, blieb aber trotzdem in den gesamten ersten 45 Minuten ohne einen einzigen Torschuss. Fast dasselbe Bild spiegelte sich auch bei den Hausherren. Am nächsten kam Arminia-Kapitän Fabian Klos, der in der 18. Spielminute den Ball am gegnerischen Tor vorbeiköpfte. Die Situation wurde allerdings als Abseitsposition gewertet.