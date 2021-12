Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:1

Die Arminia verkaufte sich auch in der zweiten Hälfte teuer, brachte die Offensiv-Aktionen zunächst aber nicht ordentlich zu Ende. Alessandro Schöpf verfehlte in der 53. Minute recht deutlich. Vier Minuten nach dieser Aktion brachte Arminia-Trainer Frank Kramer in Bryan Lasme einen zusätzlichen Stürmer in die Partie. Nur wenig später brachte ein leichtfertiger Ballverlust der Kölner den eingewechselten Lasme in Stellung, der von der Strafraumgrenze traf und somit für den Ausgleich sorgte (59.). Bielefeld wollte nun mehr und spielte weiter nach vorne. Dadurch öffneten sich auf der anderen Seite Räume: Florian Kainz vergab eine Volleymöglichkeit (64.), Dejan Ljubicic fand nach einem Solo keinen Abnehmer für seinen Pass (68.). Dem Sieg näher waren allerdings die Bielefelder: Patrick Wimmer zwang Schwäbe erst zu einer Flugparade (67.), dann verzog der eingewechselte Robin Hack noch aus guter Position (81.).