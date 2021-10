Insgesamt starteten die Mainzer besser in die Partie, die erste Chance gehörte allerdings nach drei Minuten dem Bielefelder Bryan Lasme, der aber am stark reagierenden Robin Zentner scheiterte. Sieben Minuten später hätten dann die 05er in Führung gehen müssen. Nach einer Flanke von Aaron Martin vergab Karim Onisiwo freistehend per Kopf aus kurzer Distanz.