Leipzig in Königsklasse, Bielefeld steigt ab

Weil Freiburg zwischenzeitlich in Leverkusen ausgeglichen hatte, war Leipzig gefordert. Nachdem sich Joakim Nilsson in der 83. Minute noch im letzten Moment in den Schuss von Nkunku geworfen hatte, war abermals Ortega Moreno gegen Dani Olmo (84.) und André Silva (85.) zur Stelle. Willi Orban sorgte schließlich für den Ausgleich: In der Nachspielzeit traf der RB-Innenverteidiger nach einem Freistoß von Dominik Szoboszlai per Kopf zum 1:1-Endstand (90.+3).