Arminia Bielefeld - SC Freiburg 0:0

Beide Mannschaften fanden gut ins Spiel und agierten mutig nach vorne. Die erste Chance der Partie hatte Bielefelds Angreifer Klos bereits in der achten Minute. Die Spielkontrolle übernahmen allerdings nach und nach die Gäste aus dem Breisgau. Vor allem Lucas Höler vergab beste Chance, die aussichtsreichste per Kopfball aus kurzer Distanz, als er am starken Ortega scheiterte. Auf der Gegenseite verpasste Okugawa freistehend vor Flekken die Führung für die Arminia nach einer halben Stunde. So ging das Duell torlos in die Pause.