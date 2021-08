Das Spiel plätscherte in der Folge dahin, förmlich aus dem Nichts traf in Robin Hack ein weiterer Arminia-Zugang aus spitzem Winkel den Pfosten (67.). Von den Fans angetrieben, war Bielefeld nun spürbar im Aufwind. Erneut Hack verpasste zweimal knapp den Ausgleich (77./79.). Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Patrick Wimmer (86.) rettete nach Vorlage von Klos für die in der Schlussphase starke Arminia am dritten Spieltag das dritte Unentschieden.