Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Bielefeld tat sich schwer mit widerspenstigen Gästen, die in der 67. Minute dann wieder eiskalt zuschlugen. Und der Torschütze war noch keine 30 Sekunden auf dem Platz. Paul Seguins Heber in den Strafraum fand den Kopf des gerade eben eingewechselten Havard Nielsen, der per Kopf den Ball über die Linie drückte. Die Arminen mussten sich kurz schütteln, hatten aber noch eine Antwort parat. In der 83. Minute klärten die Fürther einen Flankenball in den Rückraum. Dort nahm Gonzalo Castro den Ball direkt mit dem linken Fuß. Der abgefälschte Ball schlug oben links ein – der Endstand!