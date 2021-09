Arminia Bielefeld - TSG Hoffenheim 0:0

Sebastian Hoeneß nahm in seinem 50. Pflichtspiel als TSG-Trainer als Reaktion auf das Mainz-Spiel gleich fünf Änderungen in der Startelf vor. Pavel Kaderabek in der Abwehr, Florian Grillitsch, Diadie Samassékou und Christoph Baumgartner im Mittelfeld sowie Ilhas Bebou als Spitze spielten von Beginn an.