Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart haben sich in der Bundesliga remis getrennt. Trotz einem Plus an Torchancen traf nur Sasa Kalajdzic per Handelfmeter für die Stuttgarter. Den Ausgleich erzielte Florian Krüger aus kurzer Distanz. In der Schlussphase sorgte ein Zusammenprall von Fabian Klos und Alessandro Schöpf für einen Schreckmoment.