Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 2:2

Die Wolfsburger Defensive musste zunächst mit dem Offensivschwung der Bielefelder zurechtkommen. Nach dem ersten Saisonsieg zuletzt in Stuttgart zeigte sich die Arminia vor 19.801 Zuschauer*innen sichtlich beflügelt, spielte nach Ballgewinnen schnörkellos nach vorne und ging bei zweiten Bällen immer wieder hinterher. Die Bemühungen zahlten sich aus: Bei einem Konter wartete Patrick Wimmer den richtigen Moment ab und bediente Masaya Okugawa per Lupfer in die Schnittstelle. Der schloss direkt ab und erzielte die verdiente, frühe Führung (11.).