FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4

Die knapp 10.500 Fans im Stadion erlebten eine hochunterhaltsame erste Hälfte mit leichten Slapstick-Elementen. Die Leverkusener, die ihr riesiges Potenzial in der Offensive immer wieder zeigten, gingen dank zweier Eigentore der Hausherren früh in Führung. Der Doppelschlag durch Iago und Florian Niederlechner in der dritten und 14. Minute sorgte bei Augsburgs Trainer Markus Weinzierl schon früh für Katerstimmung. Iago wollte vor dem nachsetzenden Stürmer Patrik Schick eigentlich klären. Der Linksverteidiger traf den Ball aber so sehenswert unglücklich, dass Torwart Rafal Gikiewicz keine Chance zu reagieren hatte.