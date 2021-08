Bayer Leverkusen gelang gegen Mönchengladbach vor gut 15.100 Zuschauer:innen ein Traumstart. In der dritten Spielminute zog Mitchel Bakker stark ab, der Ball ging vom rechten Innenpfosten an Yann Sommers Schienbein und prallte unglücklich ins Tor ab. Nur fünf Minuten später erhöhten die Gäste ihre Führung. Moussa Diaby legte auf Patrik Schick auf, der den Ball per Schlenzer ins linke Eck platzierte.