Bayer Leverkusen - VfL Bochum 1:0

Die Partie startete vor 22.538 Zuschauer*innen rasant. In der 2. Spielminute scheiterte ein Distanzschuss von Bochums Elvis Rexhbecaj am Pfosten. Im direkten Gegenzug erzielte Leverkusen die frühe Führung. Jeremie Frimpong fand mit seiner Flanke Amine Adli, der am linken Pfosten einnickte (3.). Im Anschluss vergab Florian Wirtz zweimal das 2:0. Sowohl mit dem Kopf (16.) als auch mit dem Fuß (39.) verpasste er das Tor nur knapp. Bochum konnte in einem offenen Spiel mithalten, die Leverkusener Abschlüsse waren jedoch zwingender.