Beide Teams brannten vor 17.605 Zuschauern von der ersten Minute an ein kleines Feuerwerk ab. So fiel auch früh das erste Tor: Der starke Paulinho eroberte den Ball, bediente Florian Wirtz und der 18-Jährige traf eiskalt mit der Pike ins Tor (9.). Wirtz, der in den ersten Partien angeschlagen nur zu zwei Kurz-Einsätzen gekommen war, hatte somit nach 43 Minuten in dieser Saison unglaubliche fünf Torbeteiligungen auf dem Konto: drei Treffer und zwei Vorlagen. Schon zwei Minuten später wäre aber fast der Ausgleich gefallen. Julian Brandt lupfte den Ball nach einem Pass von Erling Haaland über Torhüter Lukas Hradecky, aber auch knapp neben das Tor.