Vor 10.000 Zuschauer*innen agierten beide Teams von Beginn an mutig, Leverkusen hatte aber deutlich mehr Spielanteile und bessere Gelegenheiten in Führung zu gehen. Nach guter Vorarbeit von Florian Wirtz hinderte Arminia-Schlussmann Stefan Ortega Moreno in der 2. Minute Paulinho zunächst am Abschluss. Kurz darauf scheiterte der Bayer-Angreifer aus guter Position erneut an Ortega Moreno (8.).