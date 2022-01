Die Werkself startete mit einer Menge Tempo in die Partie, womit die Gäste von Beginn an Probleme hatten. Bereits in der 9. Minute konnte Mitchel Bakker von links unbedrängt flanken und fand in der Mitte Karim Bellarabi, der zur frühen Führung einschob. Und selbstbewusst ging es weiter: Nach 24 Minuten schickte Amine Adli seinen Kollegen Moussa Diaby auf die Reise, der erstmals an diesem Nachmittag Rafal Gikiewicz überwand. Augsburg war mit dem 2:0 zur Halbzeit aufgrund zahlreicher Chancen der Gastgeber noch gut bedient.