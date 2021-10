Bayer Leverkusen - Bayern München 1:5

Bereits in der 4. Minute eröffnete Lewandowski den Münchner Torreigen mit einem sehenswerten Hackentor. Der frühen Führung ging eine tolle Vorarbeit des freistehenden Upamecano voraus. Vor 29.542 Zuschauer*innen zeigte sich der Rekordmeister dann im gesamten ersten Durchgang extrem spielfreudig und riss das Spielgeschehen komplett an sich. Zudem unterbanden die Münchner einen geordneten Spielaufbau der Gastgeber durch hohes Pressing. In den ersten 25 Minuten ließ die Elf von Trainer Nagelsmann aber noch viele gute Chancen liegen. Sane traf den Pfosten (19.), Davies (21.) und Goretzka (22.) scheiterten an Hradecky.