Bayer Leverkusen spielte von Beginn an überlegen und hatte in den Anfangsminuten gleich drei gute Chancen. Patrik Schick und Florian Wirtz scheiterten an Union-Keeper Andreas Luthe, bevor Jonathan Tah am Tor vorbeiköpfte. Das erste Tor fiel erst in der 38. Minute: Luthe wehrte einen Schuss von Moussa Diaby ab und Schick staubte aus spitzem Winkel ab. Kurz vor der Pause nutze Grischa Prömel auf der Gegenseite seine Möglichkeit perfekt aus. Nach einem Eckball parierte Lukas Hradecky die Abschlüsse von Christopher Trimmel und Kevin Behrens zwar noch, gegen Prömel, der aus kurzer Distanz einschob, konnte der Leverkusener Torwart dann nicht mehr eingreifen (45.).